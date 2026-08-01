אירופה בהלם: עשרות אלפי מהגרים הסתערו על ספרד – אבל הסיפור האמיתי מתחיל הרבה לפני שהראשון מהם נכנס למים

ספרד מתמודדת עם אחד ממשברי ההגירה הדרמטיים בתולדותיה. בתוך פחות מיממה חצו על פי הרשויות הספרדיות כ־50 אלף בני אדם, וישנם דיווחים המדברים אף על כ־60 אלף, את הגבול ממרוקו אל המובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה. אלפי אנשים הגיעו בשחייה סביב שוברי הגלים, אחרים עקפו את מעברי הגבול, העיר הקטנה קרסה תחת העומס, הצבא הוזעק, עשרות בני אדם נהרגו במהלך ניסיונות המעבר, ורבים נוספים נפצעו.

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ’ס הגדיר את האירוע כ”פגיעה בשלמותה הטריטוריאלית של ספרד”, אך במקביל נמנע כמעט לחלוטין מלהאשים את מרוקו. דווקא התגובה המאופקת הזו הפכה לאחת החידות הגדולות של המשבר.

לכאורה מדובר בעוד גל הגירה. בפועל, מדובר באירוע בעל משמעות ביטחונית, מדינית וכלכלית שעלול להשפיע על כל אירופה.

קודם כול – איפה בכלל נמצאת סאוטה ולמה היא ספרדית?

רוב הישראלים כלל אינם מכירים את שמה.

סאוטה, יחד עם העיר התאומה מלייה, היא מובלעת ספרדית השוכנת על חופי צפון אפריקה. למרות מיקומה הגיאוגרפי, היא חלק מספרד ולכן גם חלק מהאיחוד האירופי.

המשמעות פשוטה: מי שמצליח להגיע לסאוטה מגיע למעשה לשטח אירופי.

זו הסיבה שבמשך עשרות שנים הפכה העיר ליעד חלומות עבור צעירים ממרוקו ועבור מהגרים ממדינות אפריקה שמדרום לסהרה.

אלא שמדובר גם בפצע היסטורי.

ספרד מחזיקה בסאוטה מאז המאה ה־16, ואילו מרוקו רואה בה ובמלייה שטחים השייכים לה. המחלוקת מעולם לא נפתרה באמת, גם אם רוב הזמן היא מתנהלת בשקט יחסי.

אז למה זה התפוצץ דווקא עכשיו?

זו השאלה שמטרידה היום את אירופה.

ההסבר הרשמי של ממשלת ספרד הוא שרשתות הברחת בני אדם ניצלו פסק דין של בית המשפט העליון הספרדי, שקבע כי לא ניתן לבצע החזרה מיידית של מי שנכנס לספרד דרך הים באותה דרך שבה מוחזרים מי שחוצים את גדרות הגבול.

בתוך שעות הופצו ברשתות החברתיות שמועות כאילו “ספרד פתחה את הגבול”, ומאות הפכו לאלפים ואלפים לעשרות אלפים.

אבל בספרד עצמה לא כולם קונים את ההסבר הזה.

מומחי הגירה, בכירים לשעבר במערכת הביטחון ופוליטיקאים מהאופוזיציה טוענים כי שום שמועה אינה מסוגלת לבדה להניע עשרות אלפי בני אדם להגיע כמעט בו־זמנית אל הגבול. לטענתם, אירוע כזה אינו יכול להתרחש ללא התרופפות משמעותית של האכיפה בצד המרוקאי.

יש גם מי שסבורים שמרוקו משתמשת שוב בהגירה ככלי לחץ מדיני על ספרד ועל האיחוד האירופי – כפי שכבר נטען במשבר הגדול של 2021.

רבאט דוחה את הטענות, וממשלת ספרד עצמה נמנעת מלהאשים אותה באופן ישיר.

למה ממשלת השמאל של ספרד כמעט לוחשת?

זו אולי השאלה המעניינת ביותר.

אפשר היה לצפות שמדריד תזמן את השגריר המרוקאי, תאיים בסנקציות ותנהל עימות פומבי.

זה לא קרה.

להפך.

סנצ’ס שב והדגיש כי מרוקו היא ידידה, שותפה אסטרטגית ובעלת ברית.

למה?

מפני שספרד יודעת את האמת הפשוטה: מרוקו היא קו ההגנה הראשון של אירופה מפני הגירה בלתי חוקית.

במשך שנים משקיעה רבאט משאבים עצומים במניעת יציאת מהגרים לעבר אירופה. האיחוד האירופי מממן חלק מהמאמץ הזה, מספק ציוד, מודיעין וסיוע כלכלי.

אם היחסים בין המדינות יתפוצצו – מיליוני בני אדם באפריקה יבינו שהשער לאירופה נפתח.

במילים אחרות, מדריד זקוקה למרוקו לא פחות משהיא כועסת עליה.

ולמה המלך מוחמד השישי כמעט לא נשמע?

גם השתיקה הזו איננה מקרית.

המלך מבין שכל מילה שלו עלולה להתפרש כהודאה באחריות או כהכרזת עימות מול אירופה.

במקום זאת בחר הארמון המלכותי להנמיך את הלהבות.

מרוקו מעדיפה לשדר כי היא ממשיכה לשתף פעולה עם ספרד, מחזירה אליה אלפי מהגרים ומסייעת בהשבת השליטה.

מבחינת המלך, עימות חזיתי עם האיחוד האירופי הוא הדבר האחרון שהוא צריך בתקופה שבה הכלכלה המרוקאית מתמודדת עם אבטלה גבוהה, בצורת מתמשכת ולחצים חברתיים מבית.

גם הכלכלה דוחפת את ההמונים לים

אי אפשר להבין את התמונות בלי להבין את המציאות במרוקו.

האבטלה בקרב צעירים גבוהה, יוקר המחיה עלה, הבצורת פגעה בחקלאות, והפערים בין אירופה לאפריקה נראים גדולים מאי פעם.

עבור צעירים רבים, המרחק של כמה מאות מטרים של שחייה נראה קצר יותר מהמרחק בינם לבין עתיד כלכלי במדינתם.

רשתות ההברחה יודעות לנצל את הייאוש הזה היטב.

למה אירופה כל כך מודאגת?

כי סאוטה איננה עוד עיר ספרדית.

זהו הגבול היבשתי היחיד בין אפריקה לבין האיחוד האירופי.

אם עשרות אלפים הצליחו לחצות אותו ביום אחד, נשאלת השאלה כמה יצליחו בפעם הבאה.

כבר עכשיו נשמעות באירופה קריאות להקשיח את מדיניות ההגירה, לשנות את החקיקה ולהגדיל משמעותית את הכוחות בגבולות.

ומה צפוי עכשיו?

בינתיים אלפים כבר חזרו למרוקו לאחר שהתברר שאין להם היכן לישון, אין מזון ואין אפשרות אמיתית להמשיך ליבשת אירופה.

אבל איש אינו מאמין שהסיפור הסתיים.

כל עוד יישארו העוני, האבטלה, רשתות ההברחה והמחלוקת הפוליטית בין מרוקו לספרד – סאוטה תמשיך להיות אחת מנקודות הנפץ המסוכנות ביותר באירופה.

והלקח הגדול כבר ברור: זה איננו רק סיפור על מהגרים.

זהו סיפור על כוח, על גיאופוליטיקה, על תלותה של אירופה במלך מרוקו, ועל השאלה האם היבשת עדיין מסוגלת להגן על שעריה הדרומיים – או שהגל הבא כבר נמצא בדרך.

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