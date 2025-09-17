ליגת האלופות: שלב הבתים נפתח בסערה

שלב הבתים של ליגת האלופות: דרמות, קאמבקים וניצחונות מפתיעים במחזור הפתיחה

עונת ליגת האלופות 2025/26 נפתחה אמש (שלישי) עם ערב גדוש אירועים, שערים דרמטיים בשלבי הסיום ותזכורת חדה לכך שבטורניר הזה שום דבר לא נגמר עד השריקה האחרונה.

תוצאות המשחקים

ריאל מדריד – מארסיי 1:2

יובנטוס – בורוסיה דורטמונד 4:4

בנפיקה ליסבון – קרבאח 3:2

אתלטיק בילבאו – ארסנל 2:0

פ.ס.וו. איינדהובן – אוניון סן ז’ילואז (בלגיה) 3:1

טוטנהאם – ויאריאל 0:1

מהלכי המפתח

ריאל מדריד – מארסיי 1:2

הערב של ריאל מדריד נפתח ברגל שמאל: טרנט אלכסנדר-ארנולד נפצע כבר בפתיחה ודני קרבחאל הורחק בצהוב שני. מארסיי עלתה ליתרון משער של טימותי ויאה בדקה ה־22.

אבל קיליאן אמבפה לקח אחריות. פנדל ראשון שלו איזן, ובדקה ה־81 הוא כבש פנדל נוסף וקבע מהפך וניצחון יקר, למרות החיסרון המספרי.

יובנטוס – בורוסיה דורטמונד 4:4

המשחק המשוגע של הערב. כל השערים נפלו במחצית השנייה: דורטמונד הוליכה 0:1, 1:2, 2:3 ואף 2:4, אך יובנטוס סירבה להיכנע. דושאן ולאחוביץ’ שנכנס כמחליף כבש צמד דרמטי, ולויד קלי קבע את השוויון בתוספת הזמן. משחק שייזכר כאחד הגדולים של שלב הבתים.

בנפיקה ליסבון – קרבאח 3:2

בנפיקה הובילה 0:2 מוקדם, אך קרבאח מאזרבייג’ן חוללה מהפך עצום: להנדרו אנדרה צימק, קמילו דוראן השווה, ובדקה ה־86 אולקסי קשצ’וק הדהים את האצטדיון בליסבון עם שער הניצחון. הפסד כואב לבנפיקה בבית.

אתלטיק בילבאו – ארסנל 2:0

הקבוצה של מיקל ארטטה ידעה סבלנות עד למחצית השנייה. שני המחליפים, גבריאל מרטינלי וליאונדרו טרוסר, כבשו והוכיחו עד כמה הספסל של ארסנל עמוק ואפקטיבי.

פ.ס.וו. איינדהובן – אוניון סן ז’ילואז 3:1

הקבוצה הבלגית המפתיעה לא נרתעה בהולנד והנחילה לאיינדהובן הפסד כואב. משחק אגרסיבי, הרבה ביטחון עצמי, ושלוש נקודות מפתיעות.

טוטנהאם – ויאריאל 0:1

משחק זהיר שנראה בדרך לתיקו אפס, אבל שער של רישארליסון בדקות הסיום העניק לקבוצה האנגלית פתיחה מתוקה בבית.

הציטוטים

אמבפה (ריאל מדריד): “גם בעשרה שחקנים האמנו. ליגת האלופות נמדדת ברגעי לחץ – וזה הערב שבו הוכחנו אופי.”

ולאחוביץ’ (יובנטוס): “כחלוץ אתה חי על הרגעים האחרונים. נכנסתי כדי לשנות, הייתי רעב, והשערים הגיעו.”

מיקל ארטטה (מאמן ארסנל): “ידענו שבילבאו יילחצו חזק בבית. במחצית השנייה היינו דומיננטיים יותר, והמחליפים עשו את ההבדל.”

המשמעויות

עוצמת הכוכבים: אמבפה הוכיח שוב שהוא השחקן שיכול להכריע משחקים גם תחת תנאים עוינים. חוזק המנטליות: יובנטוס נתנה שיעור בעמידה בלחץ – חזרה מפיגור כפול מול יריבה גרמנית לוחצת. הפתעות מוקדמות: הניצחון של קרבאח בליסבון והשלוש של אוניון סן ז’ילואז מסמנים – אין יותר “קטנות” בליגת האלופות. העומק האנגלי: ארסנל וטוטנהאם הראו שגם כשהמשחק תקוע – המחליפים והכוכבים עושים את ההבדל.

״עניין מרכזי״ – סיקור מלא, מדויק ומרגש של ליגת האלופות.