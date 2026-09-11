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נתניהו מוריד את הליכוד לשפל חסר תקדים – רק 19 מנדטים

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רמי יצהר 11 בספטמבר 2026

שפל חסר תקדים לנתניהו המידרדר משבוע לשבוע, מיום ליום ומשעה לשעה.

חסידיו המושבעים ביותר של ראש ממשלת המחדל מתעוררים לאט לאט מחלום הבלהות של הערצתו העיוורת ומבינים את האסון הנורא שהפיל על עם ישראל והכל על מזבח הישרדות אישית מאימת הדין.

לכל ברור שייקח דורות לתקן את הטעויות האדירות והנזקים שחולל. המשימה המוטלת על הממשלה הבאה קשה ומפרכת ויש לקוות שתימצא הדרך להחיש את היציאה מהבוץ בכל התחומים.

חלוקת המנדטים אילו נערכו בחירות בראש השנה החדשה כפי שהמתבטאים בסקר השבועי האמין ביותר בישראל זה עשרות שנים:

איזנקוט 25
ביבי 19
בנט 14
ערבים 12
יאיר גולן 10
ליברמן 9
בן גביר 8
חרדים 6
דרעי 7
סמוטריץ׳ 5
וינטר 4

הרצון העכשווי של נתניהו הוא לחדש את המלחמה בכל מחיר במטרה לשבש את קיום הבחירות ולמנוע את תבוסתו. לפי שעה אויבינו אינם משתפים פעולה עם הפרובוקציות שלו ומסרבים להיגרר באופן שישרת את הישרדותו בשלטון.

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רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

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