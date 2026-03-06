אורי עצמון: "נדל"ן זה לא בטון – זה אנשים". כך חברת נדל"ן משנה פנים של קהילה בפורטוגל

מסיבות רחוב ל-7,000 איש, מתן חסות לספורט מקומי ותוכנית להקמת אקדמיית כדורגל בינלאומית לנוער – Namor Group מוכיחה שאחריות חברתית שמתחילה מהשטח היא גם אסטרטגיה עסקית חכמה

כשחברת נדל"ן זרה נכנסת לעיר קטנה, התגובה הראשונית של התושבים היא כמעט תמיד חשדנות. מי האנשים האלה? מה הם רוצים? האם הם באו לבנות, להרוויח ולהיעלם? בענף שסובל ממוניטין של חוסר רגישות לקהילות מקומיות, חברת Namor Group בוחרת בגישה שונה. מאז הקמתה לפני כארבע וחצי שנים באביירו (Aveiro) , עיר חוף באזור המרכז של פורטוגל, החברה הפכה לשחקן מרכזי לא רק בשוק הנדל"ן המקומי, אלא גם בחיי הקהילה.

עיקרון המעשר – מהיום הראשון

אורי עצמון, שותף מנהל ומנהל פיתוח עסקי ב-Namor Group, קבע כבר בשלב ההקמה עיקרון שאינו מקובל בחברות נדל"ן בגודל כזה: מעשר מפעילות החברה מוקדש לקהילה המקומית. “לא מתוך עודפי רווח ולא בסוף השנה", מסביר עצמון. “מהיום הראשון הרעיון שהנחה אותי הוא שאתה חייב להחזיר למקום שנותן לך. העיקרון הזה הוא משהו שמלווה אותי מגיל צעיר. כשגדלת במשפחה שלימדה אותך שקהילה קודמת לכל השאר, זה נהיה חלק מהאופן שבו אתה מנהל עסקים."

הגישה הזו אינה ייחודית לעצמון. מחקרים בתחום ה-ESG (ממשל תאגידי, חברה וסביבה), כפי שעולה בין היתר מדוח של PwC בנושא ESG בנדל”ן, מראים כי חברות נדל”ן שמשקיעות במעורבות קהילתית נהנות משיעורי תפוסה גבוהים יותר, שיתוף פעולה טוב יותר עם רשויות מקומיות, וביצועים פיננסיים עדיפים לאורך זמן. אלא שב-Namor Group, הדגש הוא על נוכחות בשטח – לא רק על צ’קים.

ספורט כמנוע קהילתי

הפעילות הקהילתית של Namor Group מתבססת בחלק ניכר ממנה על ספורט. החברה מממנת קבוצות חתירה לנוער באביירו (Aveiro), תומכת בקבוצת הוותיקים המקומית בכדורסל, מתחזקת מגרש פאדל קבוע במתחם ה-indoor של העיר, וספונסרית תחרות טניס שנתית שהפכה לאירוע קהילתי מוכר. "הספורט הוא הדרך הישירה ביותר לגעת בילדים ובנוער, ודרכם במשפחות שלמות", אומר עצמון

אבל הפרויקט שמושך את תשומת הלב הרבה ביותר הוא התוכנית להקמת אקדמיית כדורגל בינלאומית לנוער עד גיל 16, בשיתוף עם אחת האקדמיות המובילות באירופה. לא מדובר רק באימוני כדורגל: התוכנית משלבת לימוד ערכים, אחווה ופיתוח אישי לצד הכשרה מקצועית. "השאיפה שלנו היא שילדים מכל העולם יגיעו לאביירו (Aveiro) – לא רק כדי לשחק כדורגל, אלא לגדול עם ערכים שיעצבו אותם להמשך דרכם הבוגרים", מסביר עצמון.

במקביל, החברה מתכוונת לתת חסות לקבוצת הכדורסל של בנפיקה, כולל עבודה עם שכבת הנוער של הקבוצה. "בחרנו בכדורסל, בין היתר, בגלל הקהל הישראלי שמגיע לפורטוגל", מספר עצמון, "אבל בעיקר כי זו הזדמנות ליצור גשרים בין תרבויות דרך ספורט."

מאירועי תרבות ועד קוקטייל עסקי: נוכחות בכל רמה

מעבר לספורט, Namor Group מפיקה מדי קיץ Sunset Festival על חוף הים – חודשיים של מוזיקה עם DJ-ים בינלאומיים ואירועי תרבות. בשנה שעברה, מסיבת הרחוב השנתית שהחברה ספונסרית הביאה כ-7,000 משתתפים – מספר מרשים לעיר שעד לא מזמן הייתה מחוץ למפת התיירות.

בכל תחילת ינואר עורכת החברה קוקטייל שנתי לקהילה העסקית המקומית. בקוקטייל האחרון, למרות סופה חריגה שפקדה את האזור, הגיעו כמעט 100 מוזמנים: הקבלנים המובילים, בנקאים בכירים – ובהם הדירקטור של CGD, הבנק הגדול ביותר בפורטוגל – ואנשי עסקים שהגיעו מליסבון במיוחד. “כשמנהל בכיר של הבנק הגדול במדינה נוסע אליך לעיר שנחשבת פריפריה", אומר עצמון, “זה אומר שעשית משהו נכון."

כשקהילה הופכת לנכס עסקי

האם מעורבות קהילתית של חברת נדל"ן היא אלטרואיזם או אסטרטגיה? לדברי עצמון, אין ניגוד בין השניים. “נדל"ן זה לא בטון, זה אנשים. אם אתה בונה שכונה ולא קהילה, יצרת מגרש חנייה מפואר. כשתושבים מרגישים שלחברה שבונה את הסביבה שלהם באמת אכפת מהמקום, הם נהיים שותפים. הם ממליצים, הם מגנים, הם מביאים חברים."

ואכן, התוצאות בשטח מעידות על כך. Namor Group הצליחה לגייס לאחרונה שדרה ניהולית בכירה מהשורה הראשונה בפורטוגל, לבנות יחסי עבודה הדוקים עם הרשויות המקומיות, ולמצב את אביירו (Aveiro) כיעד נדל"ן מתפתח על מפת המשקיעים. עבור עצמון, הקו המנחה נשאר אחד: “אנחנו לא רק בונים פרויקטים כאן – אנחנו בונים בית. במובן הרחב ביותר של המילה."

אורי עצמון הוא יזם נדל"ן עם למעלה מ-25 שנות ניסיון בניהול עסקאות, גיוס הון ופיתוח עסקי בישראל ובזירה הבינלאומית. כיום משמש כשותף מנהל ומנהל פיתוח עסקי ב-Namor Group, חברת נדל"ן פורטוגלית בצמיחה מואצת הפועלת באביירו (Aveiro), ליסבון, וגאיה.