במלאת שנה למותו של יורם כדורי – המשפחה מימשה 288 מיליון

Inyan בדיוק שנה אחרי מותו של יורם כדורי מממשת המשפחה חלק מנכסיה העיסקיים.

קבוצת יוניברסל מוטורס (UMI), דיווחה לבורסה על רכישת 65% מחברת "המאגר חלפים" ולרכישת מלוא פעילות חברת "המאגר ליסינג" שבבעלות משפחת כדורי, תמורת כ-288 מיליון שקל.

העסקה הושלמה במלאת שנה לפטירתו של יורם כדורי. חברת המאגר חלפים עוסקת במכירת חלפים לרכב, וחברת המאגר ליסינג עוסקת במתן שירותי ליסינג תפעולי למגזר העסקי. UMI הפכה לחברה ציבורית לאחרונה אחרי הנפקה ראשונה לציבור, והיא נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-3.7 מיליארד שקל.

מ- UMI נמסר: "ברכישה זו UMI ממשיכה לקדם את התכנית האסטרטגית שלה, תוך שימור ערכי השירות של הקבוצה, הרחבת פעילות הקבוצה בתחומי הליבה לצד יצירת מנועי צמיחה חדשים".

״עניין מרכזי״

