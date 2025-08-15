יופי, מכבי תל אביב שנותרה הנציגה של הכדורגל הישראלי בגביעי אירופה העונה

מכבי חיפה ובית״ר ירושלים הצטרפו להפועל באר שבע ועפו מהקונפרנס ליג וכך נותרה מכבי תל אביב הנציגה הישראלית היחידה ששרדה בגביעי אירופה.

מכבי השלימה ניצחון כפול על היריבה ממלטה חאמרון והעפילה לשלב המוקדם האחרון של הליגה האירופית שם מצפה לה דינמו קייב האוקראינית.

המנצחת בין השתיים תשחק בשלב הליגה והמפסידה יורדת לשלב הליגה של הקונפרנס ליג. מכבי ניצחה 1:3 מצמד של שחר שגם בישל את השער הנוסף לדוידה.

חיפה הפסידה 0:2 לקראקוב הפולנית ובכך שמטה ניצחון 0:1 מהמשחק הראשון בפולין שבוע קודם.

פיטר באראת` (45) כבש מקרן על סף ההפסקה, לאמין פידגה שבר שיוויון בדקה ה-76 וקבע את תוצאת המשחק. ליסאב עיסאת מהקבוצה הירוקה הורחק בדקה ה-54.

גם בית״ר ירושלים עפה לאחר הפסד שלא הצליחה למחוק את התבוסה 3:0 מהמשחק הראשון מול ריגה הלטבית. בגומלין ניצחו הבית״רים 1:3 אבל זה לא הספיק.

עומר אצילי, מוזי וראני הבקיעו אבל השער היחיד של אנתוני קונטרראס העלה את הלטבים לשלב הבא.

״עניין מרכזי״