טראמפ מגיב בחומרה לאיומי שר ההגנה הסיני והתוצאה – הסלמה, זינוק במחירי הנפט ומתיחות עולמית גואה

העימות סביב המצור הימי על איראן הופך בתוך שעות לעימות גלובלי מסוכן: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משגר איום חד וברור כלפי סין, לאחר ששר ההגנה הסיני הודיע כי בייג׳ינג לא תשתף פעולה עם כל ניסיון אמריקני לחסום את נמלי איראן ואף רמז כי תפעל צבאית להבטחת חופש השיט שלה. התוצאה: שרשרת תגובות בינלאומיות שממחישה עד כמה העולם קרוב לנקודת רתיחה חדשה.

טראמפ לא ניסה לרכך. בהצהרה תקיפה אמר כי “ארצות הברית לא תאפשר לאף מדינה – כולל סין – לשבש את האינטרסים הביטחוניים שלה”, והוסיף כי כל ניסיון לעקוף את המצור “ייתקל בתגובה מתאימה”. מאחורי הקלעים, לפי הדלפות מהבית הלבן, מדובר בשדרוג דרמטי של רמת הכוננות הימית במפרץ, כולל תגבור כוחות, פריסת מערכות הגנה והכנת תרחישים של עימות ישיר – גם מול ספינות סיניות אם יידרש.

בייג׳ינג מצידה לא נסוגה מילימטר. שר ההגנה הסיני הבהיר כי “חופש הסחר של סין אינו נתון למשא ומתן”, ובתקשורת הממלכתית כבר מדברים בגלוי על ליווי צבאי למכליות נפט סיניות בדרכן לאיראן. המסר חד: כל פגיעה באינטרסים הכלכליים של סין תיתקל בתגובה – גם אם המשמעות היא חיכוך ישיר עם הצי האמריקני.

בטהרן קיבלו את ההתפתחויות בהתלהבות כמעט מופגנת. בכירים במשטר האיראני מיהרו להצהיר כי “העולם כבר אינו חד-קוטבי”, וכי התמיכה הסינית – יחד עם רוסיה – מבטיחה המשך זרימת הנפט והעמקת הבידוד האמריקני. משמרות המהפכה אף רמזו כי כל ניסיון לעצור אוניות ייתקל “בתגובה קשה ומיידית”, תוך הדגשת הנכונות להסלים.

רוסיה בחרה בקו זהיר יותר אך לא פחות משמעותי: הקרמלין קרא לשמירה על חופש השיט והזהיר מפני “הסלמה שעלולה לצאת משליטה”. בפועל, מדובר בגיבוי עקיף לציר סין–איראן והמשך מדיניות ניצול המשבר להחלשת ההשפעה האמריקנית בזירה הבינלאומית.

במדינות המפרץ, ובעיקר בערב הסעודית ובאיחוד האמירויות, הדריכות בשיאה. גורמים ביטחוניים מדווחים על חשש ממשי מהפיכת המפרץ לשדה עימות בין מעצמות – תרחיש שעלול לפגוע ישירות בתשתיות הנפט וביציבות הכלכלית האזורית. ההיערכות כוללת תגבור הגנה על נמלים, מתקני אנרגיה וצירי שיט אסטרטגיים.

באירופה נשמעות קריאות להרגעה, אך ללא שיניים של ממש. האיחוד האירופי מדגיש את חשיבות חופש השיט וקורא לדיאלוג, אך נמנע מצעדים אופרטיביים – מה שממחיש שוב את חולשתו בזירות משבר שבהן המעצמות הגדולות מכתיבות את הקצב.

בשווקים כבר מרגישים את הרעידה: מחירי הנפט מזנקים בחדות, שוקי המניות מגיבים בירידות, וחברות ספנות בינלאומיות מתחילות לבחון מסלולים חלופיים מחשש לעימות צבאי. כל תזוזה נוספת עלולה להקפיץ את מחירי האנרגיה לרמות שלא נראו מאז משברי הנפט הגדולים.

התמונה הכוללת ברורה ומטרידה: זה כבר לא עימות נקודתי סביב איראן. זה מבחן כוח גלובלי בין ארצות הברית לסין, עם רוסיה ברקע, והמזרח התיכון כזירת החיכוך המרכזית. כל צד מנסה לבחון עד כמה הוא יכול ללחוץ – בלי לגרום לפיצוץ כולל. הבעיה היא שבמציאות כזו, מספיק מהלך אחד לא מתואם כדי להצית שרשרת אירועים בלתי נשלטת.

העולם נכנס לשלב חדש ומסוכן: לא עוד מלחמות אזוריות מוגבלות, אלא התנגשות אינטרסים בין מעצמות שמרגישות שהן חייבות להוכיח כוח. והפעם, בניגוד לעבר – אף אחד כבר לא באמת בטוח איפה עובר הקו האדום.

