טראמפ חוגג את הנוק אאוט שהנחית על נתניהו: תודה לעולם על ההחלטה המדהימה

את זה אפילו צוות הספינולוגים הכי מוכשר בעולם כמו זה הביביסטי לא יוכל לטשטש: ממשלת הימין הקיצוני בהובלת נתניהו הבקיעה גול עצמי מהדהד שתוצאתו: תבוסה ישראלית ניצחת בעזה, אובדן השליטה ברצועה ובהמשך באזור כולו, התחזקות דרמטית חסרת תקדים של מדינות ערב המקיפות את ישראל והכל בחסות אמריקנית והכל בדרך שנסללה הלילה להקמתה של מדינה פלסטינית בגדה וברצועה.

אחרי ההתחלה הדרמטית שהתקבלה הלילה באו״ם צייץ טראמפ בעל היוזמה הקטלנית לישראל כך:

״ברכות לעולם על ההצבעה המדהימה במועצת הביטחון של האו"ם לפני רגעים ספורים, שמאשרת את הקמת מועצת השלום שאעמוד בראשה, ותכלול את המנהיגים החזקים והמכובדים ביותר ברחבי העולם.

״זה ייחשב לאחד האישורים הגדולים בתולדות האו"ם, יוביל לשלום נוסף בכל רחבי העולם, והוא רגע בעל משמעות היסטורית אמיתית".

טראמפ יודע מה הוא אומר: הנתיב ברור וחד משמעי: ישראל תסולק צבאית מהרצועה, כצבאות ערביים, מוסלמיים ובינלאומיים חמושים, מצויינים ובעלי עוצמה אמיתית יוצבו ברצועה, הרשות הפלסטינית תנהל עם ערבים אחרים את החיים שם בעוד שטראמפ יחמש ויעצים את צבאות מצרים, סעודיה, ירדן, קטאר והאמירויות זאת בצד ברית עקיפה עם סוריה וחיזוק הנוכחות הטורקית באזור ישראל הפכה תחת נתניהו לדייגות של העולם ועכשיו הפטרון הראשי של ביבי בועט בו לכל הרוחות.

