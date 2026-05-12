איראן מזהירה: חידוש ההפצצות עלינו יגרור ייצור ״כמעט פצצה גרעינית״

איראן מאיימת: אם ארה״ב תחדש את התקיפות – נעשיר אורניום לרמה צבאית של 90%

השאלה שמטרידה עכשיו את העולם: האם לטהרן בכלל נותרה היכולת הטכנית לעשות זאת אחרי ההפצצות?

המשבר בין ארצות הברית לאיראן נכנס לשלב מסוכן במיוחד: בכירים איראניים מאיימים כי אם וושינגטון או ישראל יחדשו את התקיפות נגד מתקני הגרעין — טהרן עשויה לעבור לראשונה באופן רשמי להעשרת אורניום לרמה של 90%, כלומר לרמה הנחשבת צבאית ומתאימה לייצור נשק גרעיני.

האמירה הדרמטית הגיעה מפיו של דובר ועדת הביטחון והמדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, איברהים רזאאי, שהצהיר כי “אחת האפשרויות של איראן במקרה של מתקפה נוספת היא העשרה ל־90%, והפרלמנט יבחן זאת”.

זו אינה עוד הצהרת תעמולה שגרתית. זו הפעם הראשונה מאז פרוץ המלחמה האחרונה שבה גורם איראני רשמי מדבר בגלוי על מעבר אפשרי לרמת העשרה צבאית מלאה.

למה 90% כל כך קריטי?

אורניום מועשר לרמה של:

3%–5% מתאים לתחנות כוח אזרחיות

20% כבר נחשב רגיש מאוד

60% הוא מרחק קצר יחסית מהשלב הצבאי

90% מוגדר “Weapons Grade” — רמת נשק גרעיני.

הבעיה מבחינת העולם היא שאיראן כבר מחזיקה מלאים גדולים של אורניום מועשר ל־60%, והמעבר מ־60% ל־90% קצר בהרבה מהדרך מ־0 ל־60.

לפי הערכות שונות, לפני ההפצצות האחרונות היו לאיראן מאות קילוגרמים של חומר מועשר ברמה גבוהה, כמות שעשויה להספיק למספר פצצות אם תועשר עוד.

אבל כאן מתחילה השאלה הגדולה באמת: האם נשארה להם יכולת?

זו כרגע הסוגיה המרכזית שמעסיקה:

את המודיעין האמריקני

את ישראל

את סבא״א

ואת כל מערכות הביטחון במערב.

מפני שגם אם איראן רוצה להגיע ל־90%, לא ברור כלל אם מתקני ההעשרה שנפגעו מסוגלים לבצע זאת.

ההפצצות שינו את התמונה

בשנה האחרונה הותקפו שוב ושוב:

פורדו

נתנז

איספהאן

מתקני צנטריפוגות

מרכזי מחקר

ותשתיות תומכות.

גורמים בינלאומיים טוענים כי:

חלק ניכר מהציוד הרגיש הושמד

מערכות הצנטריפוגות נפגעו

מתקני בקרה נהרסו

ומדענים חוסלו או ירדו למחתרת.

ראש סבא״א, רפאל גרוסי, אף אמר בעבר כי “כמעט כל הציוד הרגיש” בפורדו נהרס.

ובכל זאת – יש פחד אמיתי במערב

למרות ההרס, איש במערב לא מוכן לקבוע שאיראן איבדה לחלוטין את היכולת.

הסיבה:

איראן פיזרה במשך שנים:

צנטריפוגות

מלאי אורניום

מתקנים תת־קרקעיים

ומערכי גיבוי.

בנוסף קיימת הערכה שחלק מן האורניום המועשר הועבר לפני התקיפות למקומות מסתור שאינם בפיקוח מלא של סבא״א.

טראמפ: “הם חזרו בהם”

הנשיא טראמפ טען בימים האחרונים כי איראן כבר הסכימה עקרונית להעברת האורניום המועשר מחוץ למדינה — ואז חזרה בה.

לדבריו:

“הם הסכימו ואז שינו את דעתם כי זה לא הופיע במסמך”.

במקביל טראמפ הגדיר את הצעת השלום האיראנית כ“זבל מוחלט” ואמר שהפסקת האש נמצאת “על מכונת הנשמה”.

נתניהו: “המלחמה לא הסתיימה”

גם בירושלים אין תחושת רגיעה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי מבחינת ישראל המלחמה מול איראן לא הסתיימה כל עוד האורניום המועשר נשאר בידי טהרן.

לדבריו:

לא די בפגיעה במתקנים — צריך למנוע מאיראן גישה למלאים הקיימים.

איראן מנסה להפוך את האיום לקלף מיקוח

בירושלים ובוושינגטון מעריכים כי חלק מן האיום האיראני נועד גם לצורכי מו״מ:

להרתיע מתקפה נוספת

ללחוץ להסרת סנקציות

ולהציג יכולת עמידה אחרי ההפצצות.

אבל במקביל, עצם העלאת האפשרות של 90% משנה את כללי המשחק.

מפני שברגע שאיראן תחליט רשמית לעבור לרמת נשק:

הלחץ הבינלאומי יתפוצץ

ישראל עשויה לראות בכך קו אדום מיידי

והאפשרות למתקפה נוספת תהפוך ממשית מאוד.

החשש הגדול באמת: “פריצה מהירה”

במערב חוששים כעת מתרחיש שבו איראן:

מצליחה לחלץ חלק מהמלאי שנותר מעבירה אותו למתקן סודי קטן ומשלימה במהירות העשרה ל־90%.

זו בדיוק הסיבה שהמודיעין האמריקני והישראלי מתמקד עכשיו פחות במתקנים הגדולים והמוכרים — ויותר בשאלה:

איפה נמצא החומר עצמו.

העולם במלכוד

הבעיה מבחינת וושינגטון מורכבת:

אם לא תתקוף — איראן עלולה להתקדם

אם תתקוף — איראן מאיימת להאיץ את הפרויקט.

במילים אחרות:

האיומים ההדדיים עצמם עלולים לדחוף את הצדדים בדיוק למקום שממנו ניסו להימנע.

השורה התחתונה

איראן מאותתת כעת לעולם:

אם תותקף שוב — היא עלולה לשבור סופית את כל הקווים האדומים ולעבור להעשרה ברמת נשק.

אבל מאחורי האיום מסתתרת שאלה אחת עצומה:

האם אחרי גלי ההפצצות, החיסולים וההרס — לטהרן עדיין יש באמת היכולת הטכנית לעשות זאת?

כרגע אפילו במערב לא בטוחים בתשובה.

