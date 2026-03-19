טראמפ ״מתנער״ מההפצצה הישראלית של מתקן גז איראני השייך גם לקטאר

ישראל פגעה בלב מאגר הגז המשותף לאיראן ולקטאר — וטראמפ נאלץ לכבות שריפה דיפלומטית, צבאית וכלכלית המאיימת להרחיב את המלחמה למאבק חסר תקדים על נפט, גז, כסף והגמוניה עולמית. בשטח – החיסולים שישראל מתהדרת בהם השכם והערב אינם משנים דבר מבחינה צבאית. להיפך. יורשי המחוסלים קיצוניים יותר מקודמיהם ופועלים בדרכים שטראמפ ואנשיו לא פיללו. גם ישראל כנראה לא לקחה בחשבון לאן התקיפה הזו תוביל.. יותר ויותר מברר כי מאחורי הקלעים השחקן המרכזי הוא סין ועימו פוטין. התוצאה עלולה להיות רעה לאמריקה אבל גרועה בהרבה לישראל. הסינים והרוסים לא יתנו לאיראן ליפול ובקרוב גם יתערבו בלבנון אם לא תהיה התעשתות מהירה.

זה כבר מזמן לא עוד לילה של חילופי מהלומות במזרח התיכון. זה הלילה שבו המלחמה חצתה קו מסוכן במיוחד: ממתקני גרעין, חיסולים ומפקדות אל לב צנרת האנרגיה של העולם. לפי הצהרת נשיא ארה”ב דונלד טראמפ, ישראל היא שתקפה את שדה הגז דרום פארס — לא סתם מתקן איראני, אלא החלק האיראני של מאגר הגז הגדול בעולם, מאגר שקטאר חולקת עמו מן העבר השני תחת השם “נורת’ פילד”. המשמעות האמיתית של התקיפה הזו איננה רק צבאית; היא נוגעת בבת אחת ביחסי ישראל–קטאר, במעמד האמריקני במפרץ, ביציבות שוקי האנרגיה, ובשאלה האם ירושלים מנהלת את ההסלמה בקצב של עצמה גם כשוושינגטון נאלצת לרדוף מאחור ולנקות את השברים.

טראמפ לא רק אישר בפועל שישראל תקפה. הוא בחר נוסח חריג ודרמטי במיוחד. לדבריו, ישראל “הכתה בעוצמה מתוך זעם” את שדה הגז, ולטענתו ארה”ב וקטאר לא ידעו מראש על הפעולה. עוד הוסיף כי ישראל לא תתקוף שוב את השדה אלא אם איראן תשוב ותפגע בקטאר, ובמקרה כזה — כך איים — ארה”ב “תפוצץ בעוצמה אדירה” את כל שדה הגז. זו אינה רק הצהרת הרתעה; זו הודאה אמריקנית פומבית בכך שהמלחמה נכנסה לשלב שבו תשתית האנרגיה האזורית הפכה ליעד לגיטימי בעיני מקבלי ההחלטות.

והתוצאה באופן מיידי בשטח:

🇮🇷🇶🇦🇪🇺 מחיר חבית נפט עלה ל-114 דולר; בבלומברג מדווחים שמחיר הגז באירופה זינק הבוקר ב-35%.

במקביל, רויטרס מדווחת שה”וול סטריט ג’ורנל” פרסם שטראמפ דווקא כן אישר את התוכנית הישראלית, כך שנוצר פער בולט בין המסר הפומבי של “לא ידענו” לבין הדיווחים על ידיעה מוקדמת ותמיכה אמריקנית. הפער הזה חשוב, משום שהוא מלמד על מאמץ אמריקני כפול: מצד אחד לא לאבד שליטה על ישראל, ומצד שני לא לשרוף את הקשר עם דוחא.

