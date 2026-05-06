מסרים סותרים מטהרן ומוושינגטון והעולם ממתין באי ודאות גוברת

איראן עומדת על שלה, מתעקשת לשמר שליטה במיצרי הורמוז ומשדרת אדישות מוחלטת וזלזול בוטה כלפי טראמפ. מיצרי הורמוז בשליטה מוחלטת של משמרות המהפיכה, וטראמפ אינו מעז לפעול בעיקר כי לכל ברור ששום מתקפה טראמפיסטית והפצצה ביביסטית לא תניב את התוצאה המינימלית שאליה עורגת ארצות הברית.

עכשיו כבר ברור לחלוטין שהיציאה להרפתקה הזו היתה משגה פתאלי נוסף של טראמפ. הוא התפתה לתכתיב של נתניהו ואכל אותה בענק. התוצאה היא שאיראן יציבה, איתנה וחסונה מתמיד כשמאחוריה עתה סין, פוטין וצפון קוריאה זאת בעוד שאירופה מתנתקת מאמריקה וישראל הופכת מבודדת, דחויה ועל סף אבודה בזירה הבינלאומית.

על זה לא נאמר לציבור הישראלי שעדיין מכור להבטחות נתניהו ושר האיומים שלו בתוספת ההודעות התכופות של דוברים צבאיים על פעולות מקומיות מזעריות בלבנון ובעזה המוצגות כעלילות גבורה הירואיות ומשמעותיות. הן לא.

הזירה האיראנית נכנסה בשעות האחרונות לנקודת קיפאון מביש לטראמפ. האיומים שלו התקבלו בהפרת הפסקת האש ובירי טילים, בפגיעה בספינות בים, בניתוק המשא ומתן ובמסר חד משמעי: ״שמים זין עליך, טראמפ – היידה נראה אותך מחדש את המלחמה ותראה מה נעשה לכם״.

זו הסיבה שוושינגטון מסרבת להודות שהפסקת האש קרסה וטוענת שהיא עדיין בתוקף. אך בפועל כבר אינה יציבה. דיווחים סותרים, הצהרות מתנגשות והכנות צבאיות מואצות בשטח יוצרים מציאות אחת ברורה: כל הצדדים נערכים לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר.

והפעם – התמונה מתבהרת גם בזירה המדינית: שר המלחמה האמריקני מדגיש בתדרוך לעיתונאים שרק טראמפ קובע ונתניהו הוא שותף זוטר שבעצם רק מבצע הנחיות.

שר ההגנה האמריקני העביר הלילה מסר תקיף במיוחד, לפיו ארצות הברית מוכנה להסלמה מיידית אם איראן תפר את ההבנות. לדבריו, כל טעות חישוב מצד טהרן תיענה “בפעולה רחבה ומכרעת”.

במקביל, טראמפ החריף את הטון והבהיר כי ההפוגה אינה משקפת חולשה אמריקנית, וכי ניתן לחזור לתקיפות במהירות אם יידרש.

גורמים בפנטגון מדגישים כי הכוחות האמריקניים במפרץ נותרו בכוננות מלאה, כולל נוכחות ימית ואווירית משמעותית, והיערכות לכל תרחיש – מהמשך הפוגה ועד מתקפה רחבה.

איראן: מסר כפול – ריסון כלפי חוץ, איום כלפי פנים

העמדה האיראנית בשעות האחרונות מורכבת ומסוכנת לא פחות. מצד אחד, הצהרות רשמיות על הימנעות מהסלמה. מצד שני, איומים ברורים על תגובה חריפה אם תחודש הלחימה.

בכיר במשמרות המהפכה אמר לסוכנות Tasnim News Agency כי איראן אינה מחפשת מלחמה, אך אם תיכפה עליה – תגובתה “לא תהיה מוגבלת”.

בערוץ הממלכתי Press TV הוסיפו כי כל תקיפה חדשה תוביל להרחבת זירת העימות מעבר לגבולות הנוכחיים.

המשמעות ברורה: איום בהסלמה אזורית רחבה – כולל יעדים רגישים במפרץ.

המצב בשטח: שקט מתוח וכוחות בתנועה

למרות היעדר תקיפות משמעותיות בשעות האחרונות, הזירה רחוקה משקט אמיתי:

תנועת כלי שיט אמריקניים ואיראניים מתקרבת באזורים רגישים סביב Strait of Hormuz

מערכות הגנה אווירית באיראן הועלו לרמת כוננות גבוהה

בישראל נרשמת דריכות מוגברת, ללא הכרזות רשמיות

גורמים ביטחוניים מערביים מגדירים זאת כ”הפוגה טקטית בלבד – לא סיום הלחימה”.

השווקים מגיבים: הנפט מזנק והלחץ הכלכלי גובר

האי ודאות בזירה הצבאית כבר מתורגמת לזעזוע כלכלי:

מחירי הנפט מזנקים בשעות האחרונות בעקבות החשש מפגיעה בתנועת מכליות

חברות ספנות מתחילות לשנות מסלולים כדי להימנע מהאזור

עלויות הביטוח להובלת אנרגיה דרך המפרץ עולות במהירות

המסר של השווקים ברור: גם בלי ירייה – המלחמה כבר גובה מחיר עולמי.

העולם מפוצל: אירופה נזהרת, סין לוחצת, רוסיה מחכה

בזירה הבינלאומית אין קו אחיד:

מדינות אירופה קוראות לריסון ומנסות לייצב את ההפוגה

סין פועלת מאחורי הקלעים למנוע פגיעה בזרימת האנרגיה

רוסיה מאותתת כי הסלמה ממושכת תשרת אינטרסים של שחיקת ארצות הברית

כך נוצר מצב שבו כל מעצמה מושכת לכיוון אחר – והמערכת כולה הופכת בלתי צפויה.

ישראל: מוכנה לפעולה – אך לא מובילה את ההכרעה

בירושלים נשמרת שתיקה יחסית. גורמים מדיניים מודים כי מרכז קבלת ההחלטות נמצא בוושינגטון.

ישראל ערוכה לכל תרחיש – אך אינה זו שקובעת את העיתוי או את היקף הפעולה.

זהו שינוי אסטרטגי עמוק: המערכה מתנהלת תחת הנהגה אמריקנית, כאשר ישראל מתפקדת כשותפה מבצעית – לא כגורם מוביל.

השורה התחתונה: הכול תלוי בהחלטה אחת

המצב הנוכחי אינו יציב – אלא תלוי לחלוטין בהחלטה אחת בבית הלבן.

אם טראמפ יבחר להמשיך בהפוגה – המתח יישאר אך הלחימה תידחה.

אם יבחר להסלים – האזור כולו עלול להתלקח מחדש בתוך שעות.

ובינתיים, בין אזהרות אמריקניות חדות, איומים איראניים מפורשים, תנועות כוחות בשטח ולחץ כלכלי גובר – דבר אחד ברור:

המלחמה לא הסתיימה. היא רק מחכה לרגע שבו תתחדש.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!