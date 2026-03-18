הלך לרג’אני, הלך מפקד הבסיג’ אבל הירי מאיראן לישראל נמשך ללא הפסקה

ישראל ביצעה אתמול שורת חיסולים דרמטית בעומק איראן — ופעם ראשונה מזה שנים, לא רק שהפעולה יוצאת לאור, אלא שבירושלים גם מדגישים בגלוי: זה מבצע ישראלי. לבד. בלי אמריקנים. ולמרות סדרת החיסולים המדהימה ללא תקדים בהיסטוריה העולמית בכלל, איראן אינה מגלה סימני כניעה, התרופפות או חולשה. להיפך. במקום כל מחוסל מגיע מחליף עוד יותר קיצוני אשר מצליח לייצר לחץ צבאי בלתי מבוטל הן על מדינות המפרץ, הן בתוככי ישראל והן ברמה הכלכלית העולמית. אמש גם שילמו בחייהם שני בני זוג מרמת גן שנהרגו כתוצאה משיגור איראני.

זה לא עוד לילה של “תקיפות מסתוריות”. זה שינוי כללי המשחק.

פירוט החיסולים: פגיעה ישירה בלב המנגנון האיראני

על פי המידע שהצטבר ואשר אושר גם בטהרן לפחות שני בכירים בדרג העליון של המערכת האיראנית חוסלו בגל התקיפות:

עלי לריג’אני – מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, לשעבר יו״ר הפרלמנט ואחד האנשים הקרובים ביותר למוקדי קבלת ההחלטות בטהראן. האיש שניהל בפועל את אחד מצמתי הכוח הקריטיים של המשטר.

גנרל ע׳ולאם־רזא סולימאני – מפקד הבסיג’, הכוח החצי־צבאי האחראי גם לדיכוי פנימי וגם להפעלת מנגנוני שליטה אזרחיים.

לצדם נהרגו, לפי הדיווחים, גם בני משפחה, מאבטחים ואנשי צוות — אך הרשימה המלאה עדיין לא פורסמה רשמית.

וכאן בדיוק טמון המסר:

ישראל לא רק פגעה — היא חתכה את צמרת המערכת.

“מבצע שלנו”: ההצהרה שמטלטלת את האזור

הדגש הישראלי על כך שמדובר במבצע עצמאי אינו פרט טכני — אלא הכרזה אסטרטגית.

ישראל מאותתת שלושה דברים:

אנחנו לא צריכים אישור — גם לא מארה״ב

אנחנו מסוגלים לחדור לכל עומק באיראן

המשחק השתנה — ואנחנו קובעים את הכללים

במילים פשוטות:

ההרתעה אינה עוד הגנתית — היא התקפית, יוזמת, ואגרסיבית.

המטרה האמיתית: לא מתקנים — אנשים

החיסולים הללו מסמנים מעבר ברור:

ישראל כבר לא מסתפקת בהשמדת תשתיות או מתקנים.

היא עוברת לפגיעה ישירה ב:

מקבלי החלטות

מפקדים

מתכננים

אנשי מפתח במנגנון הביטחוני

זו אסטרטגיה שמטרתה אחת:

לערער את היכולת של איראן לנהל מלחמה — לא רק להילחם בה.

לבנון מתחממת: חיזבאללה בין לחץ לנקמה

במקביל, הזירה הצפונית רותחת.

התקיפות בביירות והלחץ על חיזבאללה מציבים את הארגון בדילמה:

להבליג — ולהיראות חלש מול טהראן

להגיב — ולהסתכן במלחמה כוללת

בינתיים, הסימנים מצביעים על הסלמה מדורגת:

ירי מתגבר

תזוזות כוחות

הכנות לעימות רחב יותר

הגבול הצפוני כבר אינו “חזית משנית” — אלא חלק מהמערכה הכוללת.

המלחמה מתרחבת: קצב תקיפות שלא נראה כמותו

החיסולים הם רק חלק מתמונה רחבה בהרבה:

תקיפות עומק באיראן

פעילות אינטנסיבית בעזה

לחץ מתמשך בצפון

פעולות בזירות נוספות

המאפיין הבולט: קצב חסר תקדים.

ישראל מנסה להכניס את אויביה למצב של הלם מתמשך —

בלי זמן להתארגנות, בלי נשימה.

ההשלכות הכלכליות: הורמוז על סף קריסה

העולם כבר מרגיש את המחיר.

המתיחות סביב מצר הורמוז — אחד מצווארי הבקבוק החשובים בעולם לאנרגיה — יוצרת:

זינוק במחירי הנפט

חשש לשיבושי אספקה

לחץ על שווקים גלובליים

איראן מאותתת שהיא יכולה לפגוע בתנועה הימית — והשווקים מגיבים מיד.

יפן ואוסטרליה: נערכות ליום שאחרי

מדינות רחוקות גיאוגרפית — אך תלויות אנרגטית — נכנסות לכוננות:

יפן:

תלויה כמעט לחלוטין בנפט מהמפרץ

בוחנת ליווי מכליות

שוקלת צעדי חירום

אוסטרליה:

מכנסת דיוני חירום

בוחנת אסטרטגיות אספקה חלופיות

מתכוננת לעליות מחירים ולשיבושים

המשמעות ברורה:

זו כבר לא מלחמה אזורית — זו רעידת אדמה עולמית.

השורה התחתונה: ישראל פתחה שלב חדש

מה שקרה אתמול אינו עוד אירוע נקודתי — אלא קו פרשת מים.

ישראל:

פועלת ישירות בלב איראן

מחסלת בכירים

מצהירה על עצמאות מלאה

איראן:

נדרשת להגיב

אך חוששת מהידרדרות

העולם:

נערך להשלכות כלכליות וביטחוניות

והשאלה הגדולה:

האם זה מהלך מחושב — או התחלה של סחרור אזורי שאין ממנו דרך חזרה?

כי דבר אחד כבר ברור:

המלחמה יצאה מהצללים — והיא רק מתחילה.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!