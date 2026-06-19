4 הרוגים בלבנון בהם מג״ד בשריון

דובר צה״ל מוסר:

באירוע בו נפל סא״ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, נפלו שלושה לוחמים נוספים אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם, שמותיהם טרם הותרו לפרסום ויפורסמו בהמשך.

בתקרית הקשה נהרגו עוד שלושה לוחמים ששם לא הותר לפרסום.

במהלך הלילה, בסביבות השעה 00:20, מטרה חשודה פגעה בטנק של כוחות גדוד 52 הפועלים בפיקוד צק"ח גבעתי במרחב הכפר תבנית. האירוע נמצא בתחקיר.

לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי כי מדובר בפגיעת רחפן נפץ – האירוע נמצא בתחקיר.

כתוצאה מפגיעת המטרה בטנק, נפל סא״ל דור גדליה בן שמחון ז"ל ושלושה לוחמי צה"ל נוספים אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם ושמותיהם טרם הותרו לפרסום ויפורסמו בהמשך.

סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז״ל החליף את סגן-אלוף א' בתפקידו כמג"ד 52, זאת לאחר כשבוע מאז שסא"ל א' נפצע באורח קשה בקרב בדרום לבנון לפני כחודשיים.

צה"ל תקף לאורך הלילה וממשיך לתקוף מחבלים ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.

התקיפות בוצעו לאחר הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

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