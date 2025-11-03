 דילוג לתוכן
יום שני, 3 בנובמבר 2025
במשטרה חוקרים האם ההיעלמות בחוף הצוק תוכננה במטרה להעלים ראיות

רמי יצהר 3 בנובמבר 2025

הפצ״רית מוחזקת בבידוד בתנאי כליאה שתכליתם פיקוח צמוד למניעת אובדנות. במשטרה חוקרים בכל כיוון אפשרי את היעלמותה אתמול ומציאתה לבסוף ללא פגע אך כשהראיה המרכזית בחקירתה הצפויה נעלמה בים.

נראה שגם בעלה של יפעת ייחקר במטרה לשלול אפשרות של קנוניה מתוכננת. בכל מקרה הפצ״רית מוחזקת בכליאה בבידוד ובהוראת השר הממונה ״לא יאפשרו לה להתכבד עגי לחלץ את האמת בפרשה״.

אצל דודו טופז זה לא עבד והוא הצליח להתאבד ליפעת יהיה יותר קשה לעשות זאת בכלא.

השר הממונה על המשטרה הודיע:

*לעדכונכם:*

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שוחח הבוקר עם נציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי,וסוכם כי לאור אירועי אמש, יפעלו בשב"ס ביתר שאת לשמירת חייה של הפצ"רית במתקן הכליאה שאליו הובאה למעצרה.

השר בן גביר הדגיש את חשיבות השמירה על חיי אדם, ואת חשיבותה של קיום המשך החקירה באופן מקצועי לשם הגעה לחקר כל האמת בפרשה שהביאה לעלילת דם נגד לוחמי צה"ל.

לאור הדברים, הנחה נציב שב"ס כי הפצ"רית תשהה בתא מעצרה תחת פיקוח מוגבר ע"י לוחמי הכליאה של שב"ס ומצלמות

רמי יצהר
