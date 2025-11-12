הדיקטטוריזציה בעיצומה: ישראל כץ הודיע על גזר דין מוות לגלי צה״ל

ישראל כץ החליט לסגור לחלוטין את גל״צ. ההחלטה טעונה החלטת ממשלה. ביבי בעניין ועשוי להתערב ברגע האחרון ולהסתפק בהכחדת מחלקת החדשות בלבד. יישארו רק תוכניות ד״שים מעזה מהגולן ומדרום לבנון.

מועד ביצוע גזר הדין: ההוצאה להורג תתקיים ב-1 במארס 2026.

מדובר בצעד נוסף בדרך להשמדתה של התקשורת החופשית למדי בישראל. היעד הנוסף להשמדה מהירה: תאגיד השידור כלומר רשת ב׳ וחדשות כאן כאן 11.

הצעדים ננקטים על פי דוקטרינת הדיקטטוריזציה הקלאסית. נתניהו מחקה בדייקנות את מדריך ההפעלה שעל פי פעלו פוטין וארדואן. התקשורת מושמדת ותחתיה מגיעה תקשורת מטעם הממומנת ומפוקחת בידי הפוליטרוקים של השליט האחד אין שני לו.

על כך ממונה שר התקשורת קרעי שגם מריץ חוקי פגיעה קשה בחופש העיתונות.

ארגון העיתונאים והעיתונאיות הגיב להחלטת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את גל"צ, ומסר כי "ישראל כ"ץ לא יסגור כלי תקשורת במדינת ישראל. הארגון יאבק בהחלטה האווילית הזאת עד שתבוטל. גלי צה"ל לא תיסגר".

״עניין מרכזי״

