מחאות מתמשכות, הפגנות ענק והתנכלות גוברת לישראלים בתגובה להתעקשות נתניהו להמשיך במלחמת עזה

מחאות ענק יתקיימו ביום ראשון הקרוב ברחבי יוון, בדגש על אתרי תיירות שבהם שוהים ישראלים. ההפגנות הן נגד ההתנהלות של ממשלת נתניהו בעזה וסירובה העיקש לסיים את המלחמה.

הנחיות משרד החוץ: להתרחק מכל מוקד של הפגנה או התקהלות פוליטית; להימנע מוויכוחים פומביים או חיכוכים בעלי אופי פוליטי או לאומי/ני; להצניע סממנים מזהים.

מוקדי ההפגנות המתוכננות ליום ראשון:

נמל ניסירוס – 10:00

חניון מילייס (חצי האי פליון) – 11:00

נמל קמריוטיסה, סמותרקי – 16:00

כיכר פונטה, פולגנדרוס – 17:30

הכניסה לחפיר העתיק, רודוס – 18:00

נמל סקאלה, אגיסטרי – 18:30

אזור אגיוס סאוואס, ניסירוס – 18:30

משרד המחוז, קרפתוס – 19:00

מולוס, מילינה (פליון) – 19:00

נמל הרמיוני – 19:00

האתר הארכיאולוגי, אולימפיה העתיקה – 19:00

כיכר דרוסיני, חורפטו (פליון) – 19:00

ליבדיה, טילוס – 19:30

מדרחוב קיאטו – 19:30

סקאלה פסאקודיון, חלקידיקי – 19:30

נמל קטאפולה, אמורגוס – 20:00

כיכר ארטמונס, סיפנוס – 20:00

כיכר אלפתריאס, קוס – 20:00

בניין הפריפריה, זקינתוס – 20:00

הבנק הלאומי, לפקדה – 20:00

בית הקפה AJ, לסבוס – 20:00

בית המשפט, פרבזה – 20:00

מפרץ קורתי, אנדרוס – 21:00.

משרד החוץ מזהיר ישראלים להתרחק ממוקדי ההפגנות האלה ובכל מקום אחר ברחבי יוון כולל הבירה אתונה. עוד נקראים התיירים להסתיר סממנים ישראליים כולל דיבור פומבי קולני בעברית וההתנהלות הצעקנית המוכרת העלולה להתפתח לתגרות ועימותים מסוכנים.

הצרות ביוון החלו כשנוסעים על ספינת טיולים התעמתו עם מפגינים ובכך עודדו את המחאה נגד ישראל שהתעצמה והתפשטה לכל מקום ביוון, בקפריסין ובאיי הסביבה.

בקיצור, לפעמים עדיף להמנע מעימותים ולעמם את המחאות בעודן באיבן.

המחאות האנטי ישראליות התפשטו גם לאוסטרליה, שם צעדו כמעט 99 אלף אוסטרלים על הגשר המפורסם בסידני בקריאה לעולם לפעול לעצור את המלחמה הישראלית בעזה.

מחאות רבות נרשמו גם בארצות הברית, בקנדה ובמדינות אירופיות לא מעטות. בגרמניה בוטל חוזה שכבר נחתם עם הכדורגלן הישראלי שון וייסמן כשלאוהדים נודע שפרסם פוסט בנושא עזה ברשתות החברתיות.

״עניין מרכזי״