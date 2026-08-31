מטח טילים על ירדן והאמירויות בעקבות הפצצת משגרים באי איראני בהורמוז

ארצות הברית חידשה את התקיפות בשטח איראן לאחר יותר מחודש של הפוגה והשמידה שני משגרים של משמרות המהפכה באי לארכ שבמצר הורמוז. איראן הודיעה על הרוגים ופצועים ובתוך שעות הגיבה בשיגור טילים לעבר שני בסיסים שבהם פועלים כוחות אמריקניים בירדן.

וביום שני בבוקר הודיעו משמרות המהפכה כי הצבא האיראני תקף באמצעות כטב"מים את בסיס חיל האוויר אל-מינהאד שבאיחוד האמירויות במהלך הלילה. האיראנים הודיעו גם כי מכלית שניסתה לעבור במצר הורמוז פגעה בשני מוקשים ימיים, וכתוצאה מכך עלתה באש. המכלית ניסתה, לפי תפישת האיראנים, לחצות בחלק הדרומי של המצר בצורה "בלתי חוקית".

צבא ירדן הודיע כי יירט שמונה טילים ואין אישור לטענה כי נגרם לבסיסים ״נזק כבד״ וגם לא דווח על נפגעים אמריקנים. לפי פיקוד המרכז האמריקני, אנשי משמרות המהפכה זוהו באי לארכ כשהם נערכים לשגר רקטות שנועדו לפזר מוקשים ימיים במצר הורמוז. האמריקנים השמידו את שני המשגרים לפני שהופעלו.

לפני ימים ספורים הודיעה ארצות הברית כי השלימה את פינוי המוקשים מנתיבי השיט הבינלאומיים בהורמוז וטראמפ מימש איום מפורש לעצור ניסיון לשבש את ניקוי המצר בכוח. אם הגרסה האמריקנית נכונה, היה טריגר מבצעי מיידי לתקיפה.

טראמפ מחדש את האש אחרי חודש שבו ניסה להחליף את ההפצצות בחנק כלכלי של איראן. האיום בסנקציות משניות מרחיקות לכת לא יצר את החזית הבינלאומית שקיווה לה: סין ורוסיה לא התקפלו, מדינות אחרות לא מיהרו לנתק קשרים עם טהרן, והצעדים המעשיים האחרונים של וושינגטון היו מצומצמים בהרבה מן האיום המקורי. איראן לא נכנעה.

ובדיוק עכשיו מסתבך טראמפ גם בבית. מלחמת המכסים שהחריף מול קנדה מעוררת סערה בארצות הברית, חשש מהתייקרויות ומפגיעה בתעשייה וביקורת גם מצד רפובליקנים. כל זאת קצת יותר מחודשיים לפני בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר, כשהרפובליקנים נאבקים על השליטה בקונגרס.

נשיא אמריקני אינו יוצא לפעולה צבאית בחלל פוליטי ריק. הטריגר המבצעי, הכישלון עד כה לכפות על איראן כניעה כלכלית, סערת המכסים והבחירות המתקרבות נמצאים כולם ברקע ההחלטה לחדש את האש.

אם לארכ היתה פעולה נקודתית נגד ניסיון מיקוש, הסבב עשוי להסתיים כאן. אם היא מסמנת שטראמפ הגיע למסקנה שהלחץ הכלכלי אינו מספיק והוא חוזר לאופציה הצבאית – שני המשגרים שהושמדו על האי עלולים להיות יריית הפתיחה של הסבב הבא ואין כנתניהו ממתין ומצפה לכך בניסיון נואש לעצור את התפוררות התמיכה הציבורית בו אישית ובשל כך בליכוד כולו.

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