וכאן טמון הסיפור האמיתי: ישראל לא פגעה רק ב”איראן”. היא פגעה, הלכה למעשה, בעצב חשוף שקשור גם לקטאר. דרום פארס ונורת’ פילד הם שני צדדים של אותו מאגר עצום, הנחשב למאגר הגז הטבעי הגדול בעולם. איראן נשענת על חלקה במאגר הזה לאספקת אנרגיה פנימית; לפי AP, שדה דרום פארס מספק כ-80% מהגז של איראן. קטאר, לעומת זאת, משתמשת בצד שלה כדי לייצא LNG בהיקפים אדירים לשווקים הבינלאומיים, וחלקה במאגר מכיל כ-10% מעתודות הגז המוכחות בעולם. במילים פשוטות: כשמפציצים את דרום פארס, לא יורים רק על נכס איראני. יורים על אזור אסטרטגי שמחובר במישרין לקטאר, לשוקי הגז של אירופה ואסיה, ולפחד הגדול ביותר של הכלכלה העולמית: מלחמה על ברזי האנרגיה.

זו גם הסיבה שקטאר הגיבה בחריפות. במקורות ערביים ובינלאומיים הודגש כי דוחא רואה בתקיפת המתקנים הקשורים לדרום פארס צעד “מסוכן וחסר אחריות”, ובהמשך אף גינתה גם את התקיפה הישראלית וגם את התגובה האיראנית נגד תשתיותיה שלה. אחרי התקיפה הישראלית, איראן עברה במהירות משלב האיום לשלב הביצוע, וטילים איראניים פגעו במתחם ראס לאפן — לב תעשיית ה-LNG הקטארית, שמטפל בכחמישית מאספקת הגז העולמית. לפי רויטרס וה”פייננשל טיימס”, נגרם שם נזק נרחב, פרצו שריפות, וחלק מהפעילות נפגעה באופן שמאיים על שרשרת האספקה העולמית כולה. כאן בדיוק נולדה הדאגה הבינלאומית: תקיפה ישראלית בצד האיראני של המאגר הולידה תגובה איראנית בצד הקטארי של עולם הגז.

ומכאן מגיעה השכבה הרגישה עוד יותר: היחסים המורכבים בין ישראל לקטאר. אלה אינם יחסים של שלום פשוט ולא של אויבות גלויה מוחלטת. קטאר היא בעלת ברית מרכזית של ארה”ב, מוגדרת “בעלת ברית מרכזית שאינה בנאט”ו”, ומארחת את אל-עודייד — הבסיס האמריקני הגדול ביותר במזרח התיכון. במקביל, היא גם מתווכת מרכזית בין ישראל לחמאס, מארחת מזה שנים את הנהגת חמאס המדינית בדוחא, וסופגת שוב ושוב מתקפות מילוליות מישראל על “משחק כפול”. רק במאי 2025 לשכת ראש הממשלה קראה לקטאר “להפסיק לשחק על שני הצדדים”, בעוד דוחא דחתה את הדברים כמתלהמים. לכן, כשטיל ישראלי פוגע בנקודת עצב שמחוברת גם למאגר הקטארי, מדובר לא רק בבעיה מבצעית אלא בפיצוץ של כל המורכבות הזו: שותפה אמריקנית, מתווכת מול חמאס, מדינה שנתפסת בירושלים גם ככתובת וגם כגורם בעייתי.

לא במקרה מקרון קפץ מיד לקו. נשיא צרפת שוחח עם אמיר קטאר ועם טראמפ, וקרא למורטוריום על תקיפת תשתיות אנרגיה ומים. זו לא רומנטיקה צרפתית אלא קריאת חירום אירופית. באירופה כבר רואים את המספרים: לפי “לה מונד” מחירי הגז באירופה זינקו ב-35%, ולפי רויטרס מחירי הגז האירופיים עלו ביותר מ-60% מאז תחילת המלחמה ב-28 בפברואר. כשמקרון מדבר על עצירת התקיפות נגד אנרגיה, הוא בעצם אומר שהמלחמה הזו יצאה מהגדרה של עימות אזורי ומתחילה להכות ישירות בכיס, בחימום, בחשמל, בתעשייה ובפוליטיקה של היבשת.

השוק, כמו תמיד, הבין את זה עוד לפני הפוליטיקאים. הנפט זינק מעל 110 דולר לחבית, חברות אנרגיה נבהלו, יפן כבר בודקת חלופות, ומנהלים בשוק ה-LNG מדברים בגלוי על חיפוש מקורות אספקה מחוץ למזרח התיכון אם המשבר יתארך. JERA, יצרנית החשמל הגדולה ביפן, אמרה לרויטרס שהיעדר של 90 מיליון טון LNG מהמזרח התיכון יכה בשוק בעוצמה גוברת ככל שהמלחמה תימשך. כלומר: מה שנראה לישראלים כמהלך “פגיעה באיראן” מתורגם בעולם לשאלה אם החורף הבא יהיה יקר יותר, אם מפעלים יספגו מכה, ואם ממשלות יצטרכו להסביר לציבור למה חשבון האנרגיה התפוצץ.

