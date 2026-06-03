הפועל תל אביב מחקה את ההשפלה – ועכשיו הכול יתפוצץ במשחק אחד ביד אליהו

שלושה ימים בלבד אחרי אחת ההפתעות הגדולות של הפלייאוף, הפועל תל אביב חזרה להיראות כמו קבוצת יורוליג עתירת תקציב ולא כמו החבורה המבולבלת שנפלה 82:74 במשחק הראשון. האדומים של דימיטריס איטודיס דרסו את מכבי ראשון לציון 69:95 בבית מכבי, השוו את סדרת רבע הגמר ל-1:1 וכפו משחק שלישי ומכריע שייערך ביד אליהו.

אם במשחק הראשון הפועל איבדה יתרון מוקדם של 6:20 ונראתה לחוצה וחסרת פתרונות, הפעם היא לא הותירה אפילו שביב תקווה לראשונים. כבר מן הדקות הראשונות היה ברור שהפועל הגיעה כדי למחוק את חרפת המשחק הקודם. ההגנה חזרה לעבוד, הלחץ על הכדור היה אגרסיבי בהרבה, והפער הלך ותפח ככל שנקפו הדקות.

מהפחד מהדחה – למופע כוח

המשחק הראשון הכניס את הפועל תל אביב לסיטואציה שלא ציפתה לה. הקבוצה שסיימה את העונה הסדירה בצמרת, מחזיקה באחד הסגלים היקרים בתולדות הכדורסל הישראלי ומגיעה עם שאיפות אליפות מוצהרות, מצאה את עצמה במרחק הפסד אחד מסיום העונה.

התחושה במועדון בימים האחרונים הייתה של מצב חירום.

האווירה בבית מכבי שיקפה זאת היטב. אוהדי ראשון לציון הגיעו עם חלום על סנסציה נוספת, אבל כבר במהלך המחצית הראשונה הבינו שהפועל תל אביב הגיעה הפעם ברמת אינטנסיביות אחרת לגמרי. ככל שהפער צמח, היציעים האדומים השתלטו על הרעש באולם והמשחק הפך ממאבק שקול להפגנת עליונות.

ראשון לציון, שהדהימה במשחק הראשון בזכות משמעת טקטית, קליעה מבחוץ והמון ביטחון, התקשתה הפעם לייצר מומנטום התקפי רציף. ההגנה של הפועל סגרה נתיבי חדירה, קצב המשחק הואט כאשר היה צריך, וברגעים אחרים הואץ עד כדי כך שהמקומיים פשוט לא הצליחו לעמוד בו.

משחק של עונה שלמה

כעת הסדרה מגיעה בדיוק למקום שבו אוהדי הכדורסל אוהבים לראות אותה – משחק שלישי על כל הקופה.

המנצחת תמשיך לחצי הגמר.

המפסידה תלך הביתה.

על הנייר, יתרון הביתיות והאיכות של הסגל מציבים את הפועל תל אביב כפייבוריטית ברורה. אבל מי שראה את המשחק הראשון יודע שכבר אי אפשר לזלזל בראשון לציון.

הקבוצה מעיר היין כבר הוכיחה שהיא מסוגלת לנצח את הפועל גם באולם הביתי שלה. לכן למרות התבוסה במשחק השני, אף אחד באדום לא מרשה לעצמו לחגוג מוקדם.

ירושלים כבר מחכה

מי שכבר יכולה להתרכז ביריבה הבאה היא הפועל ירושלים.

הקבוצה מהבירה ניצחה 91:98 את הפועל העמק והשלימה סוויפ 0:2 בסדרה. בניגוד למה שאולי ניתן היה לצפות מהמדורגת הבכירה יותר, המשחק לא היה פשוט כלל. הפועל העמק נלחמה עד הסיום והצליחה להישאר בתמונה לאורך דקות ארוכות, אבל ירושלים ידעה לבצע את המהלכים הנכונים ברגעי ההכרעה ולהבטיח את הכרטיס לחצי הגמר.

עוד נתון שממחיש את איכותה של ירושלים: זה היה ניצחונה השלישי ברציפות על הפועל העמק בתוך פחות משבוע, לאחר שניצחה אותה גם בליגה וגם במשחק הראשון של הסדרה.

ומה עכשיו?

כל הזרקורים מופנים כעת ליד אליהו.

הפועל תל אביב מגיעה עם המומנטום, הקהל והסגל העמוק יותר.

ראשון לציון מגיעה עם הידיעה שכבר הצליחה להדהים את המדינה פעם אחת בסדרה הזו.

בפלייאוף הישראלי לא תמיד הקבוצה הטובה יותר מנצחת. לפעמים זו שמגיעה רגועה יותר, חדה יותר ומדויקת יותר ברגעי האמת.

ביום המשחק השלישי כבר לא יזכרו את ה-69:95 ולא את ה-74:82 מהמשחק הראשון.

יזכרו רק דבר אחד:

מי תהיה הקבוצה שתעלה לחצי הגמר מול הפועל ירושלים – ומי תסיים את העונה עם תחושת החמצה עצומה.

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