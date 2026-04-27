יום שני, 27 באפריל 2026
ח״כ מלינובסקי: בן גביר אשם בגל האלימות הפוקד את ישראל

רמי יצהר 27 באפריל 2026

*ח"כ יוליה מלינובסקי ממפלגתו של ליברמן מאשימה את בן גביר בגל האלימות המתפשט בישראל.

בהודעה שפרסמה נאמר: הרצח המזעזע של ימנו זלקה ז"ל בפתח תקווה משקף את הלך הרוח והעידוד של ההתנהגות עבריינית שמוביל השר לביטחון לאומי, בן גביר. הוא נותן גב לעבריינים ואז זה מה שקורה. תראו כמה מקרי אלימות התרחשו רק בימים האחרונים.

כשהשר רוצה וזה משרת אותו פוליטית, הוא יודע להגיע ראשון לכל אירוע ולעשות בזירה פסטיבל שלם.
במקרה החמור בפתח תקווה הוא נעלם ואז הוציא תגובה פחדנית ומתחמקת מאחריות שהוא לא יכול להציב שוטרים בכל פיצריה.
אולי הוא מפחד מעצם העובדה שאחד מהחשודים הוא בן למשפחה עבריינית? כי במשפחות הפשע הוא לא נוגע.
בן גביר מקדש את הפורענות, מגן על העבריינים ושותק כשזה מתאים לו.

*העובדות מראות שבן גביר טוב לעבריינים.*
*על התוצאות העקובות מדם כולנו משלמים כי תחת המשמרת שלו פשוט מפחיד לחיות במדינת ישראל.*

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

