שימוש מזדמן או התמכרות: איפה עובר הגבול שחשוב להכיר?

לא מעט אנשים מכירים את השאלה הזאת, בין אם ביחס לעצמם ובין אם ביחס לאדם קרוב: האם מדובר בהרגל שנמצא עדיין בשליטה, או שכבר מתחיל להתפתח דפוס בעייתי יותר?

התשובה אינה תמיד פשוטה. לא כל שימוש בחומר מסוים מעיד על התמכרות, ולא כל התנהגות שחוזרת על עצמה היא בהכרח בעיה. מנגד, גם לא תמיד קל לזהות את הרגע שבו דפוס שנראה שגרתי מתחיל להשפיע על תחומי חיים חשובים כמו עבודה, לימודים, זוגיות, משפחה או מצב רגשי.

הסוגיה אינה עולה רק סביב חומרים ממכרים, אלא גם סביב דפוסי התנהגות שונים. לכן חשוב להבין מהם הסימנים שעשויים להצביע על קושי מתפתח, ומה ההבדל בין שימוש מזדמן לבין מצב שמצדיק התייחסות מקצועית.

שימוש מזדמן: לא רק התדירות קובעת

אחת ההנחות השגויות הנפוצות היא שהתמכרות נמדדת רק לפי תדירות. בפועל, התמונה מורכבת יותר. שימוש מזדמן אינו מוגדר רק לפי מספר הפעמים שבהן אדם עושה שימוש בחומר מסוים או חוזר על התנהגות מסוימת. חשוב לבחון גם את ההקשר, את רמת השליטה, את הסיבה לשימוש ואת ההשפעה על החיים האישיים, המשפחתיים והמקצועיים.

אין מקום להניח שכל שימוש מוביל בהכרח להתמכרות. מצד שני, גם תדירות נמוכה אינה תמיד ערובה לכך שאין סיכון. לעיתים דווקא האופן שבו הדפוס משתלב בחיי האדם, והיכולת שלו לבחור אם להמשיך או לעצור, הם שמספקים תמונה משמעותית יותר מכל נתון מספרי.

מתי שימוש מתחיל להיות בעייתי?

ברוב המקרים, המעבר משימוש מזדמן לדפוס בעייתי אינו מתרחש ביום אחד. לרוב מדובר בתהליך הדרגתי, שבו ההתנהגות מקבלת מקום מרכזי יותר בחיים ומתחילה לבוא על חשבון תחומים אחרים.

סימנים ראשוניים עשויים לכלול חזרה על השימוש למרות השלכות שליליות, קושי להפסיק למרות רצון לעשות זאת, שימוש קבוע כדרך להתמודד עם לחץ או מצוקה רגשית, הסתרה מהסביבה הקרובה, או ירידה בתפקוד בעבודה, בלימודים, במשפחה או בקשרים חברתיים.

לפי המכון הלאומי האמריקאי לחקר שימוש בסמים והתמכרות (National Institute on Drug Abuse) NIDA, התמכרות מאופיינת בדפוס כפייתי של חיפוש ושימוש למרות השלכות שליליות, והיא קשורה גם לשינויים במערכות מוחיות האחראיות על תגמול, לחץ ושליטה עצמית.

חשוב להדגיש כי הופעת סימן אחד אינה מהווה אבחנה בפני עצמה. עם זאת, כאשר כמה סימנים חוזרים על עצמם לאורך זמן, כדאי להתייחס לכך ברצינות ולא לבטל את התחושה כעניין חולף.

ההבדל המרכזי: שליטה מול תלות

אחת הדרכים להבין את ההבדל בין שימוש מזדמן לבין התמכרות היא לבחון את שאלת השליטה. כאשר מדובר בדפוס שנמצא בשליטה, האדם מסוגל בדרך כלל לדחות אותו, לוותר עליו או להחליט שלא לבצע אותו כלל. לעומת זאת, כאשר מתפתחת תלות, ההתנהגות או השימוש מתחילים לקבל עדיפות גם כאשר האדם מבין שהם גורמים לו נזק או פוגעים בתחומים חשובים בחייו.

גם קושי מסוים בשליטה אינו מעיד בהכרח על התמכרות. עם זאת, כאשר הקושי חוזר שוב ושוב, וכאשר האדם מרגיש שהדפוס חזק ממנו, מדובר בסימן שכדאי לעצור ולבחון לעומק.

לא רק חומרים: גם דפוסי התנהגות עלולים להפוך לבעיה

כאשר מדברים על התמכרות, רבים חושבים באופן אוטומטי על חומרים שונים. אולם בשנים האחרונות גוברת ההכרה בכך שגם התנהגויות מסוימות עלולות להתפתח לדפוסים כפייתיים או ממכרים.

