המונדיאל עובר לשלב הנוקאאוט – מי יחטוף ומי יזכה בתהילה?

אנגליה דוהרת, קרואטיה שרדה, גאנה חגגה: שלב הבתים הסתיים והמונדיאל נכנס סוף־סוף לשלב הנוקאאוט האמיתי

אחרי שבועיים וחצי של כדורגל, דרמות, הפתעות, אכזבות ושערים בלתי נשכחים, שלב הבתים של מונדיאל 2026 הגיע הלילה לסיומו באופן רשמי. בפעם הראשונה בתולדות גביע העולם במתכונת של 48 נבחרות, 32 נבחרות ממשיכות הלאה לשלב הנוקאאוט, והחל מעכשיו אין יותר מקום לטעויות. הפסד אחד – ואתה בבית.

בית L: אנגליה ראשונה, קרואטיה שנייה, גאנה ממשיכה מהמקום השלישי

במוקד עמד מחזור הסיום של בית L.

אנגליה – פנמה 0:2

האנגלים של תומאס טוכל לא הרשימו במיוחד במחצית הראשונה, אך השתלטו לחלוטין על המשחק לאחר ההפסקה.

בדקה ה-62 הגיע השער הראשון. ג’וד בלינגהאם ניצל כדור ברחבה וקבע 0:1.

חמש דקות בלבד חלפו, ובלינגהאם שוב היה במרכז העניינים כאשר בישל להארי קיין, שנגח לרשת וקבע 0:2.

מעבר לניצחון, קיין רשם היסטוריה והפך למלך שערי אנגליה בגביעי העולם עם 11 שערים, יותר מגארי ליניקר.

אנגליה סיימה ראשונה בבית עם 7 נקודות ומאזן של שני ניצחונות ותיקו אחד.

קרואטיה – גאנה 1:2

בפילדלפיה התקיים משחק דרמטי בהרבה.

פטר סוצ’יץ’ העלה את הקרואטים ליתרון בדקה ה-31.

גאנה, שידעה שגם הפסד קטן עשוי להספיק לה, חזרה למשחק כאשר דריק לוקאסן השווה בדקה ה-73.

אבל הוותיקים הקרואטים הראו שוב אופי.

בדקה ה-83 הגיע ניקולה ולאשיץ’ לכדור קרן והכריע את המשחק.

לוקה מודריץ’, במשחק שעשוי להיות האחרון שלו במונדיאל, שוב היה מנהיג הקבוצה והפך לשחקן המבוגר ביותר שרושם בישול בגביע העולם.

הטבלה הסופית

אנגליה – 7 נקודות קרואטיה – 6 נקודות גאנה – 4 נקודות פנמה – 0 נקודות

גם גאנה עלתה לשלב 32 האחרונות כאחת משמונה הנבחרות הטובות שסיימו במקום השלישי.

סיכום שלב הבתים: מי הרשימה, מי הפתיעה ומי כבר בבית?

אנגליה

נראית מאורגנת יותר ככל שהטורניר מתקדם.

בלינגהאם וקיין נכנסו לקצב.

טוכל הצליח לחלק עומסים ולשמור על הסגל בריא יחסית.

צרפת

אחת הנבחרות המרשימות ביותר בשלב הבתים.

עוצמה התקפית, עומק אדיר והרבה ביטחון.

ברזיל

לא נוצצת כמו בעבר, אבל יעילה מאוד.

הברזילאים נראים בוגרים ומאוזנים.

גרמניה

מגיעה לנוקאאוט עם הרבה מומנטום.

מערך הלחץ עובד מצוין והקישור נראה נהדר.

ספרד

עדיין אחת הנבחרות היפות בטורניר, אך גם אחת הפגיעות ביותר מבחינה הגנתית.

ארגנטינה

למרות חילופי הדורות, שוב נראית כמו נבחרת שיודעת לנצח משחקים גדולים.

ארצות הברית

ממשיכה להוכיח שהכדורגל האמריקני כבר אינו אורח במונדיאל אלא שחקן מרכזי.

אוסטרליה

אחת ההפתעות הגדולות של הטורניר.

עלתה לשלב הבא כנגד כל התחזיות.

גאנה

אחרי שנים של אכזבות חוזרת סוף־סוף לשלבי ההכרעה.

האכזבות של שלב הבתים

פנמה סיימה את הטורניר ללא נקודות.

מספר נבחרות אירופיות ואפריקניות שהגיעו עם ציפיות גדולות הודחו מוקדם מהצפוי.

הפורמט החדש של 48 נבחרות אמנם הגדיל את מספר המשחקים, אך גם הפך את שלב הבתים למסוכן יותר עבור הנבחרות הגדולות, שכן גם המקום השלישי יכול להספיק – מה שיצר לא מעט דרמות עד הרגע האחרון.

ומה צפוי עכשיו?

עכשיו מתחיל למעשה המונדיאל האמיתי.

32 נבחרות נותרו בתמונה.

אין יותר חישובים.

אין יותר טבלאות.

אין מקום לתיקו.

כל משחק הוא גמר.

הגדולות ינסו להימנע ממוקשים מוקדמים.

הקטנות יחפשו סנסציה.

והלחץ יעלה לרמות אחרות לגמרי.

אנגליה, צרפת, ברזיל, ארגנטינה, גרמניה וספרד עדיין נחשבות למועמדות המובילות להנפת הגביע, אך ההיסטוריה של גביע העולם מלמדת דבר אחד:

בשלבי הנוקאאוט קורה כמעט תמיד משהו שאיש לא ציפה לו.

ואולי זו בדיוק הסיבה שהמונדיאל הוא עדיין אירוע הספורט הגדול בעולם.

שלב הבתים הסתיים.

החימום נגמר.

עכשיו מתחילה המלחמה האמיתית על הגביע.

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