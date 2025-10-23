ליגת האלופות העניקה לליברפול את ההזדמנות להתאושש

ליגת האלופות: לילה שני של קסם אירופי – החגיגה נמשכת והמאבק על ההעפלה לשלב הבא זרועה במשחקים בלתי נשכחים רבי שערים והתרגשות בלתי פוסקת.

זה היה המשך ישיר ללילה הבלתי נשכח של שלשום: עוד ערב של דרמות, שערים, עוצמות, והרגשה שהפעם – העונה הזו של ליגת האלופות שייכת לאוהדים, לרגש, ולכדורגל הטהור.

אמש, שמונה משחקים ברחבי היבשת הציתו את הדמיון – וכל אחת מהקבוצות הגדולות ביקשה להשאיר חותם.

ליברפול חזרה לנשום: 1:5 אדיר על איינטרכט פרנקפורט. יורשו של קלופ ידע שאם הוא לא מנצח – זו עלולה להיות נקודת שבר שתאיים מיידית על מעמדו.

האדומים מהאנפילד עלו בטירוף, תקפו בלי הפסקה, ושוב נראו כמו ליברפול הישנה.

ואן דייק, קונטה, גאקפו, שבתוסלאי וג’ונסון עלו על הלוח, והיציעים רעדו.

פרנקפורט, שניסתה לשחק פתוח, חטפה סופה של שערים והבינה את ההבדל בין ליגה מקומית לעוצמה אירופית אמיתית.

“זה הלילה שלנו”, אמר קלופ אחרי המשחק, “והוא רק התחלה.”

ריאל מדריד – יובנטוס 0:1 קטן, גדול ומדויק

ג’וד בלינגהאם עשה את מה שהוא עושה הכי טוב – הכריע.

שער יחיד בדקה ה־67 הספיק לריאל מדריד לשמור על מאזן מושלם ולהוכיח שוב: ניסיון שווה יותר מרעש.

יובנטוס, שהגיעה במומנטום, נראתה חסרת פתרונות.

באיירן מינכן – קלאב ברוז׳ 0:4

הגרמנים שוב מפגינים יעילות רצחנית. כאן זה קיין, סאנה, קומאן ומוסיאלה – כל אחד נגע, כל אחד הרג.

האצטדיון במינכן היה מלא עד אפס מקום, וכל התקפה הרגישה כמו מנוע סילון גרמני.

באיירן חיה באירופה – וכל מי שמזלזל, משלם.

צ’לסי – אייאקס 1:5: חזרה של בלוז כועסים. אחרי שבועות של ביקורת, קיבל המאמן תצוגת כדורגל שונה לגמרי.

פאלמר כבש פעמיים, אנזו פרננדס רקד, וג’קסון הוסיף שער נדיר.

סטמפורד ברידג’ לבש חג. ההולנדים? לא הבינו מאיפה זה בא להם.

צ’לסי של העונה הזו עוד לא סגורה – אבל היא מתעוררת.

גלאטסראיי – בודו/גלימט 1:3: טורקיה בוערת

האצטדיון באיסטנבול הפך למופע פירוטכניקה מטורף.

איקרדי הוביל, מרטן בישל, הקהל שיגע את השחקנים – ופתאום נראה שהכוח הטורקי חוזר לאירופה.

“אנחנו נלחמים בשם מדינה שלמה”, אמר הקפטן. והקהל האמין לו.

אתלטיק בילבאו – קרבאך 1:3: גאווה באסקית במיטבה

ניקו וויליאמס הצעיר היה השחקן של הערב.

שער מדהים, בישול פנטסטי, ושוב הוכיח למה הספרדים מאוהבים בקבוצה המקומית הזו.

סן ממס רעד, קרבאך לא הצליחה לעמוד בקצב, ובילבאו חזרה למרכז הבמה.

ספורטינג ליסבון – מארסיי 1:2: מהפך מאוחר ושאגת קהל

ספורטינג כבר ראתה את הנקודה בורחת, אבל גונסאלבש, עם טיל לחיבורים בדקה ה־89, הפך את המשחק על ראשו.

הפורטוגלים עלו למקום השני בבית, מארסיי התרסקה – ובליסבון זה הסתיים בשאגה שנשמעה עד הים.

אטאלנטה – סלביה פראג 0:0: היחיד שלא נדבק בקצב

בין כל החגיגות היה גם אמש משחק משחק אחד מנומנם וחסר שערים. המאמן ניסה הכול, אבל שום דבר לא עבד. הקהל מחא כפיים בנימוס – מתוך תקווה שהערב הבא כבר יהיה אחר.

כשמחברים את שני הלילות – זה מחזור שייזכר לשנים

שלשום ראינו את ברצלונה, אתלטיקו, פאריז, נאפולי, אינטר, דורטמונד וניוקאסל – כל אחת סיפקה מופע מרהיב.

ואז הגיע אמש – והפך את מחזור אוקטובר למחזור האיכותי ביותר של השנים האחרונות.

סה״כ 78 שערים בשני ערבים בלבד!

ממוצע של 4.9 שערים למשחק – נתון היסטורי לליגת האלופות.

ברצלונה, באיירן, ריאל וליברפול צועדות בראש, כשמאחוריהן צ’לסי, אינטר וגלאטסראיי ככוחות עולים.

מנגד, נאפולי, יובנטוס ופרנקפורט מאבדות גובה.

מה זה אומר לטבלה?

בבתים הראשיים, המאבקים מתחילים להתבהר:

ריאל מדריד ובאיירן כמעט מבטיחות מקום בשמינית.

ליברפול חוזרת למאבק ישיר מול פ.ס.וו.

צ’לסי תלויה בעצמה.

אינטר נראית מפחידה – אולי היריבה האמיתית של סיטי בשלבים המאוחרים.

האוהדים כבר מריחים את מרץ – והמאמנים יודעים שכל נקודה מכאן קריטית.

הצצה לשבוע הבא

המחזור הבא יעמיד פנים מול פנים כמה מההתמודדויות המסקרנות ביותר העונה:

ריאל תצא לברלין למשחק מוקש מול יוניון.

ליברפול תארח את מארסיי – מבחן אופי נוסף.

סיטי תקבל את באיירן לקרב ענקים מוקדם מדי.

וברצלונה תצא לרומא – למשחק שכולו נוסטלגיה.

הציפייה בשיאה.

אירופה מתמכרת שוב לכדורגל הטהור שלה,

ואצלנו – כמו תמיד – נמשיך לעקוב, לנתח, ולהתרגש.

״עניין מרכזי״

חדשות, ספורט וסקופים מאז 1999

רמי יצהר – עורך ראשי