הימורים הם אחת הדוגמאות המוכרות והמבוססות ביותר. לצד זאת, ישנם גם מצבים שבהם שימוש מופרז במסכים, קניות כפייתיות או דפוסי התנהגות חוזרים אחרים עלולים לפגוע בתפקוד, ביחסים האישיים או באיכות החיים.

חשוב להיזהר מהכללות. לא כל שימוש ממושך במסכים, לא כל קנייה לא מתוכננת ולא כל הרגל שחוזר על עצמו הם התמכרות. השאלה המרכזית היא האם האדם עדיין מרגיש שיש לו בחירה, או שהדפוס מתחיל לנהל אותו ולבוא על חשבון תחומים חשובים בחייו.

סימני אזהרה שכדאי לשים לב אליהם

ישנם כמה סימנים שעשויים להעיד על כך שכדאי לבחון את המצב לעומק:

הסתרת ההתנהגות או השימוש מהסביבה הקרובה.

הכחשה של הבעיה למרות הערות חוזרות מצד אחרים.

צורך הולך וגובר באותה התנהגות או באותו שימוש.

פגיעה בעבודה, בלימודים או במחויבויות אחרות.

התרחקות ממשפחה, חברים או פעילויות שבעבר היו משמעותיות.

שינויים במצב הרוח סביב האפשרות לבצע את ההתנהגות.

עיסוק מוגבר ומתמשך בנושא.

ניסיונות חוזרים להפסיק שלא הצליחו לאורך זמן.

סימנים אלה אינם מהווים אבחנה רפואית, אך הם יכולים להיות סיבה טובה לשיחה פתוחה, להתבוננות כנה או להתייעצות עם גורם מקצועי.

למה קשה לזהות התמכרות בזמן?

אחד המאפיינים המורכבים של התמכרות הוא שלעיתים קשה לזהות אותה בזמן אמת. יש אנשים שממשיכים לתפקד בעבודה, בלימודים או במשפחה, ולכן משתכנעים שהכול בשליטה. אחרים חווים בושה, פחד מתיוג או חשש מתגובת הסביבה. לעיתים קיימת גם תחושה ש"כולם עושים את זה", ולכן אין סיבה לראות בהתנהגות בעיה מיוחדת.

גם מנגנוני הכחשה טבעיים יכולים להקשות על ההכרה בכך שהמצב השתנה. במקרים רבים, דווקא הסביבה הקרובה מבחינה בשינוי עוד לפני האדם עצמו: יותר הסתגרות, עצבנות, שינוי בהרגלים, ירידה בתפקוד או עיסוק גובר סביב אותו דפוס.

מתי כדאי לפנות לעזרה מקצועית?

אין צורך להמתין למצב קיצוני כדי לבקש עזרה. כאשר השימוש או ההתנהגות חוזרים שוב ושוב למרות פגיעה בתפקוד, ביחסים, במצב הרגשי או בתחושת השליטה, כדאי לא להישאר לבד עם השאלה. פנייה למסגרת מקצועית בתחום טיפול בהתמכרויות יכולה לסייע באבחון המצב, בהבנת הדפוס ובהתאמת דרך טיפולית שמטרתה להחזיר לאדם תחושת יציבות, בחירה ושליטה.

ארגון הבריאות העולמי, (World Health Organization) WHO, מתייחס להפרעות שימוש בחומרים כמצבים מורכבים, המושפעים משילוב של גורמים ביולוגיים, סביבתיים, חברתיים ורגשיים. בהתאם לכך, גם המענה הטיפולי צריך להיות מותאם בדרך כלל למאפיינים האישיים של כל אדם ולנסיבות חייו.

גם המכון הלאומי האמריקאי לחקר שימוש בסמים והתמכרות, NIDA, מדגיש כי הפרעות שימוש בחומרים הן מצבים שניתן לטפל בהם, וכי קיימים כיום כלים טיפוליים שונים, בהם טיפול רגשי, תמיכה פסיכולוגית, ליווי מקצועי ולעיתים גם מענה רפואי, בהתאם לצורך.

לא חייבים לחכות למשבר

הגבול בין שימוש מזדמן לבין התמכרות אינו תמיד חד וברור. לכן חשוב להימנע ממסקנות חפוזות לשני הכיוונים: לא להגדיר כל הרגל כבעיה, אבל גם לא להתעלם מסימנים שחוזרים על עצמם.

כאשר קיימת תחושה שהשימוש כבר אינו בשליטה, או כאשר אדם קרוב מתחיל להשתנות סביב דפוס מסוים, אין צורך להמתין לקריסה או למשבר משמעותי. שיחה עם גורם מקצועי יכולה להיות צעד ראשון בדרך להבנה טובה יותר של המצב, לבחינת האפשרויות הקיימות ולחזרה הדרגתית לתחושת שליטה בחיים.