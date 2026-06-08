 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 8 ביוני 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

נתניהו לא יאפשר בשום אופן הפסקת אש אמיתית – ואלה הסיבות שזה לא יקרה

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 8 ביוני 2026

איראן הכריזה הפסקת אש מצידה. ישראל לא הודיעה דבר בינתיים אבל ביבי לא ייתן לזה לקרות.

דיווח: טראמפ הודיע לאיראנים שקיימת הסכמה עם ישראל לחדול מהפצצות באיראן אם ייפסקו השיגורים לישראל.

נתניהו הורה מיידית על הפצצת מטרות בדרום לבנון כדי לאותת הפרדה בין איראן ללבנון. חיזבאלה הגיב בירי לעבר ישובים בצפון.

נתניהו רוצה המשך בלגן צבאי אחרת יהיה לו בלגן אישי. תימשך החקיקה לפיזור הכנסת, החרדים ידרשו חקיקה מיידית, התנועה תיפסק בגלל מעצר עריקים, התמיכה בו תמשיך לשקוע בסקרים, משפטו הפלילי יימשך הציבור ישוב להתנער ממנו וברובו יתפלל להליכתו הניצחית מהפוליטיקה הישראלית.

בקיצור – ביבי לא אומר לא לטראמפ אבל כופה על האיראנים להמשיך במלחמה. ומי יסבול? רק אתם. בעיקר הישראלים.

״עניין מרכזי״
חדשות וסקופים מאז 1999.

מבזקפוליטיקהחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה