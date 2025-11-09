תבוסה מוזרה ויוצאת דופן של מכבי ת״א לבית״ר ועוד בבלומפילד

בית״ר ירושלים מביסה את מכבי תל אביב 2:6 בבלומפילד זאת אחרי מחצית ראשונה גרועה של האורחים וכשמכבי הובילה 0:1 בהפסקה.

המחצית השנייה היתה נוראית לאלופה עם משחק איום, טעויות זוועתיות של השוער משפטי שגם גרם לפנדל והורחק אך גם מחליפו ג׳ירפי לא היה טוב ממנו וספג שניים מהשערים.

צריך לבדוק מתי לאחרונה הבקיעה קבוצה שישייה במחצית אחת במשחק של ליגת העל. על כל פנים זה היה משחק מיוחד מאוד ומדהים מבחינת מכבי.

לבית״ר מגיעות כל המחמאות על תצוגת ענק עם הצגה אישית של אצילי ושועה שניצלו עד תום התמוטטות מוזרה של מכבי. יצא שהמחזור הזה העשירי מסתיים עם תיקו של המובילה מבאר שבע שניצלה מהפסד ברגע האחרון והתבוסה של מכבי תל אביב.

ירדן שועה כבש צמד אחד, צמד גם לעדי יונה, אצילי (פנדל) ובן שימול הוסיפו. משפתי הורחק באדום ישיר.

עכשיו מכבי נתניה ובית״ר שניצחו מתחילות לדגדג את המובילו כשבמחזור הבא אחרי פגרת הנבחרת השתיים ייפגשו.

