יום שלישי, 16 בדצמבר 2025
מבזקים
יורוליג: מכבי בדובאי והפועל מארחת את בלגרד בירושלים

CD4D5582-4420-4B1D-A6A6-A7AFC7FD03FC
פיני זמיר 16 בדצמבר 2025

הערב ביורוליג:
מכבי תל אביב בדובאי – לראשונה מפגש רשמי בין קבוצה ישראלית לקבוצה ערבית במשחק רשמי במסגרת בינלאומית בעיקר במסגרת כה מרכזית כמו מפעל הכדורסל הבכיר באירופה.

יצויין שהמשחק אמנם מתקיים בדובאי אבל ללא נוכחות קהל.

אז נכון שלקבוצות קוראים דובאי ותל אביב אבל מי שישחק הם בראש ובראשונה שחקנים זרים, בעיקר אמריקאים. אז מי ינצח? האמריקאים של נו או האמריקאים שלהם? הכל יכול לקרות.

וגם מוליכת היורוליג, הפועל תל אביב חוזרת הביתה ולראשונה מאז תחילת המלחמה יוכל הקהל לראות את הלהקה המדהימה של איטודיס באולם ישראלי. אמנם בירושלים כי האולם ביד אליהו תפוס ובכל זאת יהיה מלהיב.

בקיצור, שווה לראות.

״עניין מרכזי״

מבזקכדורסלספורט

פיני זמיר

