ביבי לא רצה את אבו מאזן אז טראמפ מנחית בעזה את ארדואן, קטאר, מצרים, פקיסטן וסעודיה

⸻

כך קרסה דוקטרינת הכוחניות חסרת המעצורים של נתניהו — טראמפ חגג, ביבי נרמס, והעולם עבר לשלב הבא

מאת רמי יצהר | עניין מרכזי – חדשות וסקופים מאז 1999

⸻

הפתיחה: טראמפ חוגג את הנוקאאוט — וביבי נותר בלי אוויר

העולם כולו ראה את זה בשידור חי:

דונלד טראמפ לא רק הכריז על ניצחון מדיני — הוא חגג נוקאאוט אישי על בנימין נתניהו, האיש שהציג עצמו כמי ששמר על “יחסים מיוחדים” איתו במשך שנים.

ברגע שמועצת הביטחון אישרה ברוב היסטורי את הקמת BOARD OF PEACE, טראמפ פרסם הודעה חגיגית — שהתבררה כסטירת לחי מהדהדת לנתניהו.

לא מילה על ישראל.

לא מילה על ביבי.

רק טראמפ, העולם — והבמה שלו.

והנה הטקסט המלא של טראמפ, בתרגום רשמי לעברית, כפי שפורסם:

⸻

הטקסט המלא של טראמפ – בעברית:

**“ברכות לעולם על ההצבעה המדהימה של מועצת הביטחון של האומות המאוחדות, לפני זמן קצר, שהכירה ואישרה את ‘מועצת השלום’ (BOARD OF PEACE), אשר אני אכהן כיו״ר שלה, ושיכללו את המנהיגים החזקים והמכובדים ביותר ברחבי העולם. הדבר ייזכר כאחת ההחלטות הגדולות ביותר בתולדות האו״ם, יוביל לעוד ועוד שלום ברחבי העולם, והוא רגע בעל חשיבות היסטורית אמיתית!

תודה לאו״ם, ולכל המדינות החברות במועצת הביטחון: סין, רוסיה, צרפת, הממלכה המאוחדת, אלג’יריה, דנמרק, יוון, גיאנה, דרום קוריאה, פקיסטן, פנמה, סיירה לאון, סלובניה וסומליה.

תודה גם לאותן מדינות שלא היו חלק מהוועדה הזו, אך תמכו בעוצמה במהלך: קטר, מצרים, איחוד האמירויות הערביות, ממלכת ערב הסעודית, אינדונזיה, טורקיה וירדן.

חברי המועצה, ועוד הכרזות מרגשות רבות, יפורסמו בשבועות הקרובים.”**

⸻

היעדר שם אחד — וזה כל הסיפור

הדבר המדהים איננו מה שטראמפ כתב, אלא מה הוא בחר שלא לכתוב.

בפעם הראשונה בהיסטוריה:

הנשיא האמריקני האוהד ביותר לישראל —

לא מזכיר את ישראל.

לא מזכיר את נתניהו.

ולא רומז אפילו לשיתוף פעולה.

זה אינו דילוג תמים.

זהו מסר פוליטי ברור:

העולם מתקדם — ונתניהו נשאר מאחור.

⸻

מועצת הביטחון אישרה – וטראמפ השתלט על הזירה

מועצת הביטחון הצביעה ברוב מוחלט:

13 תומכים, 2 נמנעים, אפס מתנגדים.

ההחלטה מעבירה חלק ניכר מהסמכויות שנמצאו בידי ישראל לידי מנגנון בינלאומי בראשות טראמפ.

זו אינה עוד “תוכנית שלום”. זהו הפקעת ניהול עזה מהידיים הישראליות.

המנגנון כולל:

• BOARD OF PEACE – בראשות טראמפ

• גיבוי בינלאומי עצום

• מודל ניהול מחודש לעזה

• מסלול רשמי, גלוי ומוצהר לעבר מדינה פלסטינית בעתיד

בקיצור:

העולם החליט להוריד את נתניהו מההגה.

⸻

מכת המחץ לדוקטרינת נתניהו

נתניהו השקיע קריירה שלמה בבניית דוקטרינה פשוטה:

“ישראל קובעת. העולם מקבל. כוח הוא השפה היחידה.”

הלילה — הדוקטרינה הזו התפרקה:

1.כוח בלבד? העולם החליט שהמודל הזה נכשל.

2.עזה בשליטה ישראלית? לא עוד.

3.אין פרטנר פלסטיני? כעת העולם ייצור אחד.

4.טראמפ יעמוד לצד נתניהו? טראמפ עמד… אבל בצד השני.

ההשפלה לא רק מדינית — היא אישית.

⸻

ביבי מבין: טראמפ לא איתו — וישראל משלמת את המחיר

בחודשים האחרונים בנה נתניהו את הנרטיב על כך שתמיכת טראמפ מובטחת.

אבל טראמפ, עוד לפני שחזר לבית הלבן, ביצע מהלך דרמטי שמותיר את ישראל מחוץ למעגל ההשפעה.

ובזמן שטראמפ אסף סביבו את סעודיה, האמירויות, מצרים, ירדן, טורקיה ורשימת מדינות מרשימה —

ישראל נותרה היחידה שאין לה כיסא ליד השולחן.

מה שמכונה שנים “החבר הכי טוב שלנו”

הציג הלילה מציאות חדשה:

טראמפ מנהל — ישראל מאזינה מבחוץ.

⸻

בפנים: הימין רותח, ביבי לחוץ, והסדקים בקואליציה מופיעים

סמוטריץ’ זועק “אסון מדיני”.

בן גביר צועק “התערבות נגד ישראל”.

הליכוד בהלם.

הקואליציה רועדת.

כולם מבינים:

הכוח המרכזי שהחזיק את נתניהו בשלטון —

המיתוס על שליטתו בזירה הבינלאומית —

התפוצץ הלילה על מסך הטלוויזיה העולמי.

מכאן, כל דרישה להקשיח עמדות מול האמריקאים תגרום למשבר נוסף — הפעם מול הבית הלבן.

⸻

הלאה: שלושה תרחישים – כולם קשים לנתניהו

1. נתניהו ייכנע לתוכנית טראמפ

וישראל תאבד שליטה מלאה על עזה.

2. מרד בקואליציה — קריסה פוליטית מבפנים

מה שסמוטריץ’ ובן גביר יכפו, נתניהו לא מסוגל לספק.

3. עימות עם טראמפ — והתוצאה תהיה הרסנית

היסטורית, מי שמתנגש עם טראמפ — מפסיד.

⸻

סיכום: הקריסה של נתניהו הושלמה — והעידן החדש כבר כאן

המסר שהתעצב הלילה ברור:

ישראל לא קובעת.

נתניהו לא מוביל.

העולם מתקדם בלעדינו.

הדוקטרינה של “כוחניות אינסופית” — כשלה.

העולם עבר להנדסה פוליטית חדשה.

וטראמפ — האיש שנתניהו בנה עליו הכול — הוא זה שחתם על הפלתו המדינית.

וכך, בלילה אחד, התנדפה האשליה:

נתניהו לא מנהל יותר את המציאות —

המציאות מנהלת את נתניהו.