לדרבי התל אביבי יש חוקים משלו – אפילו ביורוליג

הדרבי ההיסטורי בסופיה: מכבי ניצחה, הפועל קרסה — והדרמה התל־אביבית הגיעה לבולגריה.

לילה בלתי נשכח בבולגריה: מכבי תל אביב ניצחה את הפועל תל אביב 90:103 בדרבי התל־אביבי הראשון בתולדות היורוליג, משחק היסטורי שהתרחש הרחק מהבית, באולם “ארנה 8888” שבסופיה.

שתי היריבות המושבעות העבירו את היריבות הקלאסית של המדינה אל במה אירופית – וזו הייתה מלחמה אמיתית על כבוד, שליטה ותודעה.

🇮🇱 מגרש ניטרלי, רגש מקומי

הבמה אמנם בולגרית, אבל הדופק – ישראלי.

קהל אדום וצהוב מילא את היציעים שנצבעו בפסיפס מטורף של אהדה, שנאה ואדרנלין.

האווירה הרגישה כמו דרבי באולם של יפו – רק שבחוץ עמדו אנשי ביטחון אירופים מבולבלים, שלא הבינו איך משחק כדורסל אחד יכול להכיל כל כך הרבה אמוציות לאומיות.

הפועל, שקיוותה לעשות היסטוריה ביורוליג, פתחה חזק. דאן אוטורו היה מדויק מתחת לסל, אנטוניו בלייקני קלע מבחוץ, ונדמה היה שהאדומים מצהירים: “גם אנחנו אירופה”.

אבל מכבי לא הגיעה לבולגריה כדי לשמש תפאורה.

לוני ווקר להט עם 20 נקודות, אושא בריסט עם 19, ולקינוח — ג’ף דויטן ג’וניור שנכנס לספרי ההיסטוריה עם 13 נקודות רצופות ברבע האחרון, כולל שלוש שלשות בפחות מדקה(!).

זה היה הרגע שבו המומנטום האדום נעלם – והכחול־צהוב פרץ קדימה.

🎯 הרבע האחרון – הנוקאאוט של קאטש

מאמן מכבי, עודד קטש, ניהל את המשחק בדיוק של מנתח.

ברגעי ההכרעה הוא שלף את כל הכלים: לחץ גבוה, חילופים נכונים, ושימוש מושלם במנוחה של הסנטרים.

ריצת 0:13 ברבע הרביעי סגרה עניין.

“זה לא רק ניצחון – זה הצהרת בעלות”, אמר קטש בסיום, “אנחנו באירופה כדי לנצח, לא כדי לסמן נוכחות”.

מן העבר השני, המאמן היווני של הפועל, דימיטריס איתודיס, נראה שבור:

“שילמנו על טעויות של רגעים קטנים – לא על חוסר כישרון. אבל ברמות האלה, רגע אחד קובע עונה שלמה.”

💥 הקרב על הזהות: מי באמת מייצגת את תל אביב?

למרות שזה היה “משחק חוץ” על נייר, מכבי נראתה כמו בעלת הבית.

תמיר בלט הוביל מהלך אחרי מהלך עם קור רוח אירופי,

רומן סורקין חיזק את ההגנה,

והצהובים שוב הוכיחו שהם יודעים להפוך לחץ למוטיבציה.

בהפועל ניסו להרים את הראש – אלייז’ה בריאנט נתן הופעה של גבר עם 18 נקודות,

אבל זה לא הספיק מול היציבות של מכבי שנראתה כמו קבוצה שכבר עברה את שלב הטראומה הלאומית – וחזרה למצב קרב.

המשחק הסתיים ב־90:103 למכבי, אבל המספרים לא מספרים הכול:

זו הייתה מלחמת סגנונות, תרבויות ותודעה.

הפועל באה להוכיח שיש לה מקום באירופה – מכבי באה להזכיר שזו הזירה שלה.

🧠 ניתוח עומק – כשדרמה הופכת לשיעור

מכבי הפגינה עומק, קור רוח וניסיון בזירה הבינלאומית. הפועל הפגינה תשוקה, אך גם תמימות – שילוב שמביא מחמאות אך לא נצחונות. הפער האמיתי: לא בכישרון, אלא בניהול הרגעים הקריטיים – אותם שלושים שניות שבהן דויטן הפך לאגדה.

⚖️ משמעות רחבה

מעבר לכדורסל – הדרבי הזה היה מראה לתודעה הישראלית:

שתי קבוצות שמקורן באותו רחוב, עם אותה שפה, אותה עיר – אבל עולמות שונים של זהות.

בבולגריה ראו משחק.

בישראל – ראו סמל.

סמל לשסע, לתחרות, ובעיקר – ליכולת שלנו לריב גם כשאנחנו על במה אחת.

👏 סיכום

מכבי ניצחה, אבל הפועל יצאה עם שיעור.

והיורוליג? קיבל פרק חדש באגדה התל־אביבית שנדדה לסופיה.

בסוף הערב אמר אוהד ותיק באולם:

“לא משנה איפה הדרבי הזה מתקיים – הוא תמיד בוער בלב של כל ישראלי.”

Inyan Merkazi – www.news-israel.net

מאת רמי יצהר, עניין מרכזי