ערעור מדאיג בברית האנטי איראנית בין סעודיה לאבו דאבי ינוצל להתחזקות ישראל מול חופי תימן

סדק מסוכן בלב הציר האנטי־איראני בחצי האי ערב והמהלך הישראלי שמשנה את כללי המשחק: תימן, סעודיה, האמירויות וסומלילנד כשמעל כולם – הראיה האסטרטגית החשובה של ישראל שמעניק לה אחיזה אסטרטגית חשובה מאין כמותה בפתח הים האדום מול חופי תימן.

ההודעה החריגה של מועצת הנשיאות התימנית (PLC) על ביטול הסכם ההגנה המשותף עם איחוד האמירויות, והצעדים הצבאיים שננקטו בעקבותיה, אינם עוד פרק מקומי במלחמת האזרחים בתימן. מדובר ברעידת אדמה אסטרטגית אזורית – כזו שמערערת את אחדות המחנה האנטי־איראני, מחזקת את החות׳ים, ומציבה את ישראל בעמדת מפתח חדשה, שעד לאחרונה לא הייתה לה.

מי הודיע – ומי לא

ההודעה לא יצאה מהחות׳ים.

היא יצאה מ־יריביהם הישירים.

מועצת הנשיאות התימנית:

הממשלה המוכרת בינלאומית

נתמכת בידי סעודיה

נלחמת בחות׳ים – שלוחי איראן

זהו קרע פנימי בתוך המחנה האנטי־חות׳י, לא מהלך פרו־איראני. אך דווקא משום כך – הוא מסוכן פי כמה.

סעודיה מול האמירויות: מאבק על דרום תימן

שורש המשבר טמון בדרום תימן.

האיחוד האמירויות תומך במועצה המעברית הדרומית (STC) – כוח בדלני ששולט בנמלים, אזורי נפט ונתיבי סחר. סעודיה רואה בכך איום כפול: גם על אחדות תימן וגם על המאבק בחות׳ים.

התקיפה הסעודית בנמל מוכלא – נגד משלוחי נשק שיועדו ל־STC והגיעו, לפי הדיווחים, מפוג׳יירה – הייתה מסר ישיר לאבו דאבי:

אין מקום למשחק כפול כשאיראן על הגדר.

למה זה רע – ולמי

פיצול בין סעודיה לאמירויות:

מחליש את החזית נגד החות׳ים

יוצר ואקום ביטחוני

מאפשר לאיראן לחדור, להסית ולחזק שלוחות

החות׳ים, שהפכו בחודשים האחרונים לאויב מוצהר של ישראל, הם הנהנים הישירים מהמצב. כל סדק במחנה שמולם הוא הישג אסטרטגי – גם בלי ירי.

כאן נכנסת ישראל – והמהלך שסוגר את המיצר

וזו נקודת המפנה האמיתית, זו שלא תמיד מובנת עדיין בוושינגטון:

החדירה הישראלית לסומלילנד משנה את כללי המשחק.

המהלך הישראלי – הכרה, קשרים ביטחוניים, ודריסת רגל אסטרטגית בסומלילנד – אינו גחמה דיפלומטית. זהו מהלך גאופוליטי מהמעלה הראשונה, שמציב את ישראל בדיוק במקום שבו עד היום הייתה תלויה באחרים.

סומלילנד יושבת על:

השער הדרומי של ים סוף

נתיב השיט לבאב אל־מנדב

הציר הימי שמחבר בין אסיה, אפריקה ואירופה

במילים פשוטות:

מי שנמצא שם – רואה את תימן בעיניים.

באב אל־מנדב: לא עוד נקודת תורפה ישראלית

החות׳ים מאיימים על נתיבי השיט.

איראן רוצה שליטה עקיפה על המיצר.

והעולם מגלה באיחור כמה הוא פגיע.

ישראל, באמצעות סומלילנד:

משיגה עומק אסטרטגי ימי

יוצרת נקודת תצפית ושליטה מול תימן

שוברת את התלות הבלעדית בשותפים אזוריים

זהו מהלך שמאפשר לישראל לא רק להגיב – אלא להשפיע.

טראמפ, הזלזול – וההבנה המאוחרת

כאן נכנס גם הממד האמריקני.

כאשר נתניהו הכריז על ההכרה הישראלית בסומלילנד, טראמפ, לפי עדויות, הגיב בזלזול:

“אף אחד לא יודע בכלל מי זו סומלילנד”.

אבל כעת, כשהחות׳ים תוקפים, סעודיה והאמירויות מסוכסכות, והים האדום בוער –

בוושינגטון מתחילים להבין:

🔹 סומלילנד היא לא מדינה שולית

🔹 היא עוגן ימי ואסטרטגי

🔹 והיא יכולה לשמש בסיס מערבי מול תימן ואיראן

יש הערכה גוברת כי טראמפ עשוי להצטרף למהלך הישראלי, או לפחות להעניק לו גיבוי אמריקני שקט – כחלק מארכיטקטורה אזורית חדשה.

המשמעות לישראל – כאן ועכשיו

במצב שבו:

החזית האנטי־איראנית מתערערת

סעודיה ואמירויות מתנגשות

החות׳ים הופכים לאיום ישיר

ישראל היא השחקן היחיד שמבצע מהלך התקפי חכם – לא צבאי, אלא אסטרטגי.

החדירה לסומלילנד:

מאזנת את הסיכון שבתימן

מחזקת את הקשר הלא־כתוב עם סעודיה

מציבה את ישראל כשחקן מפתח בים האדום

השורה התחתונה

הקרע בתימן הוא אזהרה.

אבל סומלילנד היא תשובה.

בזמן שאחרים מתווכחים, מתפצלים ומסתבכים – ישראל מזיזה כלים על הלוח. מי שיבין זאת בזמן, יראה שהמערכה האזורית כבר אינה מתנהלת רק בעזה, בלבנון או באיראן – אלא גם במיצרים, בנמלים ובנקודות שנראו עד לא מזמן שוליות.

כעת הן בלב המפה.

