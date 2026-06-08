נתניהו לא יאפשר בשום אופן הפסקת אש אמיתית – ואלה הסיבות שזה לא יקרה

איראן הכריזה הפסקת אש מצידה. ישראל לא הודיעה דבר בינתיים אבל ביבי לא ייתן לזה לקרות.

דיווח: טראמפ הודיע לאיראנים שקיימת הסכמה עם ישראל לחדול מהפצצות באיראן אם ייפסקו השיגורים לישראל.

נתניהו הורה מיידית על הפצצת מטרות בדרום לבנון כדי לאותת הפרדה בין איראן ללבנון. חיזבאלה הגיב בירי לעבר ישובים בצפון.

נתניהו רוצה המשך בלגן צבאי אחרת יהיה לו בלגן אישי. תימשך החקיקה לפיזור הכנסת, החרדים ידרשו חקיקה מיידית, התנועה תיפסק בגלל מעצר עריקים, התמיכה בו תמשיך לשקוע בסקרים, משפטו הפלילי יימשך הציבור ישוב להתנער ממנו וברובו יתפלל להליכתו הניצחית מהפוליטיקה הישראלית.

בקיצור – ביבי לא אומר לא לטראמפ אבל כופה על האיראנים להמשיך במלחמה. ומי יסבול? רק אתם. בעיקר הישראלים.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.