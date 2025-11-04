החשד: התובע הדליף לפצ״רית שהדליפה לפלג שמאובטח עתה מחשש שיירצח

התובע בפרשת שדה תימן הוצא לחופשה מבלי שצה״ל דיווח על כך, החשד נגדו: מסר לגורמים בלשכת הפצ״רית את חומרי החקירה שבסופו של דבר הודלפו לתקשורת. אגב, כתב ערוץ 12 גיא פלג שפרסם את הסיפור מצוי תחת אבטחה מחשש שיבולע לו בידי אנשי ימין קיצוני.

התובע בפרשת שדה תימן, קצין בדרגת סא״ל שהוא הפרקליט לעניינים מבצעיים בפרקליטות הצבאית – הוצא לחופשה כפויה מתפקידו עד הודעה חדשה. צה״ל לא דיווח על כך, אך גורמים בצה״ל מאשרים כי הוא אכן אינו משמש בתפקידו כעת. במקומו, הוצב בתפקיד קצין אחר בדרגת סא״ל – מלשכתו של התובע הצבאי הראשי.

הפרקליט לעניינים מבצעיים, סא״ל ל׳, נחקר באזהרה בימים האחרונים במשטרה, בחשד שהיה מעורב ומודע להדלפה – ואף שותף לה: מאחר שהוא התובע בתיק של כוח 100, חומרי החקירה היו בידיו (הסרטון, הפוליגרף וחומרי חקירה נוספים) – והוא, לפי החשד, היה מי שמסר את החומרים לקצינים בלשכת הפצ״רית לצורך ההדלפה. בידי המשטרה קיימות ראיות לכך שהפצ״רית הורתה לאנשיה – לבקש ממנו את החומרים, כדי להעביר אותם לתקשורת.

מה שטרם התברר בחקירה: האם הפרקליט לעניינים מבצעיים ידע, בעת שמסר את החומר, שהוא מוסר אותו לקצינים בלשכת הפצ״רית לצורך הדלפה לתקשורת?

אתמול, סנגוריהם של הנאשמים בפרשת ההתעללות בשדה תימן קיבלו את העדכון מהפרקליטות הצבאית על כך שהמחבל מהפרשה – שוחרר לעזה בעסקת החטופים האחרונה. המסמך, אותו קיבלו מלשכת התובע, נחתם במילים: ״בשם הפרקליט לענייניים מבצעיים״. כך התברר: הפרקליט עצמו בחופשה כפויה בשל החשדות נגדו – והמסמך נשלח ״בשמו״, על ידי ממלא מקומו.

חלק מהפרטים פורסמו בידי קדוש ואסרף אצל ספי ויניר בגלי צה״ל ואחר כך הרשת חברתית.

״עניין מרכזי״