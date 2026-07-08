בוושינגטון מעריכים נתניהו מקצין בכוונה את הטון נגד ארדואן במטרה להבעיר את הזירה ולמנוע את הדחתו בבחירות הקרובות.

דיווחים שפורסמו בימים האחרונים בישראל, ולפיהם חיל הים הונחה לנקוט משנה זהירות ולהימנע ככל האפשר מחיכוך עם כלי שיט של הצי הטורקי במזרח הים התיכון, ממחישים עד כמה עמוק המשבר בין ירושלים לאנקרה. אף שהדיווחים לא קיבלו אישור רשמי, עצם פרסומם משתלב באווירה המתוחה שנוצרה בעקבות החרפת העימות המדיני בין שתי המדינות וההתבטאויות החריפות משני הצדדים.

במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי בזכות התערבותו האישית ויחסיו עם נשיא טורקיה רג’פ טאיפ ארדואן נמנעה הידרדרות לעימות צבאי בין טורקיה לישראל. לדבריו, הוא פעל להרגיע את הרוחות ומנע הסלמה שעלולה הייתה להוביל למשבר ביטחוני חמור. טראמפ לא פירט עד כמה היה העימות קרוב בפועל, אך עצם ההתבטאות החריגה מלמדת שלדעתו הסיכון אינו תיאורטי בלבד.

מאחורי החשש מסתתרת מציאות צבאית מורכבת. חיל הים הישראלי הוא מהמתקדמים בעולם מבחינה טכנולוגית. הוא מפעיל צוללות אסטרטגיות, ספינות סער חדישות, מערכות גילוי ולוחמה אלקטרונית מהמתקדמות בעולם ופועל בשילוב מלא עם חיל האוויר ואמ”ן. אולם הוא תוכנן בראש ובראשונה להגן על חופי ישראל, מתקני הגז ונתיבי השיט הקרובים.

מנגד ניצב חיל הים הטורקי – אחד הגדולים והחזקים באירופה ובאגן הים התיכון. הוא מפעיל צי רחב של פריגטות, קורבטות, צוללות, כלי נחיתה, ספינות אספקה, מסוקי ים, כטב”מים ימיים ואוניית התקיפה האמפיבית TCG Anadolu, המאפשרת הקרנת כוח הרחק מחופי טורקיה. במספר כלי השיט, ביכולת השהייה בים ובהיקף הפעילות האזורית, לטורקיה יתרון משמעותי.

למרות הפער הכמותי, אין פירוש הדבר שטורקיה תנצח בהכרח בעימות ימי. סמוך לחופי ישראל נהנה חיל הים הישראלי מיתרונות משמעותיים בזכות מודיעין, חיפוי אווירי, טילים מדויקים וצוללות. אולם ככל שהעימות יהפוך ממלחמה קצרה למאבק מתמשך על חופש השיט, יתרונותיו המבניים של הצי הטורקי נעשים משמעותיים יותר.

זו בדיוק הסיבה שהאיום המרכזי אינו בהכרח קרב ימי קלאסי. ישראל תלויה בים כמעט לחלוטין: רוב מוחלט של היבוא והיצוא שלה מגיע דרך נמלי חיפה, אשדוד ואילת. במצב של עימות ממושך, גם ללא מצור רשמי, עצם החשש הביטחוני עלול לגרום לחברות ספנות ולמבטחים בינלאומיים לצמצם או להפסיק הפלגות לישראל. פגיעה כזו עלולה להשפיע על אספקת חומרי גלם, דלקים, כלי רכב, ציוד תעשייתי ומוצרים נוספים.

עם זאת, חשוב להבחין בין תרחיש כזה לבין קביעה שטורקיה יכולה להטיל “מצור מוחלט” על ישראל כרצונה. תרחיש של חסימה ימית ישירה יהיה בעל השלכות צבאיות, משפטיות ומדיניות רחבות, ויכלול גם מעורבות אפשרית של שחקנים בינלאומיים נוספים.

דווקא משום כך, כל תקרית בין כלי שיט ישראליים לטורקיים עלולה להיות רגישה במיוחד. אם אכן היחסים בין המדינות ממשיכים להידרדר, הזירה הימית עלולה להפוך לאחד ממוקדי החיכוך המסוכנים ביותר במזרח הים התיכון – עם השלכות שעלולות להיות משמעותיות הרבה יותר מהפרעות זמניות לתעופה.

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז