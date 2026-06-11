אירופה העלתה ריבית: המלחמה במזרח התיכון מתחילה לפגוע ישירות בכיסם של תושבי היבשת. ההשלכות יהיו גלובליות

הבנק המרכזי האירופי העלה היום את הריבית ב־0.25% לרמה של 2.25%, במהלך המוגדר על ידי כלכלנים רבים כנקודת מפנה במדיניות המוניטרית של גוש היורו. מדובר בהעלאת הריבית הראשונה זה תקופה ארוכה, והיא משקפת את החשש הגובר מפני גל אינפלציוני חדש שמקורו בעיקר בזינוק במחירי האנרגיה ובהשלכות הכלכליות של המלחמה המתמשכת במזרח התיכון.

בהודעת הבנק הודגש כי ההתייקרות במחירי הנפט והגז, חוסר הוודאות בשוקי האנרגיה והחשש מפני שיבושים נוספים בשרשראות האספקה מחייבים נקיטת צעדים לבלימת עליות המחירים. בבנק חוששים כי המשך הלחימה והסלמה נוספת באזור ימשיכו להפעיל לחץ על הכלכלה האירופית בחודשים הקרובים.

המצב מורכב במיוחד משום שהעלאת הריבית נועדה להילחם באינפלציה, אך במקביל היא עלולה להאט עוד יותר את הפעילות הכלכלית. עסקים ומשקי בית צפויים לשלם יותר על הלוואות, משכנתאות ואשראי, דווקא בתקופה שבה הצמיחה הכלכלית באירופה ממילא מתונה יחסית.

בשווקים הפיננסיים מעריכים כי אם מחירי הנפט יישארו ברמותיהם הגבוהות או ימשיכו לטפס, הבנק המרכזי האירופי עלול להידרש להעלאות ריבית נוספות בהמשך השנה. תרחיש כזה עלול להכביד עוד יותר על הצרכנים ועל החברות ברחבי היבשת.

ההחלטה ממחישה עד כמה המלחמה חדלה להיות עניין אזורי בלבד. מה שהחל כעימות צבאי במזרח התיכון משפיע כעת על מחירי הדלק בברלין, על עלויות הייצור בפריז, על המשכנתאות במדריד ועל שוקי ההון בכל רחבי אירופה.

המסר היוצא מפרנקפורט ברור: הבנק המרכזי האירופי סבור שהסיכון האינפלציוני גדול כעת מהסיכון שבהאטה כלכלית. זו הסיבה שבחר לייקר את הכסף למרות הסביבה הכלכלית המאתגרת, בתקווה למנוע התפרצות מחירים רחבה יותר בעתיד.

״עניין מרכזי״

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