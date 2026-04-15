מה לעשות עם חבר שמתמכר לחדשות רעות ורץ להתלונן ללא הפסקה?

הישראלים חיים כבר כמעט ארבע שנים בתוך מציאות שלא נותנת מנוח. מלחמה, איום, אזעקות, כותרות שמפוצצות את התודעה – יום אחרי יום, בלי הפסקה.

אבל מתחת לרעש הגדול, מתפתחת תופעה שקטה ומסוכנת הרבה יותר:

יותר ויותר אנשים הפכו למכורים לחדשות רעות.

לא סתם מתעדכנים. לא סתם מתעניינים.

מכורים.

הם מחפשים את הרע, נמשכים אליו, צורכים אותו באובססיביות – ואז משלמים את המחיר: תחושת מועקה מתמדת, כעס, חרדה, שחיקה רגשית – ובעיקר צורך בלתי נשלט לשתף, להזהיר, להתלונן, ולהדביק גם אחרים בתחושת האיום.

כך נוצרת דינמיקה מסוכנת: צריכת יתר של חדשות קשות מובילה למצוקה נפשית, שמובילה להפצת אותה מצוקה לסביבה הקרובה – משפחה, חברים, רשתות חברתיות – ובכך מחריפה את התחושה הקולקטיבית שהמצב רק הולך ומתדרדר, גם כשהמציאות מורכבת יותר.

והמעגל הזה רק הולך ומעמיק.

ב״עניין מרכזי״ החלטנו לעצור לרגע את המרוץ – ולהבין מה באמת קורה כאן.

הסיבה הראשונה והבסיסית היא ביולוגית: המוח האנושי מתוכנת לשרוד, לא להיות מאושר. הוא מזהה סכנות מהר יותר מדברים טובים. זו מערכת עתיקה שמטרתה להגן עלינו, אך בעידן של עודף מידע – היא יוצאת משליטה. כל כותרת שלילית מקבלת משקל גדול יותר, כל איום נתפס כקרוב יותר, וכל סיפור טראגי הופך למרכזי בתודעה.

הבעיה היא שכאשר החשיפה אינה פוסקת, המוח לא יודע לכבות את עצמו.

כאן נכנסת השכבה הפסיכולוגית. אנשים מסוימים אינם רק מגיבים לחדשות – הם נאחזים בהן. תחושת השליטה המדומה שנוצרת מצריכת מידע נותנת אשליה של מוכנות. אם אני יודע הכול – אני מוכן להכול. בפועל, קורה בדיוק ההפך: ככל שהאדם נחשף ליותר מידע שלילי, כך הוא מרגיש חסר אונים יותר.

בשלב הזה מתרחש המעבר הקריטי: מהתעניינות להתמכרות.

החדשות כבר אינן כלי – הן הופכות לזהות. האדם מתחיל להגדיר את עצמו דרך המצב, דרך הפחד, דרך האיום. הוא הופך למפיץ של דרמה, לעיתים בלי לשים לב. כל שיחה הופכת לעוד עדכון, כל מפגש חברתי לעוד תחזית שחורה, כל פוסט לעוד אזהרה.

והסביבה? נשאבת פנימה.

כאן נוצרת תופעה חברתית רחבה: הדבקה רגשית. אדם אחד שמוצף בחרדה מסוגל להשפיע על עשרות אחרים. קבוצות ווטסאפ הופכות לזירות חרדה, פידים מתמלאים בתחזיות קודרות, והתחושה היא של מציאות אחת בלבד – מציאות של איום מתמשך.

אבל המציאות, כידוע, מורכבת יותר.

לא הכול רע. לא הכול קורס. לא הכול אבוד.

אלא שהמוח, כשהוא מוצף, מפסיק לראות את המורכבות – ומתמקד בקצה האפל בלבד.

מכאן הדרך לשחיקה נפשית קצרה מאוד.

אנשים מדווחים על עייפות מתמדת, עצבנות, קושי להתרכז, ירידה באיכות השינה, ואפילו התרחקות מאנשים אחרים. לא כי הם לא רוצים קשר – אלא כי הם לכודים בתוך לופ של מידע שלילי שלא נותן להם מנוחה.

וכאן מגיע מרכיב חשוב שרבים מפספסים – המראה החברתית.

לעיתים קרובות, האדם עצמו אינו מודע לעוצמת ההשפעה שלו. אבל הסביבה כן מגיבה. לא תמיד במילים – אלא בהתנהגות. אנשים מתחילים להימנע משיחות, לקצר אינטראקציות, לא לענות מיד להודעות, או פשוט “להיעלם” כשהשיח חוזר שוב ושוב לאותן קינות, אותן תחזיות שחורות ואותו עומס רגשי.

זו אינה בהכרח אכזריות. זו הגנה עצמית.

כאשר אדם הופך למקור קבוע של עומס שלילי – הסביבה לומדת להתרחק כדי לשמור על עצמה. וכאן מתרחש פרדוקס כואב: דווקא מי שמרגיש לבד, דחוי או לא מובן – עלול להחריף את ההתנהגות, לדבר עוד יותר על הרע, ובכך להעמיק עוד יותר את הריחוק ממנו.

לכן, אחת הדרכים המדויקות לזהות את הבעיה היא דרך התגובות הסביבתיות. אם אנשים סביבך משנים התנהגות, אם אתה מרגיש שפחות רוצים להקשיב לך, אם השיחות מתקצרות או נקטעות – זה לא מקרי. זו אינדיקציה.

וזו גם הזדמנות.

מכאן נכנסת העבודה המעשית.

השלב הראשון הוא זיהוי כן ואמיתי – לא דרך מה שאתה מרגיש בלבד, אלא דרך מה שקורה סביבך.

השלב השני הוא בלימה. לא כל מחשבה חייבת להפוך למילים. לא כל תחושת מועקה חייבת לצאת החוצה מיד. יש ערך עצום ביכולת לעצור, לנשום, ולבחור מתי ואיך לשתף.

השלב השלישי הוא ויסות. אפשר לדבר על קושי – אבל במינון. אפשר לשתף – אבל בלי להציף. אפשר להביע כאב – בלי להפוך אותו לזהות המרכזית שלך.

והשלב הרביעי הוא אחריות תקשורתית. לשאול את עצמך לפני כל שיתוף: האם זה מועיל? האם זה מוסיף משהו? האם זה מרגיע או רק מגביר חרדה?

לעיתים, דווקא האיפוק – הוא הכוח האמיתי.

לא כל סיפור צריך להיאמר. לא כל קינה צריכה להישמע.

ולפעמים, הבחירה לשתוק – היא הבחירה שמחזירה שליטה.

בסופו של דבר, לא רק המציאות קובעת איך נרגיש – אלא הדרך שבה אנחנו בוחרים לצרוך אותה, לפרש אותה, ולשדר אותה החוצה.

ומי שמבין את זה – כבר עשה את הצעד הראשון החוצה מהמעגל.

מאת רמי יצהר | Rami Yitzhar

טריינר NLP

