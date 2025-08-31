הפולנים לא שכחו את הפרובוקציה של אוהדי מכבי חיפה מהכדורגל והתוצאה היתה: גיהנום והפסד ביורובאסקט

ההפסד הצורב ברגע האחרון בפולין במשחק השני של נבחרת הכדורסל ביורובאסקט נרשם כל כולו לחובת החוליגנים הארורים של מכבי חיפה שהציתו אש של שנאה פולנית יוקדת נגד כל ספורטאי ישראלי. הזבל הירוק הרתיח את הקבוצה היריבה מה שגרם להדחת מכבי חיפה מגביע אירופה בכדורגל ועכשיו זה ערער את נבחרת הכדורסל שעמדה על סף ניצחון והפסידה באופן שיכול להוות נקודת מפנה רעה במפעל החשוב.

זה נגמר 66:64 לפולנים וטינה צורבת שמתמשכת שאינה צריכה כלל להיות חלק ממשחק הכדורסל. זה לא התחיל על הפרקט, אלא ביציעים. הפולנים לא שכחו את הכרזה של אוהדי מכבי חיפה בכדורגל, זו שהאשימה את העם הפולני ברצח יהודים בשנת 1939. התוצאה הייתה שריקות בוז צורמות בהשמעת ההמנון הלאומי של ישראל בקטוביץ’, אווירה עוינת שהורגשה לאורך כל המשחק, וכמעט כל נגיעה בכדור לוותה בנהמות ובוז. בתוך הקלחת הזו ניסתה נבחרת ישראל לשמור על קור רוח – אך בסיום חוותה הפסד צורב 64:66 לפולין במשחק השני שלה ביורובאסקט.

זה הפסד שמכאיב במיוחד – כי ההעפלה לשלב הבא עדיין בידיים של ישראל, אבל התמונה מורכבת בהרבה.

איך התגלגל המשחק – עליות, נפילות ודרמה בשניות הסיום

רבע ראשון: פולין פתחה חזק. הקהל דחף, ההגנה עבדה, וישראל התקשתה להיכנס לקצב. 19:14 לפולנים אחרי עשר דקות.

מחצית: ההפרש כבר צמח ל-14. נראינו אובדי עצות, והפולנים שלטו בקצב.

הרבע השלישי – הנס של דני: דני אבדיה, הקפטן הלא רשמי, התפוצץ עם 16 נקודות מתוך 23 סך הכל. הוא גרר את החברים, לקח ריבאונדים, חילק אסיסטים, והחזיר אותנו למשחק. ישראל אפילו עלתה ליתרון קטן – רגע של חלום.

1:12 לסיום: קרינגטון פוגע בשלשה ענקית משולי הרחבה – ההפרש יורד לנקודה אחת בלבד. היה נדמה שאנחנו בדרך למהפך היסטורי.

אבל אז: ג’ורדן לויד, האיש של פולין, קלע, חטף, הוסיף טיפ-אין מהגג – והשעון נגמר. 64:66 לפולנים, ישראל חוזרת לחדר ההלבשה עם תחושת החמצה קשה.

המנועים של ישראל

דני אבדיה – 23 נקודות, 9 ריבאונדים, 5 אסיסטים. שיחק כמו סופרסטאר אירופי לכל דבר, ובמיוחד ברבע השלישי שבו כמעט סחב לבדו את הנבחרת.

קאדין קרינגטון – 10 נקודות, כולל שלשה קריטית בדקות הסיום שהשאירה אותנו בחיים עד הרגע האחרון.

רומן סורקין – אחרי 31 הנקודות במשחק הפתיחה מול איסלנד, הפעם נעצר על חד-ספרתי. הורגש שהפולנים הכינו לו מלכודות בצבע.

היריבה – האיש של פולין

ג’ורדן לויד, עם 27 נקודות, היה השחקן של הערב. היכולת האישית שלו הכריעה, ובזכותו הפולנים שמרו על מאזן מושלם ועלו לפסגה לצד צרפת.

הבית D – תמונת מצב אחרי שני מחזורים

צרפת: 0:2. ניצחה את סלובניה 95:103 אחרי רבע רביעי מדהים של 25:35.

פולין: 0:2. המארחת נהנית מתמיכת הקהל ויושבת בצמרת.

ישראל: 1:1. ניצחון על איסלנד (71:83) והפסד דרמטי לפולין. במקום 3–4 בטבלה.

בלגיה: 1:1. ניצחון על איסלנד והפסד לצרפת.

סלובניה: 0:2. הפסדים לפולין ולצרפת – במצב קשה.

איסלנד: 0:2. נראית כקבוצה החלשה בבית.

מה המשמעות להמשך?

ישראל חייבת ניצחון אחד לפחות מול יריבה גדולה – וכבר ביום ראשון מחכה צרפת. אם תצליח להפתיע את הטריקולור, העפלה לשמינית הגמר תובטח כמעט בוודאות. אם לא – הקרבות מול בלגיה וסלובניה יהיו משחקי מפתח של להיות או לחדול.

פרשנות – בין אופי לחוסר ניסיון

נבחרת ישראל הראתה אופי נדיר כשחזרה מפיגור 14 מול הקהל הפולני. אבדיה הוכיח שהוא מנהיג ברמה אירופית אמיתית, וקרינגטון סיפק ניצוץ קריטי. אבל חוסר הניסיון בקלאצ’, הלחץ והעוינות מהיציעים – הכריעו בסוף. כדי להצליח בהמשך, ישראל חייבת לקבל יותר מרומן סורקין, לשפר את תיאום ההגנה, ובעיקר לשמור על קור רוח ברגעים הקריטיים.

ציטוטים מהנבחרת

דני אבדיה: “נתתי כל מה שיש לי, אבל זה לא מספיק. אנחנו חייבים להיות מרוכזים יותר בדקות האחרונות. למדנו שיעור חשוב – ואני בטוח שנבוא אחרת מול צרפת.”

תומר גינת: “הוכחנו שאנחנו לא מוותרים. דני לקח אותנו על הגב, קרינגטון נתן שלשה ענקית – אבל טעויות קטנות עלו לנו ביוקר. נתקן ונבוא לנצח את צרפת.”

מאמן הנבחרת: “אני גאה בשחקנים. להילחם ככה באווירה עוינת זה לא מובן מאליו. זה הפסד כואב, אבל אני מסתכל קדימה – אנחנו עדיין לגמרי במאבק על שמינית הגמר.”

סיכום בסגנון ״עניין מרכזי״

ישראל נכנעה לפולין 64:66 באווירה עוינת, אחרי קאמבק גדול שנגמר בשברון לב. זה לא סוף הסיפור – אלא רק התחלה של מבחן אופי אמיתי. המשחק מול צרפת יכריע לאן הסיפור הזה הולך: האם לנסיקה אל שמינית הגמר או לקרב הישרדות עד השנייה האחרונה.

״עניין מרכזי״