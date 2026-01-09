ואיזה מסכנים האוהדים שטסו ללונדון ובסוף ראו רק 0:0 עלוב לפחות קנו סמרטוטים בפריימרק

עניין מרכזי: 0:0 מאכזב באמירויות – ארסנל וליברפול נפרדו ללא שערים במשחק צמרת חסר ניצוץ. ואיזה מסכנים האוהדים של שתי הקבוצותשטסו עד לונדון, בזבזו אלפי שקלים, קפאו בקור האנגלי וקיבלו תמורה כה עלובה. לפחות קנו סמרטוטים בפריימרק שיהיה מה לספר לחבר’ה.

האמת היא שזה גורלם של חובבי ספורט בניגוד לנוסעים לקצה העולם להופעת רוק של אומן נערץ. מהופעה כזו אתה תמיד חוזר מאושר. ממשחק כדורגל – הרבה פעמים נשאררק כאב לב. אבל בואו נודה באמת – זה כדורגל, וזה בדיוק מה שקורה לפעמים.

מאת: רמי יצהר | 9 בינואר 2026

ארסנל וליברפול, שתי הקבוצות שנחשבות למועמדות המובילות לאליפות הפרמייר ליג העונה, סיפקו אמש את אחד המשחקים המאכזבים ביותר של העונה עד כה. 0:0 חיוור באצטדיון האמירויות בלונדון, משחק שהיה אמור להיות פסגה של כדורגל התקפי הפך למאבק טקטי זהיר, חסר סיכונים ונטול רגעי קסם. שתי הקבוצות יצאו עם נקודה אחת בלבד, אבל האוהדים – גם באצטדיון וגם מול המסכים – יצאו עם תחושת החמצה גדולה.

ארסנל נותרה במקום השני בטבלה עם 43 נקודות אחרי 20 מחזורים, נקודה אחת בלבד ממנצ’סטר סיטי המוליכה (שיש לה משחק חסר). ליברפול, שפתחה את העונה בסערה, נמצאת כעת במקום הרביעי עם 41 נקודות, אחרי שצ’לסי עקפה אותה בניצחון שלה במחזור הזה. התיקו הזה מרגיש כמו שתי נקודות אבודות לשתי הקבוצות, במיוחד על רקע הלחץ שמפעילה סיטי מלמעלה.

מהלך המשחק: הזדמנויות מעטות, פחד מניצחון

המשחק התאפיין בקצב איטי, הרבה מסירות רוחביות ומעט מאוד חדירות לרחבה. ארסנל שלטה בכדור ב-58% מהזמן, אבל רוב הניסיונות שלה היו מרחוק. ליברפול, שידועה בכדורגל לחץ גבוה ומהיר, נראתה זהירה מדי ולא הצליחה לייצר את הריצות המסוכנות הרגילות שלה.

ההזדמנות הגדולה הראשונה הגיעה בדקה ה-18, כשדקלן רייס בעט מ-25 מטר כדור שפגע בקורה של שער ליברפול. בדקה ה-32, דארווין נונייס ניסה להקפיץ מעל דייויד ראיה, אבל השוער הספרדי יצא מצוין והדף.

במחצית השנייה, מרטין אודגור בעט חזק מ-20 מטר בדקה ה-55, אבל אליסון בקר הציל נהדר. ההזדמנות האחרונה הייתה של ליברפול בדקה ה-82 – כדור קרן שהגיע לווירג’יל ואן דייק, שנגח מעל השער מקרוב.

בסך הכל: ארסנל סיימה עם 12 בעיטות (4 למסגרת), ליברפול עם 9 (3 למסגרת). שתי הקבוצות לא הצליחו לייצר אף “מצב גדול” (big chance) לפי נתוני Opta – נתון נדיר כל כך למשחק בין שתי קבוצות כאלה.

