אוי לבושה הצהובה: גם להפסיד וגם הפועל מנצחת בפתיחת היורוליג האוהדים שבורים

שימון מזרחי לא מאמין שזה קורה לו. הוא גם לא הצליח למנוע מהפועל תל אביב להופיע ביורוליג וכשזה קרה למורת רוחות דווקא בבכורה האדומים מנצחים את ברסה בטירוף בעוד שמכבי עושה בושות באיסטנבול, קולעת רק 62 נקודות ומפסידה לאפס אנדולו.

תהייה חזק אדון מזרחי וכנראה תצטרך להתרגל לכך. אחרי הכל זה מגיע לך כי אתה מתעקש להמשיך עם המאמן שנכשל שוב ושוב ונשאר בתפקידו. מצב בקאקט עבור הצהובים.

זה היה לילה של ניגודים מוחלטים עבור הכדורסל הישראלי. בעוד הפועל תל אביב כתשה את ברצלונה בסופיה והכניסה את שמה להיסטוריה האירופית, מכבי תל אביב ספגה מכה כואבת עם הפסד 66:62 באיסטנבול לאנדולו אפס. שתי הקבוצות יצאו לאותה במה – היורוליג – אבל ההבדל בתוצאה ובתחושה לא יכול היה להיות חד יותר.

⸻

🏀 סיפור המשחק – מכבי תל אביב מול אנדולו אפס

הצהובים פתחו בהתלהבות, אבל מהר מאוד התברר שהמשחק הזה יילך קשה. הרבע הראשון הסתיים ב־21:19 לאפס, עם שליטה מוקדמת בריבאונד ויכולת מצוינת של הגבוהים הטורקים.

במחצית עוד נראה היה שמכבי יכולה לחזור, אבל בכל פעם שהפער ירד לנקודה־שתיים – הגיע איבוד, זריקה רעה או ריבאונד הגנה שלא נאסף. אנדולו ידעה לנצל את החולשות ולשמור על יתרון קטן אך יציב.

ברבע האחרון, כשהמשחק היה פתוח לגמרי, קלעי מכבי נתקעו: זריקות שלוש לא נכנסו, חדירות נעצרו, והטורקים סגרו את הצבע כמו כספת. בסיום – 62:66 לאנדולו אפס, הפסד שכולו תחושת החמצה.

⸻

🌟 מי בלט – ומי נעלם

• לורנזו בראון ניסה להחזיק את הקבוצה עם מהלכים אישיים, אבל סבל מערב קליעה חלש.

• בונזי קולסון תרם בהגנה, אבל לא מצא את הטבעת בהתקפה.

• ג’וש ניבו נתן עבודה מתחת לסלים, אך לא קיבל מספיק כדורים.

• שחקני הספסל כמעט לא תרמו, והפער באיכות ובביטחון הורגש לעומת הרוטציה העמוקה של אפס.

⸻

🎙️ תגובות – שברון לב בצהוב

• שמעון מזרחי, יו״ר מכבי תל אביב, נראה שבור בסיום: “זה לא מה שציפינו. מכבי צריכה להיראות אחרת ביורוליג. ההתקפה נתקעה, וזה לא יעלה על הדעת. אני מאוכזב מאוד.”

• המאמן קטש הודה: “לא היינו חדים, איבדנו ריכוז ברגעים הקריטיים. נצטרך לעבוד קשה מאוד כדי לתקן.”

• אוהדים ברשתות זעמו: “כך לא נראית קבוצה שנבנתה לפיינל פור. איפה הגאווה? איפה המנהיגות?”

⸻

⚖️ ניגוד מוחלט – מול הפועל תל אביב

בעוד בהיכל 8888 בסופיה חגגו האדומים של איטודיס ניצחון אדיר על ברצלונה, מכבי תל אביב מצאה את עצמה עם הראש למטה באיסטנבול. זהו לילה שמטלטל את מאזן הכוחות בתודעה: ההיסטוריה נכתבת באדום, בזמן שהצהוב מלקק פצעים.

⸻

🧭 ההשלכות

• מכבי תל אביב חייבת להתעשת מיד. ביורוליג אין זמן לנשום – כל הפסד עלול להצטבר.

• ההפסד הזה מערער את תחושת העליונות ההיסטורית של הצהובים, במיוחד לנוכח ההצלחה האדומה.

• הפועל תל אביב לא רק ניצחה – היא הציבה מראה מול מכבי: אפשר להעז, אפשר לנצח את הגדולות.

⸻

📌 סיכום

הכדורסל הישראלי קיבל הלילה שיעור כפול: חלום אדום שמתגשם מול סיוט צהוב מתמשך. הפועל תל אביב רושמת ניצחון שייזכר לדורות, מכבי תל אביב סופגת סטירה מצלצלת שצריכה להדליק נורות אדומות.

העונה עוד ארוכה, אבל ברור כבר עכשיו: אין מקום לשאננות, וכל משחק הוא מבחן אופי.

