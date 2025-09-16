ישראל מתנערת ומכחישה מממצאי ועדת חקירה של האו״ם הקובעת כי הצבע מבצע בפקודת נתניהו וכץ פשעי מלחמה בעזה

דו״ח שפורסם עתה על ידי האו״ם המסכם את ממצאי ועדת חקירה על המתרחש ברצועת עזה מאז כניסת צה״ל לזירה לפני שנתיים קובע כי קבעה ישראל מבצעת בסבירות גבוהה רצח עם נגד האזרחים הפלסטינים ברצועה.

בדוח מופיעות הצהרות חמורות של בכירי הממשלה וכן פירוט דפוסי פעולה המצביעים לכאורה כי לכוחות צבא מסוימים הפועלים בשטח ישנה כוונה של השמדת אנשים ללא אבחנה.

ועדת החקירה מצאה בסיס סביר לחשד כי בוצעו ארבעה מתוך חמישה דפוסי ההתנהגות המהווים רצח לפי הגדרת החוק הבינלאומי.

הדוח בן 72 העמודים פורסם על-ידי "הוועדה הבינלאומית העצמאית לחקירה בשטחים הפלסטינים הכבושים", שהוקמה על-ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם ב-2021 כדי לחקור הפרות שלה חוק הבינלאומי. בוועדה כולל שלושה גורמים, בהובלת נשיאת בית הדין הבינלאומי הפלילי לרואנדה בעבר נאווי פילאי, שהכריזה כי "בעזה מתרחש רצח עם".

נקבע כי "האחריות לפשעים המזוויעים האלה נחה על הרשויות הישראליות ברמות הגבוהות ביותר, שניצחו על קמפיין ג'נוסיידי במשך כמעט שנתיים, עם הכוונה הספציפית להשמיד את הפלסטינים כקבוצה בעזה".

בישראל שוללים מכל וכל את הממצאים ואולם בעולם זוכה הדו״ח לתפוצה נרחבת ביותר וכלי התקשורת המרכזיים בכל מקום בעולם דנים בהרחבה בהאשמות בליווי צילומים ותמונות זוועה מהנעשה ברצועה בעיקר בתקופה שהוטל מצור מלא על שני מיליון אזרחים שכלל מניעת העברת סיוע מכל סוג שהוא.

המצור כשל לחלוטין חרף הערכת הימין הקיצוני כולל נתניהו שיביא לכניעת חמאס. בפועל הביאה ההתנהלות הישראלית לתוצאה הפוכה: האהדה נדדה לפלסטינים שהפכו מתוקפים אכזריים ב-7 באוקטובר לקורבנות של מעשי זוועה לכאורה לרבות הגליית אוכלוסייה והרעבתה.

כאמור בישראל מסתייגים מהוועדה, מחבריה ומהדוח שפורסם.

״עניין מרכזי״