המונדיאל התחיל להתפרע: אנגליה חגגה, נורבגיה רמסה, ארגנטינה פתחה בהצהרה — ופורטוגל כבר הסתבכה

אחרי פתיחה מהוססת, המונדיאל קיבל סוף־סוף את מנת הדרמה שלו: אנגליה ניצחה את קרואטיה 2:4, נורבגיה מחצה את עיראק 1:4, ארגנטינה פתחה את מסע ההגנה על התואר עם 0:3 על אלג׳יריה, קולומביה עברה את אוזבקיסטן 1:3, גאנה גנבה 0:1 מפנמה בתוספת הזמן — ופורטוגל כבר איבדה נקודות יקרות ב-1:1 מול קונגו.

המשחק הגדול של היום היה של אנגליה, שגברה 2:4 על קרואטיה בפתיחה רבת שערים. הארי קיין כבש צמד, ואנגליה קיבלה בדיוק את מה שנבחרת גדולה צריכה במשחק ראשון: ניצחון, שערים, ביטחון — אבל גם מספיק נורות אזהרה בהגנה כדי לא להתאהב בעצמה מוקדם מדי.

נורבגיה חזרה לבמה העולמית בענק עם 1:4 על עיראק. ארלינג הולאנד כבש פעמיים, ליאו אוסטיגורד הוסיף, והשער הרביעי נרשם במהלך מאוחר שבו עיראק כבר קרסה. עיראק השוותה זמנית מרגלי איימן חוסיין, אבל זה החזיק דקות בלבד. מכאן נורבגיה השתלטה והראתה שהיא לא באה להיות קישוט.

ארגנטינה, האלופה המכהנת, פתחה כמו אלופה: 0:3 חד על אלג׳יריה. ליאו מסי סיפק שלושער והפך שוב את הערב לסיפור שלו. אלג׳יריה לא התפרקה מיד, אבל מול ארגנטינה כזאת כל טעות הופכת לעונש וכל שטח פנוי הופך לסכנה.

אוסטריה ניצחה את ירדן 1:3 במשחק שהיה קשה יותר מהתוצאה. ירדן, בהופעת בכורה מרגשת, השוותה אחרי ההפסקה מרגלי עלי עלואן, אבל אוסטריה ניצלה עומק, ניסיון וסיומת מאוחרת. רומנו שמיד כבש ראשון, שער עצמי של יזן אל־ערב החזיר את היתרון לאוסטרים, ומרקו ארנאוטוביץ׳ סגר בפנדל בתוספת הזמן.

ההפתעה המקצועית הגיעה מכיוון פורטוגל, שנעצרה ב-1:1 מול קונגו. זו לא מפלה, אבל זו בהחלט הסתבכות מוקדמת. במשחקים כאלה נבחרת שחולמת רחוק אמורה לקחת שלוש נקודות, לא לצאת עם תחושת החמצה וסימני שאלה.

קולומביה פתחה היטב עם 1:3 על אוזבקיסטן באצטדיון האצטקה. דניאל מוניוס, לואיס דיאס וג׳מינטון קמפאס כבשו לקולומביאנים. אוזבקיסטן, בהופעתה הראשונה במונדיאל, רשמה רגע היסטורי עם שער ראשון אי פעם בטורניר מרגלי אבוסבק פאיזולאייב, אבל הניסיון והאיכות של קולומביה הכריעו.

גאנה ניצחה את פנמה 0:1 בשער דרמטי עמוק בתוספת הזמן. קיילב ירנקי כבש בדקה ה-95 אחרי התקפה מתפרצת, ופנמה יצאה שבורה ממשחק שבו היתה יכולה להוציא לפחות נקודה. זה מסוג הניצחונות שמעניקים לנבחרת לא רק שלוש נקודות, אלא גם תחושה שהטורניר נפתח עבורה ברגל ימין.

התמונה הרחבה ברורה: הגדולות לא כולן משכנעות, אבל רובן התחילו לאסוף נקודות. אנגליה, ארגנטינה, קולומביה ונורבגיה שלחו מסר. פורטוגל כבר בלחץ. ירדן ואוזבקיסטן הפסידו אבל הראו חיים. עיראק ופנמה נשארו בעיקר עם תחושת פספוס.

וזה בדיוק היופי של מונדיאל: יום אחד של משחקים, וכבר יש גיבורים, נפגעים, אזהרות, חלומות, ותחושה שהטורניר מתחיל באמת.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!