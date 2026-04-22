מהפיכה לצרכנים: אפל וסמסונג חויבו לאפשר החלפה קלה של הסוללה בכל הטלפונים והטאבלטים שהן משווקות לציבור

אחרי שאירופה אילצה את אפל להמיר את כבל ההטענה הייחודי שלה לדגם האחיד בעולן בכל המכשירים האחרים, כלומר USB C עכשיו מחוייבות כל היצרניות בעולם של טלפונים חכמים וטאבלטים לייצר את המכשירים כך שניתן יהיה להחליף את הסוללה באופן פשוט ונגיש.

מדובר בלא פחות ממהפך צרכני ממדרגה ראשונה מהטעם הפשוט שהיצרניות הגדולות אפל וסמסונג ובעקבותיהן כל השאר מתקינות את הסוללה באופן מסובך ומורכב כך שההחלפה של סוללה מתבצעת רק במעבדת שירות ובמחיר יקר.

אפל היא מלכת מערימת הקשיים על מילארדי לקוחותיה במטרה ברורה – לאלץ את הצרכניםלרכוש כל כמה שנים מכשיר חדש ויקר בטירוף שאינו אלא גרסה כמעט זהה לקודמותיה. הסיבה המרכזית לצורך בשדרוג נובי מכך שהסוללה נחלשת בהדרגה ונדרשת להטענה לעיתים קרובות יותר מאשר בתחילת השימוש.

בעבר איפשרה סמסונג החלפה קלה של הסוללה אך גם היא הלכה בעקבות תאוות הבצע האפליסטית המוכרת. וסיבכה את אפשרות החלפת הסוללה. חמור מכך – אפל מתנה אחריות למכשיר רק אם החלפת סוללה מתבצעת במעבדותיה.דבר המייקר שלא לצורך את ההחלפה עצמה ומעודדת רכישת אחריות יקרה ומיותרת.

על פי ההחלטה האירופית החל השנה הבאה -2027 היצרניות חייבות לתכנן טלפונים וטאבלטים כך שהסוללה בהם תהיה ניתנת להסרה ולהחלפה קלה ונגישה ללא צורך בידע טכני מתקדם או בכלים ייעודיים.

סוללות חייבות מעתה להיות גם נשלפות וגם ניתנות להחלפה, תוך שמירה על בטיחות המכשיר והמשתמש. המשמעות היא שלא מדובר רק בגישה פיזית לסוללה, אלא ביכולת להחליף אותה מבלי לפגוע ברכיבים או בשלמות המבנית של הטלפון. חברה שפתיחה או סגירה של מכשיר היה כרורה בשימוש במכשיר עזר תחויב לספק אותו ללקוח ללא עלות.

מדובר בעוד מהלך רגולציה מופלא לטובת הלקוח שהעולם כולו נהנה ממנו עם הנהגתו.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!