סטטיסטיקה בולטת

• שליטה בכדור: ארסנל 58% – ליברפול 42%

• בעיטות: ארסנל 12 – ליברפול 9

• בעיטות למסגרת: ארסנל 4 – ליברפול 3

• מסירות מדויקות: ארסנל 87% – ליברפול 84%

• כדורים ארוכים: ליברפול 68 – ארסנל 52 (ליברפול ניסתה יותר להתפרץ)

• עבירות: 14 לכל קבוצה

• כרטיסים צהובים: 3 לארסנל, 2 לליברפול

הנתון המדאיג ביותר: שתי הקבוצות יחד ייצרו רק 1.8 xG (ציפייה לשערים) – נתון נמוך מאוד למשחק צמרת.

תגובות בסיום

מיקל ארטטה, מאמן ארסנל: “זה משחק ששתי הקבוצות פחדו להפסיד בו יותר מאשר רצו לנצח. אנחנו יצרנו יותר הזדמנויות, אבל לא היינו מדויקים מספיק ברחבה. הנקודה הזו חשובה, אבל אנחנו רוצים יותר. צריך להיות יותר אכזריים מול השער.”

ארנה סלוט, מאמן ליברפול: “זה היה משחק קשה, שתי קבוצות חזקות מאוד. אני מרוצה מהנקודה בחוץ מול יריבה ישירה, אבל אנחנו יודעים שיכולנו לעשות יותר. חסרה לנו הקצת איכות בהתקפה היום. נמשיך לעבוד.”

דקלון רייס, קפטן ארסנל: “מאכזב. באנו לנצח, אבל לא הצלחנו לשבור את ההגנה שלהם. זה משחק אחד, יש עוד הרבה נקודות לתפוס.”

מוחמד סלאח (ששיחק 90 דקות ללא השפעה גדולה): “משחק קשה, הגנה חזקה של ארסנל. נקודה זה בסדר, אבל אנחנו רוצים שלוש.”

ניתוח: למה המשחק היה כל כך חלש?

פרשנים באנגליה כינו את המשחק “משחק הפחד” – שתי הקבוצות ידעו שהפסד כאן עלול להרחיק אותן משמעותית מהאליפות, ולכן שיחקו בזהירות יתרה. ארסנל התקשתה ללא בוקאיו סאקה הפצוע (שחזר רק לספסל), וליברפול נראתה ללא הרעב ההתקפי הרגיל שלה, אולי בגלל עייפות מצ’מפיונס ליג באמצע השבוע.

גארי נוויל (Sky Sports): “זה היה אחד המשחקים הגרועים ביותר שראיתי בין שתי קבוצות כאלה. אפס סיכונים, אפס יצירתיות. הפרמייר ליג ראויה ליותר.”

ג’יימי קאראגר: “ליברפול נראתה כמו קבוצה שמשחקת על תיקו. סלוט עדיין מחפש את האיזון הנכון.”

תמונת מצב בטבלה

לאחר המחזור ה-20:

1. מנצ’סטר סיטי – 44 נקודות (19 משחקים)

2. ארסנל – 43 נקודות

3. צ’לסי – 42 נקודות

4. ליברפול – 41 נקודות

5. נוטינגהאם פורסט – 38 נקודות (הפתעת העונה)

המרוץ לאליפות נשאר צמוד, אבל התיקו הזה נתן יתרון קל לסיטי, שתשחק את המשחק החסר שלה מול ברנטפורד בשבוע הבא.

מבט קדימה

ארסנל תתארח אצל ברייטון במחזור הבא – משחק שהיא חייבת לנצח כדי לשמור על לחץ על סיטי. ליברפול תארח את מנצ’סטר יונייטד – הזדמנות מצוינת לחזור למסלול הניצחונות באנפילד.

זה היה ערב שבו הכדורגל האנגלי לא סיפק את הסחורה. האוהדים מקווים שהמשחקים הבאים יחזירו את הניצוץ שחסר כל כך אמש באמירויות.

״עניין מרכזי״