האמריקנים, מצדם, כבר מבינים שהאירוע הזה יכול לגרור אותם עמוק הרבה יותר פנימה. הפנטגון ביקש תקציב של יותר מ-200 מיליארד דולר למערכה באיראן, ובמקביל טראמפ שוקל לשלוח אלפי חיילים נוספים לאזור. לפי רויטרס, הכוח הזה עשוי לשמש גם להבטחת מעבר מכליות דרך מצר הורמוז — צוואר בקבוק שדרכו עוברת כחמישית מסחר הנפט העולמי. כלומר, התקיפה הישראלית במאגר הגז המשותף לא רק יצרה משבר מול קטאר; היא גם מאלצת את וושינגטון לחשוב מחדש על פריסת הכוחות שלה, על הגנה על נתיבי השיט, ועל המחיר הפוליטי והכלכלי של מלחמה שכבר מזמן איננה “מוגבלת”.

ובתוך כל זה, שאר החזיתות לא נעלמות אלא רק מוסיפות שמן למדורה. אמש דווח בארה”ב על רחפנים מעל בסיס רגיש באזור וושינגטון שבו מתגוררים גם מרקו רוביו ופיט הגסת’, אירוע שמעצים את תחושת החדירה והפגיעות אפילו בלב המערכת האמריקנית. בלונדון הוגשו כתבי אישום נגד שני גברים בגין פעילות שעשויה לסייע למודיעין האיראני, לאחר מעקב אחרי אנשים ואתרים הקשורים לקהילה היהודית. ובחזית הצפונית, גדעון סער מסר בימים האחרונים כי מאז 2 במרץ נמשכות תקיפות חוזרות מצד חיזבאללה מלבנון, בזמן שהמלחמה עם איראן ממשיכה להפעיל לחץ על מערך ההגנה הישראלי. כשהכל קורה ביחד — טילים במפרץ, רחפנים ליד וושינגטון, איראנים בלונדון, וחיזבאללה בצפון — כבר אי אפשר לדבר על “זירה”. זו מערכת אזורית-גלובלית אחת, בוערת ומסוכנת.

השורה התחתונה קשה וברורה: ישראל השיגה אולי הישג מבצעי או מסר הרתעתי מול איראן, אבל במחיר של פתיחת קופסה רגישה במיוחד. תקיפת דרום פארס איננה עוד חור במפה האיראנית; היא פגיעה במקום שבו נפגשים אינטרס איראני, אינטרס קטארי, מטרייה אמריקנית, רגישות אירופית ופאניקה עולמית בשוקי האנרגיה. טראמפ ניסה הלילה גם להרחיק את קטאר מן האש, גם לאיים על איראן, גם לשדר לישראל “עד כאן”, וגם להשאיר בידיו את זכות הווטו על הסבב הבא. זה סימן מובהק לכך שבבית הלבן מבינים: כשישראל מפציצה מתקן שהוא גם איראני וגם קטארי, הסיפור כבר לא נשאר ישראלי. הוא הופך מיידית למשבר של כולם.

והחשש הגדול באמת איננו רק מעוד מטח. הוא מהאפשרות שהמלחמה שינתה כללים. עד עכשיו עוד אפשר היה להעמיד פנים שמדובר במאבק על גרעין, חיסולים, כטב”מים וגבולות. מהרגע שבו שדה הגז הגדול בעולם נכנס לבנק המטרות — העולם כולו קיבל הודעה: מעכשיו, גם החשמל שלכם, החימום שלכם, הדלק שלכם והאינפלציה שלכם יכולים להפוך לחזית.

הכיוון הכללי הוא סכנה מוחשית ההולכת ונרקמת על גבה של ישראל. אם עם ישראל יסתמך רק על ההצהרות האימפולסיביות של שר האיומים – ישראל עלולה להידרדר למלחמת קיום ממושכת, קשה ומתישה שהסכנה המוחשית תהיה נטישה פתאומית של טראמפ.

