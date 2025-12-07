18 חוליגנים אוהדי הפועל ת״א נעצרו בעקבות אירועי דרבי הכדורגל שפוצץ

היחידה המרכזית של מחוז ת"א עצרה הבוקר 18 חשודים, המעורבים לכאורה בהשלכת רימוני עשן תקניים של צה"ל, שהובילו לפציעתם של עשרות אוהדים ושוטרים, במהלך ההיערכות למשחק הדרבי שלא התקיים בשל הסכנה לביטחון הציבור, בתאריך 19.10.25 באצטדיון בלומפילד.*

בתאריך 19.10.25 נערכה משטרת ישראל, באמצעות מאות שוטרים וסדרנים, לקראת משחק הדרבי בכדורגל בין הקבוצות הפועל ת"א ומכבי ת"א, שאמור היה להתקיים באצטדיון בלומפילד.

חגיגת הכדורגל וחוויית הספורט שתוכננו הפכו במהרה להפרת סדר ציבורי חמורה, שבמהלכה הותקפו שוטרים על-ידי חלק מהאוהדים. במהלך האירועים נעצרו שישה אוהדים: אחד שניסה להחדיר למגרש אמצעי פירוטכניקה, וחמישה נוספים שהתפרעו מחוץ לאצטדיון וגרמו לפציעת שוטר לאחר שהשליכו בקבוקים ואבנים לעבר השוטרים.

האלימות לא פסקה גם בתוך האצטדיון. דקות לפני תחילת המשחק, ובאופן מתוזמן ושיטתי, הודלקו עשרות אבוקות — חלקן הושלכו אל המגרש — וכן הושלכו 48 רימוני עשן תקניים של צה"ל מכיוון היציעים המזרחי והמערבי, אל היציעים המלאים באוהדים ובכינון ישיר לעבר קבוצת שוטרים שהיו במקום לשמירת ביטחון הציבור. השלכת האמל"ח הובילה לפציעתם של עשרות אוהדים ושוטרים שנזקקו לטיפול רפואי, וחלקם אף פונו לבתי החולים. נציין כי רימוני העשן של צה"ל מוגדרים כאמל"ח עפ"י סעיף 144(ג) לחוק העונשין, וכוחם להזיק לאדם.

בשל חומרת האירועים והחשש המיידי לביטחונו ולשלומו של הציבור, החליט מפקד המחוז, ניצב חיים סרגרוף, על ביטול המשחק ופיזור הקהל. ההחלטה שהתקבלה לאחר שקלול מכלול השיקולים המקצועיים של גורמי הרפואה והחבלה, הובילה לפיזור הקהל באופן שקט ומבוקר, למעט קומץ פורעי חוק שבחר במודע להישאר מחוץ לאצטדיון, להתעמת עם השוטרים ולהמשיך בהפרות הסדר.

בעקבות האירועים החריגים, הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מחוז ת"א, שהחלה במלאכת איסוף הממצאים והראיות. בשבועות האחרונים ניהלה היחידה חקירה אינטנסיבית שבמהלכה נאספו ראיות רבות, אשר הרכיבו תמונה מלאה שלפיה החשודים פעלו על-פי תוכנית מאורגנת, באופן שיטתי וסדור, בדומה לארגון פלילי. על-פי החשד, החשודים נכנסו למגרש בחסות ארגון האוהדים "אולטראס" של הפועל ת"א, הסליקו אמצעי פירוטכניקה בשיטות ייחודיות, כיסו את פניהם בקפוצ'ון, רעלה או כובע כדי למנוע זיהוי, ולאחר השלכת האמל"ח נבלעו בין הקהל, כשחלקם אף החליפו בגדים במטרה לטשטש את זהותם.

במסגרת החקירה נגבו עדויות רבות. בחלקן דווח כי ילד בן 15 נפגע בראשו ונותר מדמם באופן מאסיבי, ואחותו בת ה-12 נזקקה לטיפול רפואי בעקבות קשיי נשימה שנגרמו מהעשן הסמיך של הרימון. בעדויות נוספות נמסר כי אוהד אחד נכווה בצווארו, ושני שוטרים נפגעו — אחד בידו והשני בעיניו — מרימונים שהושלכו לעברם.

הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו כוחות משטרה על בתיהם של החשודים במספר כתובות ברחבי הארץ וביצעו מעצרים. החשודים הובאו לחקירה במשרדי הימ"ר מחוז ת"א, ובכוונת המשטרה להביאם לדיון בהארכת מעצרם בהתאם לצורכי החקירה.

בהמשך צפויים מעצרים נוספים.

משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל גילוי של אלימות במגרשי הספורט — ובפרט שימוש באמצעי לחימה המסכנים חיי אדם — ותמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות, נגד כל מי שיפעל לפגיעה בביטחון הציבור ובשלום המשתתפים באירועי ספורט.

*מצ"ב תמונות של רימוני ההלם והאבוקה שנתפסו, סינק של רפ"ק קובי גטניו, סגן ראש מפלג תשאול בימ"ר ת"א ותיעוד המעצרים מלווה בהפרות הסדר באצטדיון ערב המשחק.*

*קרדיט צילום דוברות המשטרה*

