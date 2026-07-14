פסיקה תקדימית שעשויה לשנות את שוק הנדל”ן: צומצמה האפשרות להשתמש בבני משפחה כדי לתחמן הטבות מס

פסק דין תקדימי של בית המשפט צפוי להשפיע על אלפי משפחות, משקיעי נדל”ן ומתכנני מס ברחבי ישראל. בית המשפט קבע כי לא ניתן ליהנות מהטבות המס המיועדות לרוכש “דירה יחידה” באמצעות רישום דירות על שמם של נכדים, כאשר בפועל מדובר בניסיון לעקוף את כללי המס החלים על התא המשפחתי.

הפרשה עסקה בסב שמימן רכישת 12 דירות עבור נכדיו. כל אחת מהדירות נרשמה על שם נכד אחר, במטרה שכל אחד מהם ייחשב כבעל “דירה יחידה” וייהנה מהקלות משמעותיות במס הרכישה. אלא שרשות המסים סירבה להכיר במבנה העסקאות, ובית המשפט אימץ את עמדתה וקבע כי כאשר מדובר בקטינים, יש לבחון את התא המשפחתי שאליו הם משתייכים – כלומר הוריהם – ולא רק את הרישום הפורמלי בטאבו.

המסר של פסק הדין ברור: רישום נכס על שם בן משפחה אינו מעניק באופן אוטומטי את הטבות המס אם בפועל מדובר בתכנון מס מלאכותי. בית המשפט העדיף את המהות הכלכלית של העסקה על פני צורתה המשפטית, וקבע כי אין לאפשר ניצול של בני משפחה כאמצעי לקבלת הטבות שלא נועדו למקרים כאלה.

המשמעות המיידית היא בתחום מס הרכישה. בישראל קיים פער משמעותי בין המס שמשלם מי שרוכש דירה יחידה לבין מי שרוכש דירה נוספת או דירות להשקעה. הפער הזה עשוי להגיע למאות אלפי שקלים בעסקאות יקרות. הפסיקה מחזקת את יכולתה של רשות המסים להתעלם ממבנה פורמלי של העסקה אם תשתכנע שהמטרה העיקרית הייתה התחמקות מתשלום המס.

אבל ההשלכות אינן נעצרות במס הרכישה.

מומחי מס מעריכים כי הפסיקה עשויה לשמש בעתיד גם במחלוקות אחרות מול רשות המסים. כך למשל, כאשר יימכרו הדירות, עשויה הרשות לבחון מחדש גם את שאלת מס השבח ולבדוק האם הבעלות הייתה אמיתית או שמא מדובר ברישום בלבד.

גם בתחום השכרת הדירות עשויות להיות השלכות משמעותיות. בעלי נכסים רבים רושמים דירות על שם ילדיהם או בני משפחה אחרים, בעוד שבפועל הם עצמם מנהלים את הנכס, גובים את שכר הדירה ומקבלים את כל ההחלטות הכלכליות. הפסיקה מחזקת את האפשרות שרשות המסים תבחן לא רק מי רשום כבעל הדירה אלא גם מי הוא הנהנה הכלכלי האמיתי מההכנסות.

לכך עשויה להיות השפעה גם על הפטור ממס על הכנסות משכר דירה למגורים, על מסלול מס של 10 אחוזים ועל המסלול הרגיל. אם יתברר שההכנסות אינן מגיעות לבעלים הרשום אלא לאדם אחר, עלולה רשות המסים לטעון שהדיווח אינו משקף את המציאות ולדרוש תשלום מס בהתאם.

גם הורים וסבים המבקשים להעביר נכסים לילדיהם או לנכדיהם צריכים כעת לנהוג בזהירות רבה יותר. הפסיקה אינה אוסרת מתן דירה במתנה, אך היא מחייבת שההעברה תהיה אמיתית. אם נותן המתנה ממשיך לשלוט בנכס, לגבות את שכר הדירה, לשלם את ההוצאות או לקבל את כל ההחלטות לגביו, עלולה רשות המסים לטעון כי מדובר בעסקה למראית עין בלבד.

הפסיקה צפויה להשפיע גם על עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס. בשנים האחרונות הומלץ לא אחת על מבנים משפחתיים שונים לצורך תכנון מס חוקי. כעת ברור כי לא די ברישום בטאבו או בהסכם מתנה. יהיה צורך להראות שהבעלות עברה בפועל גם מבחינה כלכלית: מי שילם עבור הנכס, מי מחזיק בו, מי נהנה מפירותיו ומי נושא בסיכונים.

מבחינה רחבה יותר, פסק הדין משתלב במגמה עקבית של בתי המשפט ורשות המסים: מעבר מבחינה טכנית של מסמכים לבחינת המציאות הכלכלית. השאלה אינה רק על שם מי רשומה הדירה, אלא מי באמת רכש אותה, מי שולט בה ומי מפיק ממנה את התועלת הכלכלית.

משקיעי נדל”ן רבים אינם צפויים להיפגע מהפסיקה אם עסקאותיהם נעשו באופן אמיתי ושקוף. אולם מי שביצעו בעבר עסקאות מורכבות בתוך המשפחה בעיקר מטעמי מס, עשויים לרצות לבחון מחדש את מבנה ההחזקות שלהם, את אופן הדיווח לרשות המסים ואת רמת החשיפה שלהם במקרה של ביקורת.

בסופו של דבר, פסק הדין מהווה אזהרה ברורה: תכנון מס הוא כלי לגיטימי כל עוד הוא נעשה במסגרת החוק, אך כאשר המבנה המשפטי אינו משקף את המציאות הכלכלית, בתי המשפט עשויים להתעלם ממנו. עבור שוק הנדל”ן הישראלי, מדובר בפסיקה שעשויה להשפיע על עסקאות רבות גם בשנים הבאות, ולשנות את הדרך שבה משפחות מתכננות רכישת דירות והעברת נכסים בין דורות.

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999.