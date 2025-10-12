 דילוג לתוכן
קריאות בוז ספונטניות צורמות הושמעו כל פעם שוויטקוף הזכיר את נתניהו

IMG_7530
יהושע יונתן 12 באוקטובר 2025

שריקות צורמות וצעקות בוז קולניות כשוויטקוף, השליח של טראמפ, מזכיר את נתניהו בכיכר החטופים.

לא נעים לומר אבל חייבים: האיש נתניהו שנוא, מאוס ומוקצה מחמת מיאוס בקרב מרבית אזרחי ישראל. כולם יודעים שבסוף נתניהו נכנע להסכם זהה לזה שחמאס הציע מייד לאחר הפלישה לעזה כשמאות רבות של חיילים וקצינים שנפלו עוד היו בחיים.

ויטקוף הגיב על הבוז לביבי באמירה: ״אוקיי, אוקיי״. אפילו הוא מבין את עומק השנאה הכללית כלפיו.

מהליכוד נמסר בתגובה לבוז הצורם לביבי:

"זה לא משנה כמה בוז תצעקו, אתם צועקים בוז לאמת. סטיב וויטקוף וכל מי שהיה שם יודע – לולא הנחישות, היצירתיות, האסטרטגיה והאומץ של ראש הממשלה נתניהו, החטופים לא היו שבים הביתה. תודה בשם כולנו אדוני ראש הממשלה, תודה לך!".

