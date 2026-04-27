יום שני, 27 באפריל 2026
תחכום משטרתי: הקימה חברת דמה שאיפשרה ללכוד גובי דמי חסות

יהושע יונתן 27 באפריל 2026

‏המשטרה הקימה חברה קבלנית לפיתוי סחיטה – בתום חקירה סמויה נעצרו ועוכבו 11 חשודים בסחיטת דמי חסות באתרי עבודות באזור ראשל"צ, לרבות מכון טיהור שפכי גוש דן.

‏בשנה האחרונה מתנהלת חקירה סמויה ביחידת פרוטקשן דרום להב 433 בשיתוף תחנת עיירות כנגד מספר חשודים תושבי חורה, בחשד לסחיטת וגביית דמי חסות והלבנת הון יחד עם חשודים נוספים.

‏במסגרת החקירה הוקמה על ידי להב 433 חברה קבלנית לעבודות בנייה ופיתוח, וכעבור זמן מה הגיעה פניית תשלום מצד החשודים לתשלום דמי שמירה.

‏היום, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, פשטו בלשי יחידת פרוטקשן דרום להב 433 יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי מחוז דרום, על 10 יעדים ברחבי הארץ ועצרו חשודים בסחיטה וכן בעלי חברות שמירה אשר נתנו כסות חשבונאית לתשלום שנגבה מהנסחטים.

‏במהלך הפעילות נעצרו 11 חשודים, נתפסו רכבי יוקרה וחומר החשוד כסם

יהושע יונתן

