יום ראשון, 7 בספטמבר 2025
החות׳ים חיבלו בהצלחה בכבל תת ימי מרכזי של מיקרוסופט המשמש את צה״ל במלחמה

IMG_6383
רמי יצהר 7 בספטמבר 2025

ענקית התקשורת מיקרוסופט נאלצה להודיע על קשיים הנגרמים בשירותי הענן שלה בשל חבלה מכוונת שנגרמה לכבל תת ימי מרכזי בים האדום. ההערכה היא שהפעולה בוצעה בידי החות׳ים במטרה לפגוע בישראל.

מדובר בנזק כבד שנגרם לכבל התת ימי שבאמצעותו מועברים חומרים לענן של מיקרוסופט. החברה הודיעה כי לקוחות שירות הענן Azure עלולים לחוות האטה וביצועים לא יציבים, בעקבות פגיעה במספר כבלי תקשורת תת־ימיים העוברים בים האדום. הכבלים שניזוקו מקשים על תעבורת המידע בין המזרח התיכון לאסיה ולאירופה.

ההצלחה של החות׳ים לבצע את הפיגוע של חיתוך סיבים תת־ימיים מהווה מכה קשה ללקוחות ובראשם לישראל המשתמשת בשירותי הענן לצרכים שונים בהם צבאיים. מיקרוסופט מסרה שתקלה מורכבת לתיקון וכי נעשים מאמצים לייעל את תנועת המידע ולצמצם את השפעת התקלה על המשתמשים. מיקרוסופט נמנעה מלמסור בהודעתה הנמסרת גם לבורסה מי אחראי לחבלה ואת היקף הנזקים.

גורמי מקצוע אומנים כי נוכח המצב בזירת הים האדום לא ניתן יהיה לבצע תיקון מסובך כזה בזמן הקרוב בשל האיום המפורש של החות׳ים לפגוע בתשתיות ובתעבורה התקשורתית המשרתת את ישראל.

יצויין כי לפי תחקיר הגארדיין האנגלי נבדקת תלונה ובעקבותיה דרישה בינלאומית ממיקרוסופט לחדול למכור לישראל את שירותי הענן האלה שכן מועלים אליו באופן שוטף הקלטות של מיליוני שיחות טלפון המתקיימות מידי יום ברצועת עזה ובגדה.

אם אכן החות׳ים הצליחו לבצע את הפעולה בעומק הים האדום מדובר בפגיעה החמורה ביותר של הארגון התימני הסורר.

בשבת האחרונה התברר עד כמה פגיע החיבור העולמי שלנו: מיקרוסופט נאלצה להודות כי כבלים תת־ימיים מרכזיים בים האדום נחתכו – תקלת תשתית שמיד הורגשה אצל מיליוני משתמשי ענן Azure בכל העולם. החברה דיווחה ללקוחותיה כי מדובר בהאטה ובביצועים לא יציבים, והזהירה שתיקון מלא “עשוי לקחת זמן” שכן מדובר בתהליך מורכב המצריך אוניות־כבל ורישוי בינלאומי.

בישראל, שם שירותי הענן של מיקרוסופט משמשים לא רק חברות אלא גם גופים רגישים, כולל ביטחוניים לפי תחקירים קודמים של הגרדיאן, החשש ברור: אם אכן מדובר בחבלה מכוונת, הרי שזו מכה ישירה לצה״ל בעיצומה של המלחמה. הגרדיאן חשף באוגוסט כי יחידת 8200 העלתה הקלטות שיחות אזרחיות וצבאיות לענני Azure – חשיפה שהובילה לפתיחת חקירה פנימית במיקרוסופט.

רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
