עוד שבת של דרמות בליגה האנגלית

הליגה האנגלית בועטת: שבת של דרמות, שערים ושערוריות

מוצאי שבת, לונדון – הליגה האנגלית הראשונה סיפקה הערב (שבת) דרמה גדולה בכל מגרש: מהצגה של צ’לסי בדרבי לונדוני, דרך קאמבק פראי של יונייטד ועד מפח נפש ענק לטוטנהאם מול יריבה שנחשבה נחותה. זו לא עוד שבת – זו הייתה תזכורת מוחלטת למה שהופך את הפרמייר ליג לליגה הכי מטורפת בעולם.

צ’לסי – פוליהאם 0:2

הבלוז פתחו את הערב בדרבי לונדוני טעון מול פוליהאם, והקהל בסטמפורד ברידג’ קיבל הצגה כפולה: גם של שליטה מוחלטת וגם של מערכת ה-VAR. ג’ואו פדרו התרומם בדקה ה-45+9 ונגח פנימה את הראשון, ואנזו פרננדס הכפיל מהנקודה הלבנה בדקה ה-56. אלא שהכותרות לא נגמרו בשערים: שער שוויון של פוליהאם נפסל בעילה גבולית, והוויכוח על אמינות הטכנולוגיה שוב עלה לרמות רותחות. צ’לסי – עם ניצחון שני ברצף – מזנקת לצמרת ומאותתת: העונה הזו היא לא באה לשחק.

מנצ’סטר יונייטד – ברנלי 2:3

אולד טראפורד ראה הערב סיפור קלאסי של יונייטד: כאוס, פאניקה, ובסוף – ניצחון דחוק בתוספת זמן. שער עצמי של קאלן (27’) אמנם נתן יתרון מוקדם, אבל ברנלי חזרה עם גול של מבאמו (57’) ושער נוסף של פוסטר (55’). כשהקהל כבר התכונן לשריקות בוז צורמות, הופיע ברונו פרננדס, שבר את הלחץ בדקה ה-97 עם פנדל עצום שהחזיר את השדים האדומים לחיים. זה לא היה יפה, זה לא היה קל – אבל זה היה יונייטד במיטבה: מנצחת למרות עצמה.

סנדרלנד – ברנטפורד 1:2

מהומות בצפון: סנדרלנד, שחזרה העונה לליגה הגדולה, הוכיחה שיש לה לב של מועדון ענק. פנדל מדויק של לה פיי (82’) קבע שוויון, ואז הגיע הרגע שהפך את האצטדיון לאש: איסידור דחף את שער הניצחון בדקה ה-90+6 והקפיץ עשרות אלפים באוויר. עונת החזרה של סנדרלנד הופכת לסיפור מרגש – כזה שכל אנגליה כבר לוחשת עליו.

טוטנהאם – בורנמות’ 1:0

הפסד שעוד ירדוף את התרנגולים: אוונליסון דקר את טוטנהאם כבר בדקה ה-5, ושחקני אנג’ פוסטקוגלו פשוט לא הצליחו להגיב. בלי בעיטה למסגרת עד הדקה ה-69, עם קהל מתוסכל ויריבה שמסתגרת בחוכמה – טוטנהאם נפלה בבית במשחק שהיה אמור להיות קליל. בורנמות’ לעומת זאת חוגגת ניצחון שייזכר כאחד הגדולים בתולדותיה.

וולבס – אברטון 3:2

עוד קרב מרהיב הגיע ממוליניו, שם אברטון הפכה את וולבס ב-90 דקות של כדורגל התקפי. בטו (7’) ונדיאיי (33’) העלו את אברטון ליתרון, דובסברי-הול הוסיף את השלישי (55’) והבטיח חגיגה כחולה. וולבס ניסתה לחזור עם שערים של הוואנג (21’) ורודריגו גומס (79’), אך זה לא הספיק. אברטון, שסבלה בשנים האחרונות, משדרת מסר חדש – אולי היא שוב חלק מהצמרת.

מה זה אומר לטבלה?

צ’לסי עולה לראש הדירוג לפחות זמנית.

יונייטד מתנשפת אבל שורדת, המאמן מקבל עוד שבוע חסד.

טוטנהאם סופגת מכה מורלית שתחייב תשובות מהירות.

אברטון הופכת לסוס שחור של פתיחת העונה.

וסנדרלנד? הקסם הצפוני רק מתחיל.

״עניין מרכזי״ – עוד שבת אנגלית עם סיפור שלא נגמר: שערים, מחלוקות, דרמות. בדיוק מה שהופך את הליגה הזו לגדולה מכולן.

״עניין מרכזי״