על מה בדיוק ידברו נתניהו ועוון בשיחה שיזם טראמפ?

טראמפ דוחף להסדרה – הקבינט נתקע: ובינתיים, אין הפסקת אש בצפון. הסובלים – התושבים. ביבי ובן גביר מוגנים היטב.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא “מנסה להשיג מרחב נשימה בין ישראל ללבנון”, ואף רמז להתקדמות חריגה כשציין כי מנהיגי שתי המדינות צפויים לדבר ביניהם. “עבר משהו כמו 34 שנה מאז”, כתב ברשת Truth — אמירה שמכוונת לניסיון לייצר מהלך מדיני יוצא דופן בין ישראל ללבנון, על רקע ההסלמה המתמשכת בגבול הצפון.

לפי דיווח בערוץ הלבנוני MTV, ההצהרה של טראמפ לא נולדה במקרה: היא הגיעה מיד לאחר פגישה בבית הלבן עם שגריר ארצות הברית בלבנון מישל עיסא ומזכיר המדינה מרקו רוביו, בחדר הסגלגל, שם נדון לעומק “התיק הלבנוני”. מדובר באיתות ברור לכך שוושינגטון מנסה להוביל מהלך מדיני מואץ — לא רק להפוגה זמנית, אלא להסדרה רחבה יותר שתבלום הידרדרות אזורית.

מאחורי הקלעים, כך לפי גורמים מדיניים, פועלת גם ערב הסעודית במאמץ שקט אך אינטנסיבי לקדם הפסקת אש. ריאד, שחוששת מהתפשטות העימות ומהשלכותיו על שוק האנרגיה והיציבות האזורית, מנסה לתווך בין הצדדים ולייצר תנאים להסכמה — בין אם ישירה ובין אם עקיפה.

על הרקע הזה בדיוק התכנס הלילה הקבינט המדיני־ביטחוני בירושלים — ישיבה שהייתה אמורה להכריע האם ישראל הולכת למהלך של הפסקת אש, או ממשיכה בלחץ הצבאי מול חיזבאללה.

אלא שבפועל, ההכרעה לא התקבלה.

לפי גורמים המעורים בדיון, על שולחן הקבינט הונח מתווה להפוגה — ככל הנראה זמנית — שנועד לאפשר “מרחב נשימה” כפי שהגדיר זאת טראמפ, ולבחון מעבר להסדרה רחבה יותר. גם מערכת הביטחון נטתה לראות במהלך כזה חלון הזדמנויות, במיוחד לנוכח הלחץ האמריקני והמעורבות הסעודית.

אך בתוך הקבינט עצמו התגלעה מחלוקת עמוקה.

שרים מהאגף הימני של הממשלה הביעו התנגדות חריפה לעצירת הלחימה בשלב זה, וטענו כי הפסקת אש ללא הישגים ברורים בשטח תיתפס כחולשה ותעניק לחיזבאללה זמן להתארגן מחדש. חלקם אף דחפו להמשך ואף להרחבת הפעילות הצבאית, מתוך תפיסה שהמומנטום הנוכחי חייב להיות מנוצל עד תום.

מנגד, קולות אחרים הזהירו כי דחיית ההזדמנות עלולה להוביל להסלמה רחבה יותר — ואף לעימות אזורי שיכלול שחקנים נוספים, בראשם איראן.

הדיון, כך לפי התיאורים, היה טעון במיוחד. לא רק ביטחוני — אלא גם פוליטי. החשש מפירוק הקואליציה, מהשלכות ציבוריות ומהתנגשות עם וושינגטון ריחף מעל השולחן. התוצאה: ישיבה שנמשכה שעות, הסתיימה ללא הכרעה — והשאירה את המצב תלוי באוויר.

בשטח, בינתיים, דבר לא נרגע. חילופי האש נמשכים, הכוננות גבוהה, והגבול הצפוני נותר מתוח מתמיד. גם בזירה הבינלאומית עוקבים בדריכות: המהלך שטראמפ מנסה לקדם נתפס כהזדמנות נדירה, אך גם כשברירית במיוחד.

כך נוצר מצב שבו שלושה צירים פועלים במקביל — לחץ אמריקני גלוי, תיווך סעודי שקט, ומאבק פוליטי פנימי בירושלים — וכל אחד מהם מושך לכיוון אחר.

והשאלה הגדולה שנותרה פתוחה: האם מדובר בדחייה זמנית של הסדרה שכבר בדרך — או בפספוס של רגע נדיר שבו ניתן היה לעצור את ההידרדרות לפני שתצא משליטה.

