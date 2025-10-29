 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום רביעי, 29 באוקטובר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

במלאת שנה למותו של יורם כדורי – המשפחה מימשה 288 מיליון

F667EC3B-7D7F-424E-BE02-7F9F349176BC
דודי דגן 29 באוקטובר 2025

אבקש איור רוחב הקרדיט בולט Inyan בדיוק שנה אחרי מותו של יורם כדורי מממשת המשפחה חלק מנכסיה העיסקיים.

קבוצת יוניברסל מוטורס (UMI), דיווחה לבורסה על רכישת 65% מחברת "המאגר חלפים" ולרכישת מלוא פעילות חברת "המאגר ליסינג" שבבעלות משפחת כדורי, תמורת כ-288 מיליון שקל.

העסקה הושלמה במלאת שנה לפטירתו של יורם כדורי. חברת המאגר חלפים עוסקת במכירת חלפים לרכב, וחברת המאגר ליסינג עוסקת במתן שירותי ליסינג תפעולי למגזר העסקי. UMI הפכה לחברה ציבורית לאחרונה אחרי הנפקה ראשונה לציבור, והיא נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-3.7 מיליארד שקל.

מ- UMI נמסר: "ברכישה זו UMI ממשיכה לקדם את התכנית האסטרטגית שלה, תוך שימור ערכי השירות של הקבוצה, הרחבת פעילות הקבוצה בתחומי הליבה לצד יצירת מנועי צמיחה חדשים".

״עניין מרכזי״ 

חדשות וסקופים מאז 1999

מבזקעסקיםכלכלהרכב

שתפו את המאמר

תמונה של דודי דגן
דודי דגן

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה