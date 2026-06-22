אמבפה הוא כדורגלן גדול אבל גם מלך הגינונים המוזרים – קבלו פירוט

מעטים הכדורגלנים בעולם שהפכו למותג אישי גדול כמו Kylian Mbappé. המהירות, השערים וההצלחה המקצועית הפכו אותו לאחד הספורטאים המפורסמים בעולם, אבל מאחורי התדמית הנוצצת מסתתר אדם עם שורה ארוכה של הרגלים, טקסים וגינונים יוצאי דופן שהפכו לחלק בלתי נפרד מהמיתולוגיה סביבו.

הדבר הראשון שמפתיע רבים הוא דווקא המופנמות שלו. למרות שהוא אחד האנשים המצולמים בעולם הספורט, אמבפה עצמו הודה לא פעם שהוא אינו אוהב ראיונות, אינו נהנה במיוחד מחשיפה תקשורתית ומעדיף לשמור חלקים גדולים מחייו לעצמו. בניגוד לכוכבי-על אחרים שמחפשים מצלמות, הוא נחשב לאדם מחושב מאוד ששוקל כמעט כל מילה פומבית.

במעגל הקרוב אליו מספרים במשך שנים על אובססיה כמעט מוחלטת לשינה. אמבפה רואה בשינה חלק מהאימון עצמו ולא רק מנוחה. הוא מקפיד על שעות שינה ארוכות במיוחד, נמנע מהפרעות מיותרות ומייחס להתאוששות חשיבות שאצל רבים נחשבת מוגזמת. מבחינתו, עוד שעה במיטה יכולה להיות שווה לאימון נוסף.

גם בכל הנוגע לתזונה הוא ידוע כקפדן באופן חריג. אנשי מקצוע שעבדו איתו סיפרו לאורך השנים שהוא מסוגל לוותר על ארוחות אהובות לחלוטין אם הן אינן משרתות את המטרה הספורטיבית. בתקופות מסוימות הוא שקל כל שינוי בתפריט כאילו היה מהלך טקטי במשחק גמר.

עוד מאפיין יוצא דופן הוא האופן שבו הוא מנהל את סביבתו. אמבפה ידוע כאדם שמבקש שליטה כמעט מוחלטת בפרטים. החל מהלוז היומי, דרך תוכניות האימון ועד האופן שבו הוא מצטלם או מופיע באירועים מסחריים. יש מי שרואים בכך מקצוענות נדירה, ויש מי שמגדירים זאת פרפקציוניזם קיצוני.

החגיגה המפורסמת שלו – ידיים שלובות מתחת לבית השחי – הפכה כבר מזמן לסמל עולמי. הסיפור מאחוריה פשוט ומפתיע: מדובר במחווה שנולדה במשחקים משפחתיים עם אחיו הצעיר והפכה במקרה לאחד הסמלים המזוהים ביותר בכדורגל המודרני.

גם בכל הקשור לכסף ולחוזים אמבפה שונה מכוכבים רבים. לאורך הקריירה הוא בנה לעצמו תדמית של אדם שמעוניין להיות מעורב אישית בהחלטות העסקיות ולא להשאיר הכול לסוכנים. הרצון לשלוט בגורלו המקצועי והכלכלי הפך לסימן ההיכר שלו.

אחד ההרגלים המוזרים ביותר הוא האובססיה שלו לניתוח ביצועים. אנשים שעבדו איתו סיפרו כי הוא מסוגל לצפות שוב ושוב באותם מהלכים, לבחון תנועות גוף, ספרינטים והחלטות שקיבל במשחק. בעוד רוב השחקנים רוצים לשכוח משחק רע, אמבפה נוטה לפרק אותו לחלקיקים ולנתח כל טעות.

חברים לשעבר בחדר ההלבשה תיארו אותו גם כאדם תחרותי באופן כמעט קיצוני. משחקי וידאו, אימונים, תחרויות פנימיות או אפילו אתגרים קטנים במהלך היום – הוא שונא להפסיד כמעט בכל תחום.

אולי הגינון הבולט מכולם הוא הביטחון העצמי העצום שלו. בעוד שחקנים רבים נזהרים מהצהרות גדולות, אמבפה מעולם לא הסתיר את שאיפתו להיות הטוב בעולם. מבחינתו זו אינה יהירות אלא יעד עבודה. הגישה הזו הפכה אותו בעיני מעריציו לסמל של שאפתנות, ובעיני מבקריו לדמות שנתפסת לעיתים כגדולה מהחיים.

בסופו של דבר, חלק גדול מהקסם סביב אמבפה נובע בדיוק מהשילוב הזה: ילד מחויך מפרברי פריז שהפך לכוכב-על עולמי, אך ממשיך להתנהל כאילו כל פרט קטן בחייו יכול להכריע את הקרב הבא. עבורו, כדורגל אינו רק משחק – אלא פרויקט הנדסי מדויק שבו אין מקום למקריות.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!