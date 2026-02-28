מהם שתלים דנטליים ואיך הם מחליפים שן טבעית?

אובדן שן הוא תופעה שכיחה יחסית, שיכולה להתרחש בעקבות עששת מתקדמת, מחלת חניכיים, חבלה או טיפול שורש שנכשל. מעבר לפגיעה האסתטית, חסר של שן עלול להשפיע על הלעיסה, הדיבור, יציבות השיניים הסמוכות ואף על בריאות עצם הלסת. אחד הפתרונות המתקדמים והמקובלים כיום להשלמת שן חסרה הוא שימוש בשתלים דנטליים.

מהם שתלים דנטליים?

שתל דנטלי הוא למעשה תחליף מלאכותי לשורש השן. מדובר בבורג קטן, לרוב עשוי טיטניום, המוחדר לעצם הלסת ומשמש בסיס יציב לשיקום קבוע – כמו כתר, גשר או מערכת שיניים מלאה.

בניגוד לפתרונות ישנים יותר, כגון גשר הנשען על שיניים סמוכות או תותבת נשלפת, שתלים דנטליים אינם תלויים בשיניים אחרות לצורך יציבותם. הם מעוגנים ישירות לעצם ומדמים באופן הקרוב ביותר את המבנה הטבעי של שן אמיתית.

איך שתל מחליף שן טבעית?

כדי להבין כיצד שתל מחליף שן טבעית, חשוב להכיר את מבנה השן:

כתר השן – החלק הנראה בפה

שורש השן – החלק המעוגן בעצם הלסת

כאשר שן נעקרת או אובדת, לא רק הכתר חסר, גם השורש נעלם. שתל דנטלי נכנס לתפקיד השורש החסר. לאחר החדרתו לעצם, מתרחש תהליך ביולוגי הנקרא אוסאואינטגרציה, שבו העצם מתאחה סביב השתל ומקבעת אותו בצורה יציבה.

לאחר שהשתל נקלט בעצם, מחברים אליו מבנה וכתר קבוע, אשר משחזר את החלק הנראה של השן. התוצאה היא שיקום שמאפשר לעיסה, דיבור ומראה טבעי, בדומה לשן אמיתית.

תפקיד התכנון בשיקום באמצעות שתלים

תכנון נכון של השתלה אינו מסתכם רק בהחדרת הבורג לעצם. יש לקחת בחשבון את מבנה הלסת, עומסי הלעיסה, מיקום השיניים הסמוכות והשיקול האסתטי. לכן במקרים מורכבים, ובמיוחד כאשר מדובר בשיקום של מספר שיניים או שיקום מלא, מומלץ שהטיפול יתבצע בליווי מומחה לשיקום הפה, המתמחה בתכנון ובביצוע שיקומים מורכבים ובהתאמה מדויקת בין השתל לבין השיקום שמעליו.

גישה כוללת כזו מאפשרת לא רק קליטה מוצלחת של השתל, אלא גם תוצאה תפקודית ואסתטית יציבה לאורך זמן.

מהם היתרונות של שתלים דנטליים?

יציבות גבוהה – השתל מעוגן ישירות לעצם

שמירה על עצם הלסת – השתל מעביר עומסי לעיסה לעצם ומפחית ספיגה

שמירה על שיניים סמוכות – אין צורך להשחיז שיניים בריאות

תחושה טבעית יחסית – תפקוד דומה לשן מקורית



מה קורה לעצם כשלא מחליפים שן חסרה?

לאחר אובדן שן, העצם באזור מתחילה להיספג בהדרגה משום שאינה מקבלת עוד גירוי מעומסי לעיסה. לאורך זמן, ספיגת עצם עלולה להוביל לשינויים במבנה הלסת ובמראה הפנים. שתלים דנטליים מסייעים בהעברת עומסים לעצם וכך תורמים לשמירה על נפח העצם.

האם כל אחד יכול לעבור השתלה?

ברוב המקרים, כן, אך נדרשת בדיקה מוקדמת להערכת מצב העצם, בריאות החניכיים והמצב הרפואי הכללי. לעיתים יש צורך בהליכים מקדימים, כמו בניית עצם או טיפול בדלקת חניכיים, כדי לאפשר קליטה מוצלחת של השתל.

סיכום

שתלים דנטליים הם פתרון מתקדם להשלמת שיניים חסרות, המבוסס על החלפת שורש השן באמצעות בורג המעוגן בעצם הלסת. לאחר קליטה מוצלחת, ניתן לשחזר את הכתר בצורה יציבה ואסתטית. כאשר התהליך מתוכנן בקפידה ומתבצע בגישה שיקומית כוללת, ניתן להגיע לתוצאה שמדמה באופן מיטבי שן טבעית הן מבחינת תפקוד והן מבחינת מראה.