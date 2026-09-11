נתניהו מוריד את הליכוד לשפל חסר תקדים – רק 19 מנדטים

שפל חסר תקדים לנתניהו המידרדר משבוע לשבוע, מיום ליום ומשעה לשעה.

חסידיו המושבעים ביותר של ראש ממשלת המחדל מתעוררים לאט לאט מחלום הבלהות של הערצתו העיוורת ומבינים את האסון הנורא שהפיל על עם ישראל והכל על מזבח הישרדות אישית מאימת הדין.

לכל ברור שייקח דורות לתקן את הטעויות האדירות והנזקים שחולל. המשימה המוטלת על הממשלה הבאה קשה ומפרכת ויש לקוות שתימצא הדרך להחיש את היציאה מהבוץ בכל התחומים.

חלוקת המנדטים אילו נערכו בחירות בראש השנה החדשה כפי שהמתבטאים בסקר השבועי האמין ביותר בישראל זה עשרות שנים:

איזנקוט 25

ביבי 19

בנט 14

ערבים 12

יאיר גולן 10

ליברמן 9

בן גביר 8

חרדים 6

דרעי 7

סמוטריץ׳ 5

וינטר 4

הרצון העכשווי של נתניהו הוא לחדש את המלחמה בכל מחיר במטרה לשבש את קיום הבחירות ולמנוע את תבוסתו. לפי שעה אויבינו אינם משתפים פעולה עם הפרובוקציות שלו ומסרבים להיגרר באופן שישרת את הישרדותו בשלטון.

עניין מרכזי