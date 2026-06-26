נתניהו אולץ לחתום על הסכם כניעה ונסיגה הדרגתית מלבנון

דיבורים לחוד ומעשים לחוד. נתניהו נכנע ללא תנאי לטראמפ והורה לחתום על הסכם נסיגה מלבנון זאת חרף ההצהרות הלוחמניות שלו והבטחות השווא ששוב התבררו כספין עלוב שאיש כבר אינו קונה מלבד אחרוני חסידיו המכורים עדיין לתהילת העבר הדעכת שלו במהירות מסחררת. הניסוח אמנם זהיר לחמקני אך במשמעות מתחתיה חד משמעית. כניעה ישראלית לתכתיב אמריקאי גם בלבנון.

ישראל, לבנון וארצות הברית חתמו על הסכם מסגרת: תחילת מבחן המציאות של המערכה בצפון

ארבעה ימי משא ומתן אינטנסיביים בבית הלבן הסתיימו הערב (שישי) בחתימה על הסכם מסגרת משולש בין ישראל, לבנון וארצות הברית. מדובר בהתפתחות המדינית המשמעותית ביותר בין ירושלים לביירות זה עשרות שנים, שנועדה להוביל בהדרגה להסדר ביטחוני חדש בגבול הצפון ולהניח תשתית להסדר רחב יותר בעתיד.

על פי ההסכם, השלב הראשון יהיה הקמת שני אזורי פיילוט סמוך ל”קו הצהוב”. צה”ל ייסוג מהם באופן מדורג, וצבא לבנון יתפוס את מקומו. במקביל הוסכם על מנגנונים לטיפול במנהרות, למניעת התעצמות מחודשת של חיזבאללה ולהמשך המשא ומתן על סימון הגבול היבשתי.

בישראל מדגישים כי אין מדובר בנסיגה כוללת. צה”ל צפוי להמשיך להחזיק ברצועת הביטחון, להישאר במוצב הבופור ולהמשיך לפעול צבאית נגד כל איום שיזהה. מנגד, בלבנון מציגים את ההסכם כתחילתו של תהליך שיוביל לנסיגה ישראלית מלאה מדרום המדינה. הפער הזה ממחיש כי שני הצדדים כבר החלו במאבק על הנרטיב הציבורי עוד לפני יישום הסעיף הראשון בהסכם.

גם שאלת חזרתם של תושבי דרום לבנון נותרה פתוחה. גורמים שונים בביירות ובירושלים מסרו גרסאות שונות, דבר המלמד כי אחת הסוגיות הרגישות ביותר טרם הוסדרה באופן מלא.

נתניהו: “הישג גדול”

ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג את ההסכם כהישג אסטרטגי.

לדבריו, ישראל אינה מוותרת על רצועת הביטחון, תמשיך לפעול כל עוד חיזבאללה אינו מפורק מנשקו, והפיילוטים שנבחרו מבוצעים על פי המלצת צה”ל בלבד. נתניהו הדגיש כי עצם העובדה שההסכם נחתם ללא איראן וללא חיזבאללה מהווה, מבחינתו, מכה קשה לטהרן ולניסיונה להשפיע על עתיד לבנון.

עוד טען כי ישראל שומרת על חופש פעולה מלא וכי ביטחון אזרחי ישראל ימשיך להיות השיקול העליון בכל החלטה.

וושינגטון: הישג מדיני ראשון

בממשל האמריקני בירכו על ההסכם והציגו אותו כצעד ראשון בדרך לייצוב הגבול ולהרחבת ההסדרים המדיניים באזור. מבחינת וושינגטון, המטרה היא לחזק את ריבונות ממשלת לבנון, להרחיק את השפעת חיזבאללה ואיראן ולהעניק לצבא לבנון אחריות אמיתית על השטח.

גורמים אמריקניים מסבירים כי מדובר במודל של “מבחן ביצוע”. כל שלב נוסף ייצא לפועל רק אם יתברר שצבא לבנון מסוגל למנוע את חזרת חיזבאללה ואת שיקום תשתיותיו.

בלבנון מדגישים את הצד השני

בביירות מציגים את ההסכם באופן שונה לחלוטין. מבחינת הממשלה הלבנונית, עצם תחילת הפינוי הישראלי מהווה הישג מדיני, והיעד הסופי מבחינתה נותר נסיגה ישראלית מלאה מכל שטחי לבנון.

המסר הלבנוני נועד גם להרגיע את דעת הקהל הפנימית ולהציג את ההסכם כהתקדמות לעבר השבת הריבונות המלאה בדרום.

ומה עם חיזבאללה?

זו השאלה המרכזית.

חיזבאללה אינו צד להסכם, ולכן הצלחתו תלויה בראש ובראשונה ביכולתה של ממשלת לבנון לאכוף את התחייבויותיה. אם הארגון ינסה לשוב לדרום, להקים מחדש עמדות או לשקם את מערך הרקטות, ישראל צפויה לטעון שההסכם הופר ולהפעיל מחדש את חופש הפעולה הצבאי שנשמר עבורה.

הפרשנות

מעבר לכל הסעיפים הטכניים, ההסכם מסמן שינוי מדיני משמעותי. אחרי חודשים ארוכים שבהם השיח התמקד כמעט אך ורק בלחימה, עובר כעת מרכז הכובד למבחן מדיני וביטחוני מורכב הרבה יותר.

במישור הפוליטי בישראל כבר מתפתח ויכוח חריף. תומכי הממשלה מציגים את ההסכם כהישג המאפשר לישראל לשמור על חופש פעולה ועל אזור הביטחון תוך העברת האחריות לצבא לבנון. מנגד, מבקרי הממשלה טוענים כי מדובר בתחילתה של נסיגה מדורגת, הנעשית תחת לחץ אמריקני, וכי הניסוחים של ראש הממשלה נועדו לרכך את משמעות המהלך בעיני הציבור.

כעת יעברו כל העיניים לשטח. הצלחת הפיילוטים עשויה לפתוח פתח להסדר רחב ויציב יותר בגבול הצפון. כישלון, לעומת זאת, עלול להחזיר את ישראל ולבנון במהירות אל סבב לחימה נוסף.

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