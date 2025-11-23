חיזבאללה: נותרה לנו ברירה אחת – חזרה ללחימה

בעקבות חיסול מספר 2 בחיזבאללה המגיע אחרי הסלמה ישראלית יזומה ומתגברת ולאחר שהמהלכים נערכים בתמיכה אמריקנית קיים חשש רציני מחידוש הירי לטילי לעבר הגליל ואולי מעבר לכך.

בכיר חיזבאללה, מחמוד קמטי: "האויב הישראלי מוכיח שוב שהסכמים לא עובדים איתו, ושאמריקה לא נמצאת במקום שמאפשר לה לתווך. הניסיון למו"מ עם האויב הישראלי, ישיר או עקיף הוא בזבוז זמן כי יש הסכם איתו והחלטה 1701, והוא מפר את כולם, ואמריקה הולכת איתו. נותרה לנו רק אפשרות אחת – התנגדות"

נשיא לבנון, ג'וזף עאון נשמע מיואש בתגובתו:

״התקיפה של ישראל בדאחיה היא עדות נוספת לכך שלא אכפת לה מהקריאות להפסיק את התקפותיה.

״ישראל מסרבת ליישם החלטות בינלאומיות וכל המאמצים והיוזמות המוצעות לשים קץ להסלמה ולהחזיר את היציבות‌‌״. הנשיא הלבנוני מתעלם בתגובה מהכישלון שלו ושל ארצו ליישם את ההסכם לפיו ממשלת לבנון תפרוש את חיזבאללה מנשקו.

איראן מזרימה מיליארד דולר לחודש לארגון, מחמשת אותו ומנסה להקים מחדש את תשתית הטרור הלוחמני וישראל מגיבה בהתאם.

״עניין מרכזי״