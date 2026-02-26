בכיר בשב״כ חשוד בפרשת שחיתות איומה וברשותו נתפסו מיליונים במזומן

בכיר בשב״כ נעצר בחשד למעשי שחיתות איומים המערערים את יסודות הארגון במיוחד אחרי פרשת זיני. בית המשפט מאפשר פרסום חלקי בלבד ללא הבשר האמיתי של הפרשה.

ברשות הבכיר נמצאו 6.5 מיליוני שקלים במזומן והפרשה קשורה לביצוע עבירות חמורות מול הזירה העזתית בעיקר בתחום ההברחות.

מאז פרוץ המלחמה בעזה, נושא הכנסת הסחורות לרצועה הפך לזירה רגישה מאין כמותה. כל משאית, כל מטען, כל אישור — עוברים מסננת ביטחונית קפדנית.

במקרה כזה, אם יתברר שאיש בכיר מתוך המערכת עצמה היה חוליה בשרשרת ההברחה — המשמעות רחבה בהרבה מהעבירה הפלילית:

פגיעה באמון הציבור בשירותי הביטחון.

חשש לדליפת מידע מסווג.

אפשרות של חשיפה למודיעין עוין.

תקדים מסוכן של שחיתות במוקד הרגיש ביותר.

הזירה העזתית, שבה פועלים חמאס וארגונים חמושים נוספים, הופכת כל הברחה לעניין ביטחוני ולא רק פלילי.

השאלה הגדולה: לבד או רשת?

גורמים משפטיים מבהירים כי בשלב זה אין אינדיקציה רשמית לרשת רחבה — אך סכום הכסף מעלה סימני שאלה:

האם פעל לבדו?

האם היו גורמים נוספים במערכת שידעו?

כמה זמן נמשכה הפעילות?

מי היו אנשי הקשר בצד השני?

6.5 מיליון שקלים אינם “עמלה שולית”. זהו סכום שמרמז על פעילות מתמשכת — או על עסקה אחת גדולה במיוחד.

זעזוע פנימי בשב״כ

במערכת הביטחון מנסים לשדר עסקים כרגיל, אך גורמים פנימיים מודים כי מדובר במכה מוראלית קשה.

השב״כ נחשב לאורך עשרות שנים לאחד הגופים הקפדניים והסגורים ביותר בישראל בכל הקשור לבקרות פנימיות. פרשה כזו — אם תוכח — תוביל בהכרח לבדיקות עומק, ועדות בדיקה והחמרת נהלים.

ההשלכות האפשריות

אם החשדות יתבררו כנכונים, האיש צפוי לעמוד בפני אישומים חמורים במיוחד, שעשויים לכלול:

קבלת שוחד

הפרת אמונים

עבירות ביטחוניות

סיוע לאויב בזמן לחימה (אם יוכח קשר ישיר)

העונשים בעבירות מסוג זה עלולים להגיע לשנים ארוכות של מאסר בפועל.

הציבור שואל – בצדק

האירוע הזה נוגע בנקודה הרגישה ביותר של החברה הישראלית: אמון במערכת שמופקדת על חייה.

הציבור מוכן לספוג טעויות מבצעיות. הוא מתקשה לסלוח על שחיתות מתוך המערכת עצמה.

לאן זה הולך?

בימים הקרובים צפויים דיונים בהארכת מעצרו של החשוד, וייתכן שיוסר צו איסור הפרסום באופן חלקי.

הפרשה הזו רחוקה מלהסתיים. ייתכן שהיא רק בראשיתה.

דבר אחד כבר ברור: אם החשדות נכונים — מדובר באחד ממקרי הבגידה הארגונית החמורים בתולדות שירות הביטחון הכללי.

המשך יבוא.

